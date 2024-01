Piráti a Starostové chtějí urychlit proces přijetí eura, vyzývají ke vstupu do ERM II. Dle ODS to zatím nemá smysl

ČT24, ktr

před 1 h hodinou | Zdroj: ČT24

Události: Piráti a STAN chtějí urychlit proces přijetí eura (zdroj: ČT24)

Dvě z pěti koaličních stran, Starostové a Piráti, chtějí urychlit cestu Česka k přijetí eura. Ve vládě hodlají prosadit, aby země už v příštím roce vstoupila do systému takzvaných směnných kurzů ERM II. V něm už by koruna byla zčásti navázaná na euro. A je to jakýsi předpokoj, ve kterém musí před zavedením společné evropské měny setrvat všichni zájemci nejméně dva roky. Premiér Petr Fiala (ODS) ale během konference o dvaceti letech Česka v EU řekl, že s navázáním koruny na euro do konce tohoto volebního období nepočítá.

Většinu maastrichtských kritérií by Česko mělo plnit koncem tohoto roku. Hodlá během něj snížit deficit veřejných financí pod tři procenta HDP, celkový dluh má zůstat pod šedesáti procenty a inflace i úrokové sazby mají citelně klesnout. ČT to zjistila ze společného dokumentu centrální banky a ministerstva financí. Poslední překážkou na cestě k euru by tak zůstal právě vstup do směnného systému. Starostové a Piráti vyzvali koaliční partnery, aby vláda už v příštím roce rozhodla o částečném navázání koruny na euro. „Vláda se zavázala splňovat maastrichtská kritéria, to je v souvislosti se vstupem do ERM II. Myslím si, že vláda má dát odpověď občanům, zda tento svůj závazek ve vládním programovém prohlášení v tomto volebním období dodrží. My si myslíme, že ho dodržet má,“ prohlásil ministr vnitra Vít Rakušan (STAN). „Pojďme plnit věci, které jsou pro Českou republiku v danou chvíli výhodné. U systému ERM II je to převážně kurs a obsluha státního dluhu,“ říká ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).

Kritéria pro přijetí eura (na konci roku 2024)

Zatím do ERM II nemá smysl vstupovat, říká ODS Proti zrychlení české cesty k euru je ale největší vládní strana. Podle ní nemá cenu před nalezením shody na datu přijetí eura do systému směnných kurzů vstupovat. ODS také argumentuje, že by Česko zbytečně přišlo o samostatnou měnovou politiku, která v krizi může ekonomice pomoci. „Zvláště ve chvíli, kdy drtivá většina české společnosti si to nepřeje a pouze malá menšina je pro rychlé přijetí eura. (…) Česká koruna není brzdou ekonomického rozvoje České republiky,“ myslí si místopředseda sněmovny Jan Skopeček (ODS).

„Předpokládám, že pokud budeme plnit maastrichtská kritéria, tak další vláda po příštích volbách už může přemýšlet o tom, jestli si dá euro jako cíl, nebo půjde jinou cestou,“ podotkl Fiala. Další dvě vládní strany, TOP 09 a lidovci, zásadní kroky pro zavedení eura udělat chtějí. Ale až v příštím volebním období. „Pro to, abychom mohli opravdu poctivě v příštím volebním období už vstupovat i do ERM II, tak si chceme připravit podhoubí,“ uvedla předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). „Myslím, že je to dobrý cíl, ale to neznamená, že skutečně v tomto volebním období jsme schopni do tohoto systému vůbec vstoupit,“ okomentoval místopředseda poslaneckého klubu KDU-ČSL Michael Kohajda.

Opozice je proti Vedle vládní ODS nechce urychlit přijetí eura ani opozice. „Neumím si představit, že bychom datum stanovovali. Ale opět, povedou se expertní debaty. Určitě půjdeme do voleb s tím, že nechceme euro,“ říká předsedkyně poslaneckého klubu ANO Alena Schillerová. „Vstup do ERM II znamená v podstatě fixaci české koruny na euro. Já si myslím, že je to špatný krok. Protože my bychom měli zachovávat plnou měnovou nezávislost,“ sdělil předseda SPD Tomio Okamura. Společný materiál České národní banky a ministerstva financí, který vyhodnocuje připravenost České republiky na přijetí eura, by měl Fialův kabinet projednat během příštích několika týdnů. Podle informací ČT zatím není na jeho vyhodnocení koaliční shoda.