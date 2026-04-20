Požár střelnice uzavřel stanice metra Rajská zahrada a Černý Most


20. 4. 2026Aktualizovánopřed 1 mminutou|Zdroj: ČTK

Dvě stanice pražského metra Rajská zahrada a Černý Most na trase B jsou uzavřeny kvůli požáru v nedalekém areálu střelnice. Stanice jsou zakouřené, uvedl dopravní podnik. Mezi stanicemi Zličín a Hloubětín metro jezdí. Pražští záchranáři podle mluvčího Karla Kirse na místo zatím voláni nebyli.

Požár vypukl kolem 19:30 na střelnici pod tubusem metra u stanice Rajská zahrada, uvedl mluvčí hasičů Vojtěch Rotschedl. Informoval o zakouřeném prostoru střelnice. Na místě probíhá průzkum, dodal mluvčí.

Dopravní podnik napsal, že nejprve uzavřel stanici Černý Most, o několik minut později na příkaz hasičů i Rajskou zahradu. Cestující mají v úseku mezi Hloubětínem a zastávkou Lehovec využít tramvaje. Mezi zastávkou Lehovec a Černý Most se svezou prodlouženou linkou 250 a dalšími spoji integrované dopravy.

Provoz metra na lince C přerušila asi na hodinu a půl srážka s člověkem
Metro C

Výběr redakce

Za zpoplatnění dálniční známky pro elektroauta Česku mohou hrozit sankce

Za zpoplatnění dálniční známky pro elektroauta Česku mohou hrozit sankce

před 8 mminutami
Starostka dostala za zneužití pravomocí či dotační podvod podmínku a pokutu. Rezignaci odmítá

Starostka dostala za zneužití pravomocí či dotační podvod podmínku a pokutu. Rezignaci odmítá

před 17 mminutami
Prodloužení příměří s Íránem je velmi nepravděpodobné, řekl Trump

Prodloužení příměří s Íránem je velmi nepravděpodobné, řekl Trump

před 34 mminutami
Ukrajina zasáhla ruskou rafinerii v Tuapse a dvě výsadkové lodě na Krymu

Ukrajina zasáhla ruskou rafinerii v Tuapse a dvě výsadkové lodě na Krymu

12:14Aktualizovánopřed 56 mminutami
Svět se změnil, prohlásil Tusk. S Macronem chce spolupráci na jaderném odstrašování

Svět se změnil, prohlásil Tusk. S Macronem chce spolupráci na jaderném odstrašování

16:30Aktualizovánopřed 58 mminutami
Rozpočtové určení daní budeme řešit, až se kraje dohodnou, řekl Babiš

Rozpočtové určení daní budeme řešit, až se kraje dohodnou, řekl Babiš

04:55Aktualizovánopřed 2 hhodinami
Předběžná škoda u požáru skladu plastů v Brně je 50 milionů. Likvidace potrvá do úterý

Předběžná škoda u požáru skladu plastů v Brně je 50 milionů. Likvidace potrvá do úterý

11:10Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Dvě stanice pražského metra Rajská zahrada a Černý Most na trase B jsou uzavřeny kvůli požáru v nedalekém areálu střelnice. Stanice jsou zakouřené, uvedl dopravní podnik. Mezi stanicemi Zličín a Hloubětín metro jezdí. Pražští záchranáři podle mluvčího Karla Kirse na místo zatím voláni nebyli.
Za zpoplatnění dálniční známky pro elektroauta Česku mohou hrozit sankce

Zatímco řidiči aut se spalovacími motory za dálniční známku platit musí, vlastnící elektromobilů ne. Vláda chce ale pravidla pro oba typy vozidel srovnat. Ministerstva financí a průmyslu a dopravy však varují, že Česko za takový krok může být potrestáno, protože čerpá evropské dotace na podporu elektromobility. Změnu zatím kabinet plánuje od nového roku, kdy se má zrušit i zvyšování ceny dálničních známek. Ministr dopravy Ivan Bednárik (za SPD) však připustil, že v případě pochybností Evropské komise by se krok mohl zpozdit.
před 8 mminutami

