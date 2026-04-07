Soud poslal do vězení trojici nezletilých za pokus o vraždu bezdomovce


7. 4. 2026Aktualizovánopřed 46 mminutami|Zdroj: ČTK

Sedm, šest a pět let vězení pražský městský soud uložil nepravomocně trojici nezletilých mladíků z Prahy kvůli loňskému pokusu o vraždu bezdomovce. Podle obžaloby se na útoku domluvili na sociální síti a dva z chlapců se pak nechali najmout na zbití mladého muže a způsobili mu těžkou újmu na zdraví. Nejstaršího z obžalovaných, který má ruské občanství, soud navíc potrestal pětiletým vyhoštěním z Česka. Podle soudkyně byly činy mimořádně brutální.

Mladistvým pachatelům hrozí nanejvýš pět let vězení. U činů, za které by dospělý mohl dostat výjimečný trest, může ale soud zvážit, zda neuložit trest v přísnější sazbě pěti až deseti let. Právě tato situace nastala u studenta střední školy a jeho nezaměstnaného vrstevníka, kteří se coby šestnáctiletí zúčastnili obou útoků popsaných v obžalobě.

„Zavrženíhodné násilí bez předchozího konfliktu, buď jenom pro radost někomu ublížit a abych se nahrál a mohl se prezentovat, jaký jsem machr, že umím někoho zbít, nebo pro peníze za nájemné zbití, to je něco tak odporného, že lze těžko dospět k závěru, že by bylo možné dospět k nápravě mírnějším opatřením,“ konstatovala předsedkyně senátu pražského městského soudu Kateřina Hayes. Nejpřísnější trest dostal chlapec, který byl při útocích podle verdiktu nejbrutálnější a mířil na hlavu.

Muže napadli lopatou a kopáním do obličeje

Bezdomovce původem z Ukrajiny napadli pachatelé 1. února 2025 pod mostem v ulici Pod Krejcárkem. Při činu se natáčeli na telefon. Den předem se na síti Telegram dohodli, že půjdou zbít „opilce nebo cikána“. Na místě nejprve konfrontovali jiného bezdomovce, který dokázal utéct. Poté házeli na tamní přístřešky dlažbu a další předměty, aniž se přesvědčili, zda v obydlích někdo není. Nakonec společně napadli muže údery lopatou a kopy do obličeje či ledvin. Podle soudu ho před závažnějšími následky zachránilo to, že měl čepici, kapuci a zimní bundu.

Hayes k tomu uvedla, že chlapci čin spáchali ze zavrženíhodné pohnutky a také kvůli příslušnosti oběti k národu, etnické či sociální skupině. Rus, kterému bylo v době útoku 17 let, podle ní zbývající členy skupiny předem instruoval, jak se mají obléct a co si mají přinést, aby zůstali nenápadní a mohli akci později zopakovat. Použité násilí označila soudkyně za chladnokrevné. „Toto naprosto vybočuje z toho, co je zde obvykle projednáváno, a to nesmyslnou, ničím neospravedlnitelnou brutalitou,“ řekla.

Ilustrační foto

Dva nezletilí později zbili mladíka

Dvojice šestnáctiletých byla později hlavními aktéry napadení devatenáctiletého mladíka na ulici v Bohnicích. Chlapci se maskovali kuklami a svou oběť zbili teleskopickým obuškem a kovovým řetězem. K činu je podle rozsudku navedl jiný, už plnoletý mladý muž, patrně ze žárlivosti. Tohoto muže soud potrestal pětiletým vězením. Dva jeho další dospělí komplicové, kteří při útoku hlídali, odešli s tříletou podmínkou. Napadený mladík trpí posttraumatickou stresovou poruchou, mimo jiné nedokáže sám vycházet mimo domov a má noční můry.

„Útočníci měli neuvěřitelné štěstí, že při brutalitě jejich útoku nastalo jen minimum následků, které hrozily skutečně vážné,“ podotkla Hayes. Také v tomto případě oběť ochránilo zimní oblečení a navíc výrazná tuková vrstva. „Není důvod pochybovat o tom, že to byl pro poškozeného naprosto příšerný zážitek, musel se bát o život,“ řekla soudkyně.

Ilustrační foto

Nyní osmnáctiletého Rusa uznal soud vinným rovněž z napadení jiného bezdomovce slzotvorným sprejem a z rozbití výlohy afghánské prodejny kebabu. Nižší trest než ostatním chlapcům mu uložil proto, že se zúčastnil jen jednoho z brutálních útoků, a proto, že mladík prohlásil na rozdíl od zbývajících dvou svou vinu.

Součástí verdiktu je propadnutí mobilních telefonů a povinnost nahradit škodu. Trojice mladistvých má společně zaplatit napadenému bezdomovci zhruba 190 tisíc korun a nemocnici, která ho ošetřila, dalších 11 tisíc. Nároky napadeného mladíka se budou řešit v navazujícím občanskoprávním řízení, útočníci ale mají uhradit příslušné pojišťovně 17 500 korun.

