Česká televize před volbami nabízí tematické debaty zástupců osmi uskupení s největším volebním potenciálem. V úterý 2. září přijali pozvání k debatě moderované Janou Peroutkovou na téma doprava Jan Hrnčíř (SPD), Martin Kolovratník (ANO), Jaromír Komínek (Stačilo!), Vladimír Kremlík (Přísaha), Martin Kupka (SPOLU), Marek Lahoda (Piráti), Jan Sviták (STAN) a Jiří Vlk (Motoristé).
Jan Hrnčíř je lídrem kandidátky SPD v Pardubickém kraji. Od roku 2017 vykonává funkci poslance, v končícím funkčním období je místopředsedou rozpočtového výboru. Je zastupitelem Jihomoravského kraje a města Blansko.
Martin Kolovratník kandiduje v Pardubickém kraji a stojí v čele kandidátky hnutí ANO. Členem poslanecké sněmovny je od roku 2013 a v současnosti je místopředsedou hospodářského výboru. Je také zastupitelem Pardubic a Pardubického kraje.
Jaroslav Komínek je členem KSČM a vede kandidátku hnutí Stačilo! v Ústeckém kraji. Od roku 2008 je zastupitelem Ústeckého kraje a také zastupitelem města Chomutov.
Vladimír Kremlík do sněmovních voleb vede středočeskou kandidátku hnutí Přísaha, sám je členem hnutí Hlas samospráv. Jako nestraník byl ministrem dopravy ve vládě Andreje Babiše (ANO).
Martin Kupka z ODS je lídrem Středočeské kandidátky koalice SPOLU. Poslancem je od roku 2017, po minulých volbách se stal ministrem dopravy. Je také zastupitelem města Líbeznice.
Marek Lahoda kandiduje do poslanecké sněmovny z druhého místa kandidátky Pirátů v Jihomoravském kraji. Od roku 2022 je zastupitelem města Brna.
Jan Sviták je lídrem kandidátky STAN v Libereckém kraji, sám je členem Starostů pro Liberecký kraj. Od roku 2016 je zastupitelem Libereckého kraje, od roku 2019 náměstkem hejtmana pro dopravu.
Jiří Vlk je dvojkou na kandidátce Motoristů sobě v Moravskoslezském kraji. Od roku 2022 je zastupitelem města Orlová.