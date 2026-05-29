Připravujeme soubornou novelu krizové legislativy, říká Metnar

Vláda zpřísnila podmínky pro ukrajinské uprchlíky. „Trestná činnost nejenom cizinců jako takových, ale i ukrajinských občanů postupně stále roste,“ vysvětluje krok ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO). V Interview ČT24 probral s moderátorem Jiřím Václavkem nejen statistiky trestné činnosti páchané cizinci, ale i nastavení humanitární dávky, nebezpečí vzniku levicových teroristických skupin či zrušení Krizového informačního týmu (KRIT).

V souvislosti se zpřísněním podmínek pro cizince, jejichž většinu tvoří Ukrajinci, Metnar zmínil, že roste podíl Ukrajinců na kriminalitě v tuzemsku. Moderátor připomněl, že kriminalita Ukrajinců v Česku je stále pod průměrem populace. Podle ministra je to přesto důvodem ke zpřísnění. Připouští, že částečným důvodem je i slib voličům. „Co se týče vox populi, to je část toho,“ řekl.

Odmítl naopak tvrzení poslankyně SPD Marie Pošarové o tom, že by policisté úmyslně neevidovali trestné činy páchané ukrajinskou menšinou. „Ten přístup mají ke všem stejný,“ zastal se práce bezpečnostních složek. Na otázku, zda bude po Pošarové požadovat omluvu policistům, odpověděl: „Počkám si, až si to vyhodnotím, a uvidím.“

NCOZ se připravuje na možný nárůst násilí po konci rusko-ukrajinské války
Humanitární dávky

Šéf resortu vnitra se také pozastavil u tématu zneužívání humanitární dávky. Uvedl, že zatímco v roce 2025 došlo k pěti odhalením, za rok 2026 už eviduje případů 77. Moderátor připomněl, že humanitární dávky pobírá v Česku asi 90 tisíc Ukrajinců.

Na dotaz, zda jsou v tom kontextu desítky odhalených podvodů důvodem ke zpřísňování legislativy, odpověděl ministr kladně. „Já od toho očekávám, že tyto dávky, tato pomoc bude daleko transparentnější, bude spravedlivější pro ty, kteří dodržují pravidla, a dopadne na ty, kdo porušují naše zákony,“ sdělil.

Novou restriktivní legislativu prý Metnar konzultoval s kolegy ze všech sedmi dotčených resortů. „Ale v připomínkovém řízení to nebylo,“ podotkl. Přehlcení úřadů práce kvůli nové podmínce pro žadatele o humanitární dávku, před nímž varují někteří odborníci, se neobává. Podle něj se při přípravě novely nevyskytly námitky od ministerstva práce ani úřadů práce.

Ukrajinci v Česku podnikají, pečou i učí
Prevence levicového terorismu

V souvislosti se žhářským teroristickým útokem na pardubickou zbrojovku varoval šéf Bezpečnostní informační služby Michal Koudelka před nebezpečím vzniku levicových teroristických skupin. „Alfou omegou pro Českou republiku a pro tento rok je reakce na kyberhrozby, hybridní hrozby, soustředění se na radikalizaci jednotlivce v online prostředí,“ shrnul své priority v Interview ČT24 Metnar.

Zároveň ubezpečil občany, že „aktuální bezpečnostní situace v České republice je stabilní“ a zavádí se preventivní opatření. Ocenil rovněž práci zpravodajské služby. V souvislosti se zabezpečením zbrojovek slíbil, že stát poskytne firmám metodiku. „Připravujeme soubornou novelu krizové legislativy,“ avizoval ministr.

