Opozice chce znát výši státní podpory pro Onsemi

Opozice vyzývá vládu, aby co nejdříve zveřejnila detaily podpory pro americkou firmu Onsemi, která chce v Rožnově pod Radhoštěm rozšířit výrobu čipů. Má jít o největší zahraniční investici v historii České republiky. Státní pobídka má být v řádu miliard korun. Ministerstvo průmyslu a obchodu věří, že se peníze do státního rozpočtu vrátí.

Společnost Onsemi chce do postupného navyšování výroby investovat přes 46 miliard korun. Až osmdesát procent těchto nákladů má jít do technologií, díky kterým v Rožnově pod Radhoštěm vznikne kompletní výroba čipů. Podrobnosti o výši státní podpory však zatím zveřejněny nebyly.

„Podle zákona může pobídka dosáhnout až výše 27,5 procenta celkových projektových nákladů. To znamená, že její výše se bude odvíjet od toho, kolik bude skutečně proinvestováno. U těchto projektů to bývá kombinace – dáváte i určitý cashový grant do investice a samozřejmě část může být i formou daňových úlev,“ vysvětlil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (STAN).

Podpora nemá navýšit zisk investora

Investor momentálně dokončuje žádost o státní pobídku a finalizuje jednání s vládou. Následně bude muset pobídku schválit Evropská komise. „Upřímně říkám, že bez investiční pobídky bychom neměli šanci tuto investici získat,“ uvedl viceprezident a ředitel výroby Onsemi Rožnov pod Radhoštěm Aleš Cáb.

Cáb ujistil, že částka od státu nemá navýšit zisk investora. „Je to detailní ekonomický výpočet, který vezme v potaz všechny plusy a minusy a který na závěr ukáže finální číslo, které je potřeba pro to, aby investice byla pro firmu výhodná, ekonomicky schůdná,“ vysvětlil.