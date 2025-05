Provoz na D1 začala omezovat rekonstrukce Šmejkalky

Provoz na dálnici D1 na 24. kilometru u Senohrab v Praze-východ začala omezovat pokračující rekonstrukce mostu Šmejkalka. Dělníci dokončili základní práce pod mostem a přesunuli se nahoru na dálnici. Kvůli pokládce mikrokoberce dočasně svedli provoz na Brno do jednoho pruhu, což způsobilo několikakilometrovou kolonu. V dalších dnech by měli řidiči opět projíždět úsekem ve dvou jízdních pruzích v každém směru a rychlost bude omezena na 80 kilometrů v hodině.

Rekonstrukci nejstaršího dálničního mostu v Česku má na starosti sdružení firem Strabag a Pragoprojekt, most opravuje za 965 milionů korun bez DPH. Práce začaly v létě 2023, s uvedením do provozu se počítá v roce 2027. „Jsme na konci základních prací na spodní stavbě a musíme přicházet s pracemi, které se týkají nahoře mostovky. Od dnešního dne po následující dvě stavební sezony je třeba, aby řidiči na dálnici D1 kolem 24. kilometru počítali s dopravním omezením,“ konstatoval mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

Před středečním polednem kvůli tomu auta popojížděla v koloně zhruba od 17. kilometru, podle Rýdla omezení začalo v 10:00 a odhaduje se, že potrvá do 15:00. „Je to kvůli technologii, protože tam musíme položit mikrokoberec, aby jedna polovina mostu mimořádnou dopravní zátěž vydržela,“ uvedl mluvčí.

Most Šmejkalka nebyl součástí rekonstrukce D1, která skončila na podzim 2021. Zakázka na jeho opravu byla vypsána samostatně, metodou Design and Build, tedy navrhni a postav. ŘSD poskytlo zhotoviteli pozemky a stavební povolení, podrobné projektování bylo už v jeho kompetenci.

Most překlenuje ve výšce 46 metrů Hrusický potok a údolí mezi Senohraby a Turkovicemi. Je nejstarším objektem na dálnici D1, postaven byl v letech 1939 až 1949. Pravý oblouk pod jízdními pruhy ve směru na Brno byl vybetonován v roce 1941, levý o pět let později.

Délku stavby výrazně ovlivnila druhá světová válka, v jejíž době byly práce přerušeny. Stavbu nosné konstrukce dělníci dokončili po válce. V letech 1973 až 1977 pracovali na jejích úpravách. Následně byl most uveden do provozu při dokončení dálnice D1 z Prahy do Brna. V roce 1991 stavbaři most celkově opravili. Nynější rekonstrukce je největší za celou historii mostu.