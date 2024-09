Přívaly vody nadále komplikují dopravu, uzavřena je stanice metra Muzeum

14. 9. 2024

Uzavřený vstup do stanice metra Muzeum na lince C

Kvůli pádu stromů způsobenému extrémními dešti a větrem je v Česku mimo provoz osm tratí, uvedla v sobotu ráno na webu Správa železnic. Většinu jich chce zprovoznit do rána. Voda se dostala i do pražského metra, až do odvolání je proto uzavřený vstup do stanice Muzeum na lince C.

Zhruba do sobotních 9:00 nepojedou kvůli pádu stromů vlaky na tati mezi Ostroměří a Novou Pakou na Jičínsku, mezi Železným Brodem a Semily, mezi Českou Lípou a Bakovem nad Jizerou a mezi Jilemnicí a Rokytnicí nad Jizerou. Do 7:00 má být zastaven provoz na trati z Oseku na Teplicku do Moldavy v Krušných horách a do dnešního poledne nepojedou vlaky z Františkových Lázní na hraniční přechod s Německem ve Vojtanově na Chebsku. Kvůli pádu stromu byl zastaven provoz také na trati mezi Křižany a Rynolticemi na Liberecku. Až do pondělí nepojedou kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám vlaky v úseku Boří les – Lednice na Břeclavsku.

Voda částečně omezila také provoz pražského metra. Prosákla se do stanice metra C Muzeum, která je tak do odvolání uzavřena. Cestující mohou ke vstupu i výstupu použít přestupní vestibul mezi linkami C a A, uvedl pražský dopravní podnik na svém webu. Stanice v současnosti prochází opravou stropní desky. Komplikace na silnicích „Speciálně na silnicích první třídy je enormní nárůst nehod,“ uvedl ve vysílání ČT24 mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl. Dodal však, že dálnice i silnice první třídy jezdí plynule, v tuto chvíli neeviduje ŘSD žádnou dálnici omezenou velkou vodou. Posílen byl podle něj i personál na 25 střediscích údržby dálnic, ve službě je dvojnásobek lidí, než by byl normálně. Řidičům doporučil před cestou – byť rutinní – zkontrolovat navigaci. Pokud by hlásila nestandardně dlouhou dobu dojezdu, znamená to, že na trase je nějaká mimořádnost.