Policie obvinila hejtmana Půtu z neoznámení trestného činu

Policie obvinila libereckého hejtmana Martina Půtu (Starostové pro Liberecký kraj) z neoznámení trestného činu. Oznámení o zahájení trestního stíhání dostal ve středu do své datové stránky. Podle policie měl dostat nabídku úplatku, který sice odmítl, ale policii to neoznámil. Novináře o tom ve čtvrtek informoval sám Půta, který obvinění odmítá a považuje ho za další pokus za každou cenu na něj něco najít a politicky a společensky ho dehonestovat.
Liberecký hejtman figuruje v korupční kauze spojené se dvěma projekty firmy Geotermální energie pro občany (GEPO) téměř za sto milionů korun, kterou se soudy zabývají od roku 2018. Krajský soud sice v květnu 2020 všech dvanáct obžalovaných lidí včetně Půty a také čtyři firmy osvobodil, vrchní soud ale verdikt zrušil a vrátil krajskému soudu. Ten v únoru uznal Půtu částečně vinným.
Za to, že formou protislužby přijal úplatek 30 tisíc korun a jednal ve prospěch svého známého, dostal podmínku a pokutu 50 tisíc korun, na místě se odvolal.