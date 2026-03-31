Resort usiluje o výměnu území v hamburském přístavu. Návrh zastavil Babiš

Ministerstvo dopravy chce s německým Hamburkem domluvit výměnu dvou přístavních území. Návrh na další postup ale česká vláda stále neschválila. Německé úřady s ním přitom počítaly do konce března. Přístup k moři má Česko v Hamburku už 99 let, stará nájemní smlouva skončí za dva roky.
Česká území v Hamburku jsou důsledkem překotných změn po první světové válce. Přístavy Moldauhafen a Saalehafen o celkové rozloze 24 tisíc metrů čtverečních získalo tehdejší Československo do pronájmu. Praha zároveň dlouho usiluje o jejich výměnu.
Pro námořní nákladní dopravu jsou obě lokality dnes nevhodné – na rozdíl od území náhradního. Kuhwerder Hafen leží v centrální části přístavu a vzniknout by tu měl komerční terminál.
„Tady jde o investici, kterou musíme s městem Hamburk udělat do přístavní hrany. Ta je cirka za 600 milionů korun,“ uvedl před týdnem ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD).
Druhá část nákladů – na terminál – činí 770 miliard korun. Ty by v preferované variantě spláceli budoucí soukromí nájemci přístavu. Vládní plán, který má Česká televize k dispozici, počítá i s konkrétním využitím pro stát. Přes Hamburk by měly do tuzemska putovat velké součásti jaderných elektráren, plán zmiňuje i význam pro vojenskou mobilitu.
Ministerstvo podle Babiše nepředložilo příjmy investice
Příslušnou smlouvu chce tuzemská vláda uzavřít se správou hamburského přístavu letos v červnu. Zprovoznění terminálu pak plánuje na rok 2031. Jenže schválení příslušného návrhu na české straně zastavil v pondělí premiér Andrej Babiš (ANO).
„Bylo to staženo proto, že pan ministr (dopravy, pozn. red.) nepředložil příjmy té investice,“ zdůvodnil předseda vlády. „Pokud mám investovat 1,5 miliardy, tak musím vědět, jak se mi to vrátí,“ dodal.
Město Hamburk počítalo s odpovědí z tuzemska do konce března, což vláda už nestihne. Německá strana ale zatím počítá s původním plánem. Nová smlouva by pak mohla platit dalších 60 let.
„Vycházíme z toho, že v průběhu roku dospějeme k dohodě. To se výslovně týká i otázek uzavření smlouvy a uspořádání ploch,“ upřesnil mluvčí Úřadu pro hospodářství, práci a inovace v Hamburku Martin Helfrich. Třetí tuzemské území v Hamburku – Peutehafen – Česku patří. S případným novým uspořádáním by se na tom nic nezměnilo.