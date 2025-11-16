Pithart čeká od 17. listopadu kritické zamyšlení, Bútora „vyučování naživo“


před 6 mminutami|Zdroj: ČT24, ČTK
31 minut
Otázky Václava Moravce 2. část
Zdroj: ČT24

Možnost různých hnutí kandidovat do parlamentu vedle politických stran je „krutou daní“ polistopadového vývoje, míní Petr Pithart (KDU-ČSL). Spoluzakladatel Občanského fóra a někdejší předseda české vlády se u příležitosti výročí 17. listopadu sešel v debatě Otázek Václava Moravce se slovenskou osobností tehdejšího dění Martinem Bútorou. Podle něho slovenští studenti kritizující premiéra Roberta Fica (Smer) zažívají aktuálně „vyučování naživo“ o smyslu tohoto svátku.

Pithart nepochybuje, že v Česku je 17. listopad zakotven lépe než na Slovensku. Brání se ale nazývat výročí oslavami a straní se patosu. „Den výročí takové události je důvodem kritického zamyšlení více než cokoliv jiného,“ míní někdejší spoluzakladatel Občanského fóra, předseda české vlády v rámci federace a předseda Senátu v samostatné České republice.

Přiznává, že pokud by z polistopadové doby mohl něco poopravit, týkalo by se to zákona o politických stranách, který umožnil do parlamentu kandidovat hnutím. Což podle něho není možné v západní Evropě jinde než v Česku a na Slovensku. Tehdy se za zákon přimlouval i Václav Havel, mluvil o názorové pluralitě.

Oslavy 17. listopadu: města zaplní piety i kulturní akce
17. listopad 2024 na Národní třídě v Praze

Tehdejší slogan Občanského fóra – Strany jsou pro straníky, Občanské fórum je pro všechny – označil Pithart při zpětném pohledu za „destruktivní“, protože jde „vstříc české nechuti organizovat se v politických stranách“, která se v Česku drží od konce první republiky.

„Za to se zaplatila krutá daň v celém následujícím vývoji. Od roku 2010 převládají a vítězí hnutí,“ vadí Pithartovi. „Lidé u nás se naneštěstí nechtějí organizovat v politické strany a pak máme poměry, jaké máme. Občanskou společností nikdy nezměníte vládu, sebevíce spolků, sebemasovější shromáždění nesundají vládu, vládu můžete porazit jenom ve volbách. A ve volbách by měly kandidovat jenom politické strany, jak je to v celé demokratické Evropě,“ vysvětlil.

Máme silnou společnost, ale ne silný stranický systém, míní filozof Kroupa
Filozof a politolog Daniel Kroupa na snímku z roku 2022

Studenti zažívají odkaz 17. listopadu, říká Bútora

Na Slovensku bude letos poprvé 17. listopad sice státním svátkem, ale zároveň běžným pracovním dnem. Změnu nynější vládní koalice prosadila jako součást posledního konsolidačního balíčku na ozdravení státních financí. Slovenský premiér Robert Fico (Smer) na debatě se studenty v Popradu tento pátek označil sametovou revoluci za komunistický puč.

V Popradě také před pár dny začala „křídová revoluce“, když tamní student popsal křídou chodníky, aby tak vyjádřil kritiku premiéra. Vedoucí úřadu slovenské vlády Juraj Gedra mladíka přirovnal k atentátníkovi, jenž loni střelbou z pistole Fica vážně zranil. Naopak na sociálních sítích se zformovala iniciativa, kdy lidé, ale i politici v dalších městech psali premiérovi křídou na veřejných místech kritické vzkazy. Očekává se, že řada nápisů přibude 17. listopadu, kdy opět chystá shromáždění například slovenská opozice.

Loni se na Slovensku na výročí 17. listopadu konal protest
Shromáždění svolané slovenskou opozicí k 35. výročí sametové revoluce v Bratislavě

„V každém případě se na Slovensku rozhořel konflikt mezi výraznou částí slovenské studentské generace a způsobem vládnutí Roberta Fica a jeho garnitury,“ komentuje tuto situaci slovenský sociolog, bývalý diplomat a spoluzakladatel polistopadového hnutí Veřejnost proti násilí Bútora. „Studenti si na vlastní kůži uvědomují, co to znamená, když chce zemi vládnout arogantní vládní moc a jen jedna strana a jaký je smysl tohoto svátku. Je to skvělé vyučování naživo,“ míní rovněž.

Výběr redakce

Evropa musí vytrvat v podpoře Ukrajiny. I přes korupční skandál, míní Stubb

Evropa musí vytrvat v podpoře Ukrajiny. I přes korupční skandál, míní Stubb

08:45Aktualizovánopřed 48 mminutami
V chovu kachen na jihu Čech je další ohnisko ptačí chřipky

V chovu kachen na jihu Čech je další ohnisko ptačí chřipky

před 1 hhodinou
V návrhu rozpočtu dopravního fondu nejsou peníze na silnice druhé a třetí třídy

V návrhu rozpočtu dopravního fondu nejsou peníze na silnice druhé a třetí třídy

11:48Aktualizovánopřed 1 hhodinou
Na Filipínách vypukly rozsáhlé protesty kvůli kauze protipovodňových projektů

Na Filipínách vypukly rozsáhlé protesty kvůli kauze protipovodňových projektů

před 2 hhodinami
U elektronických cigaret se zpřísní pravidla prodeje a označování

