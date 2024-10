Ficova vláda nepřinesla moc dobrého, míní Kolář. Podle Turka vyhrál zdravější rozum

Ficova vláda Slovensku za rok nepřinesla nic moc dobrého, řekl v Událostech, komentářích europoslanec Ondřej Kolář (TOP 09) v souvislosti s ročním výročím slovenského premiéra Roberta Fica (Smer) v úřadu. Podle europoslance Filipa Turka (za Přísahu a Motoristy sobě) je potřeba se dívat na to, co Fico reálně dělá – Slovensko pomáhá Ukrajině, je členem NATO a vyzbrojuje armádu. Europoslankyně Danuše Nerudová (STAN) zmínila, že Fico před volbami sliboval modré z nebe, což se nestalo. Poslanec Radek Koten (SPD) míní, že Fico dělá, co slíbil – reálnou politiku pro Slováky.