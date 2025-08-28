Pavel a Fiala se shodli v názorech na zahraniční politiku

Jasnou shodu v klíčových otázkách zahraniční politiky konstatovali na čtvrtečním setkání prezident Petr Pavel s premiérem Petrem Fialou (ODS), vyplývá z následných tiskových vyjádření Hradu a vlády. Politici diskutovali i o situaci na Blízkém východě, kde se v minulých týdnech jejich názory lišily. Probrali také tvorbu státního rozpočtu na rok 2026, krizovou legislativu, výdaje na obranu či koordinaci zahraničních cest.
Postoj vlády k osvětlování bitcoinové aféry mezi tématy politici nezmínili. Pavel minulý týden uvedl, že by do říjnových sněmovních voleb mělo od vlády zaznít jasnější prohlášení k miliardovému daru ministerstvu spravedlnosti v kryptoměně nejasného původu. Nynější postup podle prezidenta není srozumitelný a budí rozpaky.
Podporuje vláda Izrael bez výhrad?
Čtvrteční pravidelné jednání premiéra s prezidentem spojené s obědem bylo prvním po prázdninové pauze. Hlava státu během uplynulých týdnů několikrát vyjádřila rozdílný pohled na dění na Blízkém východě. Uvedl mimo jiné, že kabinet podporuje Izrael v podstatě bez jakékoli výhrady k politice izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. To Fiala odmítl ve středu, když řekl, že vláda se na situaci nedívá s klapkami na očích.
Pavel minulý týden uvedl, že razantní přístup Netanjahua vyvolává pochyby, jestli tamní vláda nekomplikuje Česku další podporu Izraeli. Za poslední akce v Gaze se podle něj dá jen velice těžko postavit.
Dřívější rozpory prezidenta a vlády
Rozpory se projevily také koncem července, kdy se tuzemsko nepřipojilo ke skupině 29 zemí, které ve společném prohlášení vyzvaly k okamžitému zastavení války a odsoudily zabíjení civilistů i zadržování izraelských rukojmí teroristickým hnutím Hamás.
„To bude potřeba se zeptat vlády,“ odpověděl tehdy Pavel na dotaz, proč Česko mezi signatáři chybí. „Já jsem tuto otázku s vládou nekonzultoval, ona ji se mnou také ne, takže nevím, co vedlo vládu k tomuto rozhodnutí. Já se na to dívám trochu jinak a předpokládám, že debata na téma, jak v této věci dál postupovat a jaké stanovisko by Česká republika měla dále zastávat, ještě přijde,“ dodal.
Přidali jsme se v poslední době ke všem výzvám, uvedl Fiala
Ve středu Pavel řekl, že Česko je zemí, která dlouhodobě Izrael podporuje, což ale nevylučuje to, že lze s židovským státem mluvit i o věcech, které Praha nevidí v dobrém světle. V pondělním telefonátu se svým protějškem Jicchakem Herzogem zdůraznil řadu konfliktních témat, v nichž vidí potenciál zhoršování pohledu na Izrael.
Fiala ve středu připomenul, že Česko se v poslední době přidalo ke všem výzvám Evropské unie a dalších mezinárodních organizací, které žádají Izrael, aby zohledňoval humanitární situaci v Pásmu Gazy.