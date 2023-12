Řekl jsem, že chci pomoci vyhrát válku, vzpomíná Charles Strasser

Když se nad Evropou stáhla mračna, rodiče už odhadli, co se bude dít dál, vzpomínal v Interview ČT24 válečný veterán a jeden z posledních žijících účastníků druhé světové války, do které aktivně vstoupil jako příslušník československé armády, Charles Strasser. Účastnil se také tribunálu s nacistickými zločinci v Norimberku. Asi nic mi nezpůsobilo takový pocit zadostiučinění jako to, když byla většina z nich odsouzena k oběšení, řekl v rozhovoru s Davidem Miřejovským.

Strasser se narodil v roce 1927 v Charodu na tehdejším britském mandátním území Palestiny. Dětství ale strávil v Československu. „Moji rodiče odešli z tehdejší Palestiny a vrátili se do svého rodného Československa jen čtyři měsíce poté, co jsem se narodil,“ řekl.

V Československu pak chodil do školy a žil běžný život. „A to až do doby, než se nad Evropou stáhla mračna,“ dodal. Rodiče už odhadli, co se bude dít dál, a tak ho samotného poslali do Anglie. „Stále si pamatuji, jak jsem odjížděl z Prahy – hlavního nádraží. Tehdy se jmenovalo Wilsonovo,“ připomněl.

V Anglii se poprvé setkal s mezinárodní organizací Rotary. „Rodina rotariánů mě vlastně adoptovala a pomáhala mi,“ vzpomínal Strasser. Když v roce 1944 vstoupil do československé armády do jednotek formovaných ve Velké Británii, nebylo mu ještě ani osmnáct let. „Došel jsem na československé velvyslanectví v Londýně, řekl jsem, že chci pomoci vyhrát válku. Zapsali mě,“ popsal. „Následně nás poslali do Dunkerque, kde jsme drželi náš sektor až do vítězného dne,“ řekl. Strasser fungoval jako motospojka. „Vozil jsem rozkazy mezi mojí jednotkou a velitelstvím,“ nastínil.

U Dunkerque probíhaly těžké boje i na konci války. „Velitelé rozhodli, že by pro nás bylo příliš nebezpečné přijmout kapitulaci německého admirála v Dunkerque, proto nás stáhli a já jsem se přidal ke konvoji, který zamířil do Československa. Němci se pak vzdali kanadské divizi, která nás nahradila,“ vysvětlil. Do Československa nemohli jet přímou cestou, a tak zabrala asi týden.