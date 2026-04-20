Požár střelnice uzavřel stanice metra Rajská zahrada a Černý Most

Dvě stanice pražského metra Rajská zahrada a Černý Most na trase B jsou uzavřeny kvůli požáru v nedalekém areálu střelnice. Stanice jsou zakouřené, uvedl dopravní podnik. Mezi stanicemi Zličín a Hloubětín metro jezdí. Pražští záchranáři podle mluvčího Karla Kirse na místo zatím voláni nebyli.
Požár vypukl kolem 19:30 na střelnici pod tubusem metra u stanice Rajská zahrada, uvedl mluvčí hasičů Vojtěch Rotschedl. Informoval o zakouřeném prostoru střelnice. Na místě probíhá průzkum, dodal mluvčí.
Dopravní podnik napsal, že nejprve uzavřel stanici Černý Most, o několik minut později na příkaz hasičů i Rajskou zahradu. Cestující mají v úseku mezi Hloubětínem a zastávkou Lehovec využít tramvaje. Mezi zastávkou Lehovec a Černý Most se svezou prodlouženou linkou 250 a dalšími spoji integrované dopravy.