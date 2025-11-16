Pithart čeká od 17. listopadu kritické zamyšlení, Bútora „vyučování naživo“

Možnost různých hnutí kandidovat do parlamentu vedle politických stran je „krutou daní“ polistopadového vývoje, míní Petr Pithart (KDU-ČSL). Spoluzakladatel Občanského fóra a někdejší předseda české vlády se u příležitosti výročí 17. listopadu sešel v debatě Otázek Václava Moravce se slovenskou osobností tehdejšího dění Martinem Bútorou. Podle něho slovenští studenti kritizující premiéra Roberta Fica (Smer) zažívají aktuálně „vyučování naživo“ o smyslu tohoto svátku.
Pithart nepochybuje, že v Česku je 17. listopad zakotven lépe než na Slovensku. Brání se ale nazývat výročí oslavami a straní se patosu. „Den výročí takové události je důvodem kritického zamyšlení více než cokoliv jiného,“ míní někdejší spoluzakladatel Občanského fóra, předseda české vlády v rámci federace a předseda Senátu v samostatné České republice.
Přiznává, že pokud by z polistopadové doby mohl něco poopravit, týkalo by se to zákona o politických stranách, který umožnil do parlamentu kandidovat hnutím. Což podle něho není možné v západní Evropě jinde než v Česku a na Slovensku. Tehdy se za zákon přimlouval i Václav Havel, mluvil o názorové pluralitě.
Tehdejší slogan Občanského fóra – Strany jsou pro straníky, Občanské fórum je pro všechny – označil Pithart při zpětném pohledu za „destruktivní“, protože jde „vstříc české nechuti organizovat se v politických stranách“, která se v Česku drží od konce první republiky.
„Za to se zaplatila krutá daň v celém následujícím vývoji. Od roku 2010 převládají a vítězí hnutí,“ vadí Pithartovi. „Lidé u nás se naneštěstí nechtějí organizovat v politické strany a pak máme poměry, jaké máme. Občanskou společností nikdy nezměníte vládu, sebevíce spolků, sebemasovější shromáždění nesundají vládu, vládu můžete porazit jenom ve volbách. A ve volbách by měly kandidovat jenom politické strany, jak je to v celé demokratické Evropě,“ vysvětlil.
Studenti zažívají odkaz 17. listopadu, říká Bútora
Na Slovensku bude letos poprvé 17. listopad sice státním svátkem, ale zároveň běžným pracovním dnem. Změnu nynější vládní koalice prosadila jako součást posledního konsolidačního balíčku na ozdravení státních financí. Slovenský premiér Robert Fico (Smer) na debatě se studenty v Popradu tento pátek označil sametovou revoluci za komunistický puč.
V Popradě také před pár dny začala „křídová revoluce“, když tamní student popsal křídou chodníky, aby tak vyjádřil kritiku premiéra. Vedoucí úřadu slovenské vlády Juraj Gedra mladíka přirovnal k atentátníkovi, jenž loni střelbou z pistole Fica vážně zranil. Naopak na sociálních sítích se zformovala iniciativa, kdy lidé, ale i politici v dalších městech psali premiérovi křídou na veřejných místech kritické vzkazy. Očekává se, že řada nápisů přibude 17. listopadu, kdy opět chystá shromáždění například slovenská opozice.
„V každém případě se na Slovensku rozhořel konflikt mezi výraznou částí slovenské studentské generace a způsobem vládnutí Roberta Fica a jeho garnitury,“ komentuje tuto situaci slovenský sociolog, bývalý diplomat a spoluzakladatel polistopadového hnutí Veřejnost proti násilí Bútora. „Studenti si na vlastní kůži uvědomují, co to znamená, když chce zemi vládnout arogantní vládní moc a jen jedna strana a jaký je smysl tohoto svátku. Je to skvělé vyučování naživo,“ míní rovněž.