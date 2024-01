SLEDUJTE: Brífink Univerzity Karlovy k bezpečnosti a organizaci výuky na filozofické fakultě

Studenti a zaměstnanci Filozofické fakulty Univerzity Karlovy mají od čtvrtka znovu možnost si vyzvedávat věci, které kvůli prosincové střelbě zůstaly v budově na náměstí Jana Palacha. Připravené je pro ně výdejní místo v prostorách takzvaného UK Pointu v Celetné ulici, které bude fungovat během ledna každé úterý a čtvrtek. Většinu oblečení, batohů nebo elektroniky si ale lidé podle univerzity vyzvedli už v prosinci.

Budova filozofické fakulty zůstane uzavřena minimálně do konce ledna. Do konce zimního semestru, tedy do 12. ledna, je na fakultě zrušena výuka. Zkouškové období se uskuteční podle harmonogramu akademického roku, atestace ale budou dobrovolné, stejně jako skládání státních závěrečných zkoušek.

Na zasedání krizového štábu se řešila v minulých dnech i podoba letního semestru na filozofické fakultě. Rektorka univerzity Milena Králíčková v úterý řekla, že by měl začít standardně, vyučovat se bude v náhradních prostorách ostatních fakult či v dalších institucích, které prostory univerzitě nabídly. Využije se pravděpodobně i on-line výuky.