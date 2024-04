Stíhačky s motýlími křídly na pražském Máji. Černý záměr konzultoval s autory stavby, kurátorka nevidí souvislost místa s NATO

„Já doufám, že jenom nezdobím. Dělám sochy, které jiní nazývají kontroverzní, já netvrdím, že jsou kontroverzní. Myslím si, že jsou to sochy, objekty nebo díla, která dost často o něčem hovoří. Stejně jako tato instalace o něčem zcela konkrétním hovoří. A já bych rád, abychom si o té instalaci, protože opravdu o něčem hovoří, promluvili o tom, až to bude instalováno,“ řekl v Událostech, komentářích David Černý. A doplnil, že půjde o dočasnou instalaci – je povolena na jeden rok.

Kurátorka umění ve veřejném prostoru Galerie hlavního města Prahy Marie Foltýnová zkritizovala nejasnost záměru a ne úplně vyjasněný koncept. „V souvislosti s obchodním domem Máj, který sám o sobě je kulturní památka a je samostatné umělecké architektonické dílo, je otázka, jestli je nutné k němu ještě přidávat další vrstvu,“ řekla Foltýnová.

Záměr kritizuje i Klub za Starou Prahu. Jejich zástupci se ale podle Černého báli do debaty přijít.

Nehotová díla Černý neukazuje

Podle Černého Foltýnová sochu ani neviděla a nemůže ji proto kritizovat. Ukázat nehotové dílo ovšem sochař nechce. „Rád bych ukázal hotové dílo, já nepouštím nikoho do svého ateliéru. Věci představuju, když jsou hotové. Je spousta mých kolegů, kteří velmi rádi ukazují průběh tvorby, já to nejsem. Já ukazuju věci hotové, tak bych s dovolením počkal, to je přece správné,“ řekl.

„Já nehodnotím formu, ale je uvedeno, že tyto modely spitfirů, z nichž zůstává jenom tvar trupu a jejich křídla jsou nahrazena motýlími křídly, z blíže neurčených důvodů, jsou v duhové barvě, opět z blíže nějakých nevysvětlených důvodů. Ale hlavně, že je to připomínka sedmdesátého pátého výročí založení NATO a dvacátého pátého výročí vstoupení naší republiky do NATO. Nevidím absolutně žádnou souvislost s Národní třídou, a dokonce ani s obchodním domem Máj,“ poznamenala Foltýnová.