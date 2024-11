Orientace Fica na Rusko je kalkul, míní Balík. S Moskvou se jednat musí, říká Kobza

„Zahraniční politiku země začíná orientovat tímto směrem, z jeho strany jde o pragmatický kalkul, jak najít oporu a partnery pro prosazování zájmů, kterými chce měnit slovenskou zahraniční politiku,“ podotkl s tím, že Fico ve svém okolí – kromě maďarského premiéra Viktora Orbána – nemá žádného blízkého spojence. „Tak ho hledá někde jinde,“ konstatoval.

Na dotaz, zda Slovensko směřuje k „neliberální demokracii“, Balík poznamenal, že demokracii by se neměly dávat jakékoliv přívlastky. „Demokracii buď máme, nebo nemáme. Přívlastky to spíš zatemňují a mají omluvit deficit v demokracii,“ míní. Je nicméně přesvědčen, že Bratislava stále demokracií je. „Byť můžeme pozorovat některé prvky značící, že vývoj může být v budoucnu hodně složitý,“ dodal.

„Nejsou žádná kolonie, abychom jim veleli“

Slovenská zahraniční politika je především záležitostí tamní vlády, která vzešla z demokratických voleb, upozornil Kobza. Má pocit, že se na to v diskuzích zapomíná. „Není na nás tady nějak kritizovat nebo chválit, co dělají, ale spíš to máme brát na vědomí a přemýšlet, co to bude znamenat pro nás,“ myslí si poslanec. „Oni nejsou žádná kolonie, abychom jim veleli,“ dodal.

V českém zájmu by měly dle Kobzy být co nejlepší vztahy se Slovenskem, protože je to nejbližší soused a hlavní spojenec. „A uvědomme si, že Slovensko je státem, který hraničí s Ukrajinou, která je ve válce s Ruskem. Jejich (slovenské) volání po míru je proto naprosto pochopitelné,“ je přesvědčen.