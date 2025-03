Politici se přeli o spolehlivost amerického spojenectví

Po pondělním jednání nejvyšších ústavních činitelů zaznělo, že Spojené státy jsou stále naším hlavním spojencem, ale Evropa by měla být schopná vlastní obrany. Podle Vystrčila by vzájemná kooperace Evropy a Spojených států měla nadále stát na základech NATO. Tato spolupráce podle něj funguje a měli bychom se snažit o to, aby to tak bylo i dál.

„Já to tak optimisticky nevidím. Již jsem řekl, že Amerika sice nadále zůstává naším spojencem, ale je to, jak vidíme, spojenec naprosto nespolehlivý. V tuhle chvíli smlouvy platí, ale nemůžeme si být jisti, že budou platit i zítra. Americký prezident a jeho administrativa své postoje mění tak rychle, že skutečně na to spoléhat nemůžeme,“ reaguje na Vystrčilova slova senátor Smoljak.