U elektronických cigaret se zpřísní pravidla prodeje a označování

před 2 hhodinami
Hamás posiluje podle svědectví kontrolu v Gaze

Hamás posiluje podle svědectví kontrolu v Gaze

před 6 hhodinami
Chile může ovládnout krajní pravice. Vzhlíží k Pinochetovi

Chile může ovládnout krajní pravice. Vzhlíží k Pinochetovi

před 8 hhodinami
Britská vláda zpřísní pravidla pro migranty

Britská vláda zpřísní pravidla pro migranty

před 13 hhodinami

Aktuálně z rubriky Domácí

Pithart čeká od 17. listopadu kritické zamyšlení, Bútora „vyučování naživo“

Možnost různých hnutí kandidovat do parlamentu vedle politických stran je „krutou daní“ polistopadového vývoje, míní Petr Pithart (KDU-ČSL). Spoluzakladatel Občanského fóra a někdejší předseda české vlády se u příležitosti výročí 17. listopadu sešel v debatě Otázek Václava Moravce se slovenskou osobností tehdejšího dění Martinem Bútorou. Podle něho slovenští studenti kritizující premiéra Roberta Fica (Smer) zažívají aktuálně „vyučování naživo“ o smyslu tohoto svátku.
před 6 mminutami

V chovu kachen na jihu Čech je další ohnisko ptačí chřipky

V komerčním chovu kachen společnosti Blatenská ryba v Blatné na Strakonicku v neděli veterináři potvrdili další ohnisko ptačí chřipky. Ministr zemědělství v demisi Marek Výborný (KDU-ČSL) informoval, že kvůli nákaze tam bude utraceno dva a půl tisíce vykrmených kachen. Letos byla v Česku potvrzena ptačí chřipka i s Blatnou dosud v pěti komerčních chovech, z toho ve čtyřech tento týden.
před 1 hhodinou

V návrhu rozpočtu dopravního fondu nejsou peníze na silnice druhé a třetí třídy

V návrhu rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) na příští rok nejsou vyčleněny peníze na opravy a rekonstrukce silnic druhé a třetí třídy, které jsou v samostatné působnosti krajů, uvedla vláda v demisi. Pokud stát ponechá odpovědnost za tyto komunikace regionům, ale přestane je financovat, povede to k rychlé degradaci dopravní infrastruktury, obává se předseda Asociace krajů ČR a hejtman Zlínského kraje Radim Holiš (ANO).
11:48Aktualizovánopřed 1 hhodinou

U elektronických cigaret se zpřísní pravidla prodeje a označování

Od prosince se novelou vyhlášky zpřísní pravidla prodeje a označování elektronických cigaret. Výrobci budou mít sedm měsíců na doprodání zásob. Poté nebude možné prodávat tyto cigarety s příchutí cukrovinek nebo s obsahem kanabinoidů, sdělil mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob. E-cigarety loni podle průzkumu Státního zdravotního ústavu (SZÚ) užívalo téměř čtrnáct procent populace, za pět let se podíl téměř ztrojnásobil.
před 2 hhodinami

Povolenky ETS 2 by mělo Česko odmítnout, míní ekonomové. Niedermayer nesouhlasí

Česko by mělo odmítnout emisní povolenky ETS 2, shodli se ekonom a hlavní poradce České bankovní asociace Miroslav Zámečník a hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Naopak europoslanec Luděk Niedermayer (TOP 09) je pro jejich přijetí, argumentuje snížením nákladů pro „chudé“ rodiny. V Událostech, komentářích z ekonomiky hovořili také o plánech vznikající vlády převést poplatek za obnovitelné zdroje na rozpočet. Debatou provázela Nina Ortová.
08:35Aktualizovánopřed 3 hhodinami

Tetování pih na obličej se v Česku stává trendem

Zájem o tetování pih na obličej se v Česku stále zvyšuje. Oslovené tetovací salony i salony pro permanentní make-up se shodují, že zájem roste především u žen ve věku mezi osmnácti a pětatřiceti lety. Dermatologové ale upozorňují, že tetované pihy mohou ztížit diagnostiku pigmentových znamének.
před 6 hhodinami

Více spojů, další moderní soupravy. České dráhy chystají změny

Od poloviny prosince začnou platit na železnici nové jízdní řády. České dráhy slibují více spojů do Česka i do zahraničí a další moderní soupravy. Změny se částečně týkají i cen jízdného a využití slev. Cestující by uvítali mimo jiné posílení některých příměstských linek.
před 7 hhodinami

Česko získá další peníze z evropských a norských fondů, půjdou do kultury i vědy

Stát podepsal memorandum, díky kterému má získat dalších pět a půl miliardy korun z Fondů Evropského hospodářství a Norska. Prostředky přinesou více peněz na vzdělávání, kulturu, vědu či životní prostředí. Podporu ovšem získají pouze ty projekty, které usilují o snižování ekonomických a sociálních rozdílů. Peníze do fondů vkládají Island, Lichtenštejnsko a Norsko – tedy země, které nejsou součástí Evropské unie. Státy tím chtějí spolupráci s členskými zeměmi posílit. V minulosti fondy podpořily třeba i výstavbu památníku holocaustu Romů a Sintů v Letech u Písku – a to částkou čtyřicet milionů korun. Česko je pátým největším příjemcem této podpory.
před 8 hhodinami
Načítání...