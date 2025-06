SPOLU si v modelu Kantaru udrželo podporu, bitcoinové kauze navzdory

„Voličské jádro je podle modelu poměrně stabilní a rezistentní vůči nastalým událostem, ovšem voliči, pro které byla koalice SPOLU druhou či třetí volbou, se od ní prozatím zčásti odklonili,“ uvádějí autoři volebního modelu.

Jedná se především o příznivce STAN nebo Pirátů, mezi nimiž je nyní 15 až 20 procent jejich voličů, kteří o SPOLU dříve uvažovali, ale bitcoinová kauza je odradila. Většina zmíněných důvodů odklonu od SPOLU směřuje právě ke zmiňované kauze. O tom, že voličské jádro SPOLU je poměrně pevné, svědčí i fakt, že pouze dvě procenta současných voličů koalice bitcoinová kauza znejistěla natolik, že vážně uvažuje o volbě jiné strany.

„Zhruba dvě třetiny voličů SPOLU nám říkají, že kauza nemá v podstatě žádný vliv na jejich rozhodování. A zbývající třetina prozradila, že ji kauza, řekněme, do jisté míry znejistěla,“ nastiňuje analytik Kantaru Pavel Ranocha s tím, že pravděpodobně ani u poslední skupiny nebude mít aféra za následek odchod k alternativě.

Mírně posilují SPD a Piráti

Hnutí STAN a SPD (s podporou Svobodných, Trikolory a PRO) by podle červnového modelu získala dělené třetí místo se ziskem 11,5 procenta. Zatímco STAN si mírně pohoršilo, SPD si naopak za poslední měsíc o bod polepšila a pokračuje tak v mírném růstu. Podle Ranochy přírůstek o procentní bod získávají SPD a její partneři primárně od hnutí ANO.

Mírný příliv voličů zaznamenali i Piráti, kteří v modelu získali 7,5 procenta.

Jiné strany by se v červnu do sněmovny nejspíše neprobojovaly, ale jak přízeň Motoristů, tak Stačilo! se pohybuje těsně pod hranicí pěti procent a ze statistického hlediska tedy není jisté, zda by se do sněmovny nakonec dostaly, či nikoliv.