Slovenský soud vzal do vydávací vazby českého občana Pavla Zítka a rozhodl, že ho na základě zatykače okresního soudu v Chomutově vydá do Česka. Vyplývá to z vyjádření mluvčí krajského soudu v Nitře Leny Kiradžievové. Zítko čelí v Česku obžalobě z trestného činu šíření poplašné zprávy. Proti verdiktu slovenského soudu podal podle mluvčí stížnost.