Mladistvý student, který je na svobodě, se proti šestiletému trestu vězení obratem odvolal. Zbývající dva mladiství jsou ve vazbě a ohledně podání odvolání si ponechali lhůtu na rozmyšlenou, stejně jako státní zástupkyně.

Záběr z bezpečnostní kamery zachycující násilí na mladistvém

Výběr redakce

Ministerstvo určilo maximální ceny paliv

03:11AktualizovánoPrávě teď
Při střelbě u izraelského konzulátu v Istanbulu zemřel podle úřadů jeden útočník

12:43Aktualizovánopřed 10 mminutami
Bruselští byrokraté zasahují do maďarských voleb, prohlásil Vance v Budapešti

před 18 mminutami
13:45Aktualizovánopřed 46 mminutami
Artemis II obletěla Měsíc a vrací se k Zemi

před 57 mminutami
Muž dostal sedmnáct let vězení za ubodání partnerky v Jevíčku

před 3 hhodinami
Rusové zabili cestující městského autobusu v Nikopolu

před 3 hhodinami
Meziroční inflace v březnu zrychlila na 1,9 procenta, odhaduje ČSÚ

09:19Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Ministerstvo určilo maximální ceny paliv

Ministerstvo financí v úterý poprvé zveřejnilo maximální ceny pohonných hmot na následující den, tedy na středu. Lidé za benzin zaplatí maximálně 43,15 koruny za litr s DPH, v případě nafty určil resort maximální cenu 49,59 koruny za litr s DPH. Jde o součást balíčku opatření, o kterých minulý týden rozhodla vláda kvůli vysokým cenám paliv. Dalšími kroky jsou zastropování marží distributorů pohonných hmot a snížení spotřební daně na naftu. Ceny paliv od začátku března výrazně zvyšuje konflikt na Blízkém východě.
03:11AktualizovánoPrávě teď

13:45Aktualizovánopřed 46 mminutami

Muž dostal sedmnáct let vězení za ubodání partnerky v Jevíčku

Pražský vrchní soud pravomocně poslal Petra Gryce, který v červnu 2024 na náměstí v Jevíčku na Svitavsku ubodal svou partnerku, na sedmnáct let do vězení. Uložil mu také zabezpečovací detenci a povinnost zaplatit rodině zavražděné ženy tři miliony korun. Šestatřicetiletý muž se k činu přiznal.
před 3 hhodinami

Meziroční inflace v březnu zrychlila na 1,9 procenta, odhaduje ČSÚ

Meziroční inflace v České republice v březnu zrychlila na 1,9 procenta z 1,4 procenta v únoru, vyplývá z odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ). Meziměsíčně spotřebitelské ceny stouply o 0,6 procenta. Konečnou hodnotu březnové inflace zveřejní ČSÚ 14. dubna, v minulosti pokaždé předběžný odhad potvrdil.
09:19Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Kvůli změnám financování některé univerzity zdražují jídlo v menzách

Část vysokých škol zdražila jídlo pro studenty v menzách. Důvodem je změna podpory studentského stravování ze strany ministerstva školství. Některé univerzity ještě s rozhodnutím váhají, jiné budou dotovat menzy z vlastních zdrojů. Vyplývá to z informací veřejných vysokých škol oslovených ČT.
před 4 hhodinami

Strabag neuspěl u ÚOHS s rozkladem proti výběru stavební firmy na úsek metra D

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Mlsna zamítl rozklad stavební firmy Strabag, která se neúspěšně ucházela o stavbu pražského metra na lince D v úseku Olbrachtova – Nové Dvory, uvedl v tiskové zprávě mluvčí Martin Švanda. V soutěži zvítězilo sdružení firem vedené Subterrou, s níž dosud nemohl pražský dopravní podnik uzavřít smlouvu. Jde o zakázku za zhruba třicet miliard korun.
10:25Aktualizovánopřed 4 hhodinami

VideoHosté Událostí, komentářů týdne probrali vztahy české a slovenské vlády

Hosté Událostí, komentářů týdne probrali vztahy a nedávné jednání české a slovenské vlády, telefonát maďarského ministra zahraničí se svým ruským protějškem a dopady konfliktu na Blízkém východě. Tématem byla také klesající porodnost v Česku. Pozvání přijali římskokatolický kněz Marek Vácha, herečka Zuzana Zlatohlávková, hudebník Ladislav Jakl, geolog a esejista Václav Cílek a influencerka Tereza Koubková. Debatou provázela Jana Fabianová.
před 5 hhodinami

VideoNedohánět učivo, ale hlavně zvládnout stres, radí ředitelka před přijímačkami

Blíží se přijímací zkoušky na střední školy. V pátek a pak následně v pondělí se dělají zkoušky na čtyřleté obory a nástavby, příští týden v úterý a ve středu na víceletá gymnázia. „Pokud se uchazeč nemůže dostavit na zkoušku, do tří dnů musí dodat doklad o důvodu, proč se neúčastnil,“ vysvětluje předsedkyně Asociace ředitelů gymnázií ČR Renata Schejbalová. „Nejčastěji je to lékařské potvrzení o nemoci,“ dodává. Náhradní termín přijímacích zkoušek se koná 29. a 30. dubna.
před 6 hhodinami
Načítání...