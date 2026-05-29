Připravujeme soubornou novelu krizové legislativy, říká Metnar

Vláda zpřísnila podmínky pro ukrajinské uprchlíky. „Trestná činnost nejenom cizinců jako takových, ale i ukrajinských občanů postupně stále roste,“ vysvětluje krok ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO). V Interview ČT24 probral s moderátorem Jiřím Václavkem nejen statistiky trestné činnosti páchané cizinci, ale i nastavení humanitární dávky, nebezpečí vzniku levicových teroristických skupin či zrušení Krizového informačního týmu (KRIT).
V souvislosti se zpřísněním podmínek pro cizince, jejichž většinu tvoří Ukrajinci, Metnar zmínil, že roste podíl Ukrajinců na kriminalitě v tuzemsku. Moderátor připomněl, že kriminalita Ukrajinců v Česku je stále pod průměrem populace. Podle ministra je to přesto důvodem ke zpřísnění. Připouští, že částečným důvodem je i slib voličům. „Co se týče vox populi, to je část toho,“ řekl.
Odmítl naopak tvrzení poslankyně SPD Marie Pošarové o tom, že by policisté úmyslně neevidovali trestné činy páchané ukrajinskou menšinou. „Ten přístup mají ke všem stejný,“ zastal se práce bezpečnostních složek. Na otázku, zda bude po Pošarové požadovat omluvu policistům, odpověděl: „Počkám si, až si to vyhodnotím, a uvidím.“
Humanitární dávky
Šéf resortu vnitra se také pozastavil u tématu zneužívání humanitární dávky. Uvedl, že zatímco v roce 2025 došlo k pěti odhalením, za rok 2026 už eviduje případů 77. Moderátor připomněl, že humanitární dávky pobírá v Česku asi 90 tisíc Ukrajinců.
Na dotaz, zda jsou v tom kontextu desítky odhalených podvodů důvodem ke zpřísňování legislativy, odpověděl ministr kladně. „Já od toho očekávám, že tyto dávky, tato pomoc bude daleko transparentnější, bude spravedlivější pro ty, kteří dodržují pravidla, a dopadne na ty, kdo porušují naše zákony,“ sdělil.
Novou restriktivní legislativu prý Metnar konzultoval s kolegy ze všech sedmi dotčených resortů. „Ale v připomínkovém řízení to nebylo,“ podotkl. Přehlcení úřadů práce kvůli nové podmínce pro žadatele o humanitární dávku, před nímž varují někteří odborníci, se neobává. Podle něj se při přípravě novely nevyskytly námitky od ministerstva práce ani úřadů práce.
Prevence levicového terorismu
V souvislosti se žhářským teroristickým útokem na pardubickou zbrojovku varoval šéf Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka před nebezpečím vzniku levicových teroristických skupin. „Alfou omegou pro Českou republiku a pro tento rok je reakce na kyberhrozby, hybridní hrozby, soustředění se na radikalizaci jednotlivce v online prostředí,“ shrnul své priority v Interview ČT24 Metnar.
Zároveň ubezpečil občany, že „aktuální bezpečnostní situace v České republice je stabilní“ a zavádí se preventivní opatření. Ocenil rovněž práci zpravodajské služby. V souvislosti se zabezpečením zbrojovek slíbil, že stát poskytne firmám metodiku. „Připravujeme soubornou novelu krizové legislativy,“ avizoval ministr.
