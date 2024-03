Stavbaři změnili postup opravy nejstaršího dálničního mostu. Letos ještě provoz na D1 neomezí

Příští rok v květnu začne omezovat provoz na D1 výstavba středního dělicího pásu, aby mohla být doprava převedena na jednu stranu dálnice. Provoz bude veden v režimu dva plus dva zúžené jízdní pruhy na jedné polovině mostu se sníženou rychlostí. Druhou polovinu budou dělníci postupně rozebírat a na historickém oblouku začne vznikat zcela nový most.

Stavbaři stojky mezi obloukem a nosnou konstrukcí přestaví do jiné polohy a ty dosavadní zbourají. Prodlouží se tak práce pod mostem. Postup rekonstrukce zhotovitel přeorganizoval tak, aby celková doba opravy zůstala stejná. Oblouky měly být původně zesíleny, nakonec to ale podle Mátla nebude nutné a přestaví se stojky mezi mostovkou a obloukem.

Změna postupu bude podle šéfa Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Radka Mátla znamenat vícenáklady v milionech nebo nižších desítkách milionů korun. „Na celkové době rekonstrukce se však nic nemění, dopravní omezení na dálnici musí skončit do poloviny června 2027,“ řekl Mátl. Rekonstrukci má na starosti sdružení firem Strabag a Pragoprojekt, most opravuje za 965 milionů korun bez DPH.

Most Šmejkalka nebyl součástí rekonstrukce D1, která skončila na podzim 2021. Zakázka na jeho opravu byla vypsána samostatně, metodou Design and Build, tedy navrhni a postav. ŘSD poskytlo zhotoviteli pozemky a stavební povolení, podrobné projektování bylo už v jeho kompetenci.

Most překlenuje ve výšce čtyřicet šest metrů Hrusický potok a údolí mezi Senohraby a Turkovicemi. Je nejstarším objektem na dálnici D1, postaven byl v letech 1939 až 1949. Pravý oblouk pod jízdními pruhy ve směru na Brno byl vybetonován v roce 1941, levý o pět let později. Délku stavby výrazně ovlivnila druhá světová válka, v jejíž době byly práce přerušeny. Stavbu nosné konstrukce dělníci dokončili po válce. V letech 1973 až 1977 pracovali na jejích úpravách. Následně byl most uveden do provozu při dokončení dálnice D1 z Prahy do Brna. V roce 1991 stavbaři most celkově opravili. Nynější rekonstrukce je největší za celou historii mostu.