Stát řeší, co je podle něj kritická infrastruktura. Tu čekají nové povinnosti
Dron zasáhl obytný dům v rumunském městě, podle úřadů byl ruský

Počet lidí, kteří se potýkají s nějakou formou revmatického onemocnění, roste

Připravujeme soubornou novelu krizové legislativy, říká Metnar

Prezident Pavel navštívil obrannou linii v Estonsku

Muž dostal 15 let vězení za plánovaní útoku na koncert Swiftové

Smotrič vydal příkaz k demolici palestinské vesnice na Západním břehu

V Dobříkově mají nového starostu, jeho předchůdkyni výkon funkce zakázal soud

Praha má nový územní plán. Začne platit od září

Počet lidí, kteří se potýkají s nějakou formou revmatického onemocnění, roste

Už přes 700 tisíc lidí se potýká s nějakou formou revmatického onemocnění. Číslo podobně jako u jiných nemocí roste kvůli stárnutí populace a lepší diagnostice. Jenže revmatologové chybí. I proto odborná společnost, pacientská organizace a resort zdravotnictví pracují na plánu, který by systém posílil. Mezi hlavní rizikové faktory revmatických onemocnění patří genetika, infekce, obezita i kouření.
Sněmovna nedokončila druhé čtení stavební novely, přerušila ho do pátku

Sněmovna ve čtvrtek večer přerušila projednávání koaliční novely stavebního zákona, která má především urychlit stavební řízení. Na návrh poslankyně ANO Evy Fialové přerušila druhé čtení do pátečních 14:00. Čtvrteční debata trvala asi tři hodiny, středeční jednání o předloze asi čtyři hodiny. Poslanci ve čtvrtek probrali také malou část písemných interpelací na členy vlády. Dále se zabývali mimo jiné novelou, která by měla přispět ke zlepšení podmínek pro nakládání se všemi druhy baterií.
Velvyslancem ČR v USA se stane velvyslanec při OSN Jakub Kulhánek

Velvyslancem České republiky v USA se stane velvyslanec Česka při OSN a bývalý ministr zahraničí Jakub Kulhánek. Američané návrh vlády schválili, sdělil ve čtvrtek večer České televizi (ČT) ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Macinka byl od úterý do čtvrtka na návštěvě Spojených států.
Prezident Pavel navštívil obrannou linii v Estonsku

I Estonsko posiluje svou obranu. Země například zabezpečuje východní hranici. Hlavně kvůli ruským provokacím, které v posledních měsících nabraly na intenzitě. Estonskou obrannou linii navštívil prezident Petr Pavel. Armáda s budováním opevnění začala loni. Region v posledních dnech čelí pravidelným provokacím. Bezpilotní letouny hned několikrát narušily vzdušný prostor nejen Estonska, ale i okolních států. „Nebudeme tolerovat narušení našeho vzdušného prostoru, stejně jako by Rusko netolerovalo, kdybychom jeho vzdušný prostor narušovali my,“ sdělil prezident.
Praha má nový územní plán. Začne platit od září

Praha má nový územní plán, začne platit 1. září a nahradí nynější dokument z roku 1999. Takzvaný Metropolitní plán po mnohahodinové debatě schválili městští zastupitelé.
Pozastavení dotací kvůli Babišově možnému střetu zájmů se týká i zemědělství

Dopis, který Evropská komise zaslala českým úřadům 20. května a který hovoří o pozastavení proplácení dotací kvůli podezření na střet zájmů u premiéra Andreje Babiše (ANO), se týká i zemědělských fondů, potvrdil agentuře ČTK nejmenovaný vysoce postavený unijní představitel. Na dopis bude ve spojitosti se zemědělskými dotacemi odpovídat Státní zemědělský intervenční fond (SZIF), řekla mluvčí fondu Eva Češpiva.
Zemřel jeden z „Cimrmanů“ Jan Hraběta

V 86 letech zemřel herec a komik Jan Hraběta, člen Divadla Járy Cimrmana, kde působil od konce sedmdesátých let. Tento „přední cimrmanolog, zadní herec, originální řezbář i básník“ má na kontě také přes třicet epizodních rolí ve filmech a seriálech.