Starostka dostala za zneužití pravomocí či dotační podvod podmínku a pokutu. Rezignaci odmítá

Podmínkou na dva a půl roku a pokutou čtvrt milionu potrestal nepravomocně soud starostku Dobříkova u Chocně Nikolu Kajsrlíkovou (nestr.). Vyplácela obecní peníze bez souhlasu zastupitelů, použila dotace na jiné účely, než měla, a manipulovala se zápisy z jednání zastupitelů.
před 17 mminutami

Rozpočtové určení daní budeme řešit, až se kraje dohodnou, řekl Babiš

Domlouvat se na změně rozpočtového určení daní lze, až se všechny regiony domluví na její podobě, uvedl po jednání vlády premiér Andrej Babiš (ANO). Vláda tak zamítla návrh Pardubického kraje. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) po zasedání oznámil, že stát a ČEZ v pátek uzavřou memorandum k rozvoji malých modulárních reaktorů. Ministři také mimo jiné schválili cestu šéfa diplomacie Petra Macinky (Motoristé) do Saúdské Arábie, kde má od středy usilovat o spolupráci.
04:55Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Předběžná škoda u požáru skladu plastů v Brně je 50 milionů. Likvidace potrvá do úterý

Požár skladu plastů v Brně-Přízřenicích, který se rozhořel v pondělí brzy ráno, dostali hasiči po poledni pod kontrolu. Ve 12:30 ohlásili lokalizaci, plameny už se tedy nešíří. Tři hasiči se lehce zranili, záchranáři je ošetřili na místě. Předběžná výše škody po požáru je 50 milionů korun, jeho příčinu vyšetřovatelé zjišťují. U události zasahovalo přes sto hasičů. Úplnou likvidaci ale s největší pravděpodobností ohlásí až v úterý ráno.
11:10Aktualizovánopřed 2 hhodinami

Státní zástupce obžaloval policistu, který sváděl k sexu domnělou nezletilou dívku

Státní zástupce podal obžalobu na policistu, který si na internetové seznamce dopisoval s falešným uživatelským profilem čtrnáctileté dívky a sváděl ji k pohlavnímu styku, řekl ČT mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala. Obžaloba jej viní z navazování nedovolených kontaktů s dítětem. Věc je součástí případu takzvaných lovců pedofilů, kteří se na webu vydávali za nezletilé dívky, aby vylákali na schůzku dospělé muže, které pak fyzicky napadali.
před 2 hhodinami

Nepřípustné. Resort zahraničí plísnil ruského velvyslance kvůli výhrůžkám firmám

Ministerstvo zahraničí ruskému velvyslanci v Česku Alexandru Zmejevskému vyjádřilo důrazný protest vůči výhrůžkám tuzemským firmám. Podobná rétorika vůči Česku, zdejším subjektům i českým spojencům je zcela nepřípustná, uvedl následně úřad. Velvyslance v pondělí dopoledne na resortu přijala vrchní ředitelka evropské sekce Hana Hubáčková, o jeho předvolání rozhodl minulý týden ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé).
13:53Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Paliva v úterý opět zlevní, strop pro naftu klesne o více než dvě koruny

Pohonné hmoty v úterý opět zlevní. Nejvyšší povolená cena nafty se oproti pondělku sníží o 2,27 koruny na 40,86 koruny za litr, benzin bude možné prodávat za 40,64 koruny, tedy o 69 haléřů levněji než v pondělí. Ceny na úterý vycházejí ještě z pátečního poklesu na burze, jejich pondělní růst by se měl projevit v cenách na středu. Úřad stanovuje ceny od předminulého týdne, měl by v tom pokračovat přinejmenším do konce dubna.
14:50Aktualizovánopřed 4 hhodinami
Načítání...