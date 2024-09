Višňová je odříznutá od zbytku Frýdlantska, dopravu zajišťuje tatra hasičů

Obec Višňová je odříznutá od zbytku Frýdlantska na Liberecku. Voda z rozvodněné Smědé zaplavila silnice a dopravu tak zajišťuje evakuační tatra hasičů. Do domů se zatím voda nedostala, oznámil v sobotu kolem sedmé hodiny ráno starosta Michal Scheidl.

„V současné chvíli jsme odříznutí od zbytku světa. Uzavřené jsou obě komunikace z Předlánců do Višňové, silnice z Poustky do Minkovic a také z Minkovic do Vísky,“ vyjmenoval starosta. V 7:30 byla hladina Smědé ve Višňové–Předláncích ve výší 275 centimetrů, k dosažení extrémního stavu, tedy padesátileté vody, tam chybělo 61 centimetrů.

Obyvatele podle starosty zatím evakuovat nemuseli, tatru potřebují k přepravě lidí. „Aby občané měli možnost se dostat z vesnice a do ní,“ vysvětlil Scheidl.

Voda z řeky se zatím do domů nedostala, je ale na silnicích, loukách a zahradách. „Teď ale ve Vísce trochu ztrácíme půdu pod nohama, protože nestíháme čerpat. Tak jsme posílili jednotky a uvidíme, jak to zvládneme,“ popsal ráno Scheidl.