Protivníci stále častěji působí pod prahem otevřené války, varuje Řehka


před 42 mminutami|Zdroj: ČTK

Odolnost společnosti se stává klíčovým prvkem odstrašení i obrany a nelze ji budovat izolovaně v jedné instituci, ale napříč státem, ekonomikou i občanskou společností, řekl na alianční konferenci CASE26 náčelník generálního štábu Karel Řehka. Upozornil na to, že hranice mezi mírem, krizí a konfliktem se stírá a protivníci stále častěji působí pod prahem otevřené války.

Podle Řehky se bezpečnostní prostředí v Evropě zásadně změnilo, což ukázala ruská válka proti Ukrajině. Připomněl, že varováním už byla anexe Krymu v roce 2014, po níž následovaly kybernetické útoky, sabotáž, dezinformační kampaně či nátlak prostřednictvím energií. Tyto kroky podle něj dokazují, že protivníci se nespoléhají na klasické vojenské střety, ale snaží se oslabit státy dlouhodobě a systematicky.

Odolnost proto podle něj není doplňkem obrany, ale její nedílnou součástí. Nestačí mít silné ozbrojené síly, důležité je i fungování institucí, infrastruktury a celé společnosti. „Žádné ministerstvo ani vojenské velitelství ji nemůže vybudovat samo,“ prohlásil Řehka. Klíčová je podle něj připravenost v době před krizí a schopnost spolupráce mezi státní správou, armádou i civilní sférou.

Řehka zdůraznil význam civilní připravenosti a civilně-vojenské spolupráce, které musí být součástí plánování i výcviku. V případě krize je podle něj pozdě začít budovat vazby mezi institucemi. Upozornil také na význam důvěry veřejnosti, která patří k nejdůležitějším faktorům odolnosti. Společnost, která věří svým institucím, je podle něj méně zranitelná a lépe zvládá tlak.

Jako příklad Řehka zmínil Ukrajinu, která podle něj vedle vojenské obrany prokázala i vysokou míru společenské odolnosti, fungování institucí a zapojení obyvatel. To je podle něj klíčové i pro další státy.

Odolnost podle Řehky nevzniká v okamžiku krize, ale musí se systematicky budovat předem. Pokud se to podaří, budou státy nejen silnější, ale i důvěryhodnější a hůře zastrašitelné, dodal.

„Protože odolnost nespočívá jen v tom ustát šok. Jde o schopnost se přizpůsobit, reagovat a zotavit se, a zároveň zajistit, aby společnost dál fungovala,“ vysvětlil Řehka.

Delegace z USA jednala na Kubě. Dochází vám čas, vzkázala dle CNN tamní vládě

Japonsko usnadní vývoz zbraní, média hovoří o zásadní změně poválečné politiky

Hasiči druhým dnem zasahují ve skladu plastů v Brně, objevila se nová ohniska

„Jeho činy by vydaly za tři laureáty." Lustigovu cenu získá Vetchý

Ceny ropy klesají v reakci na možná mírová jednání USA s Íránem

Americkým lodím na Blízkém východě docházejí základní zásoby. Doručení trvá i přes měsíc

Metro na lince B po večerním požáru v okolí tubusu obnovilo provoz po celé trase

Hasiči druhým dnem zasahují ve skladu plastů v Brně, objevila se nová ohniska

Hasiči stále zasahují ve skladu plastů, který začal hořet v pondělí brzy ráno v brněnských Přízřenicích. Podle mluvčího hasičů Jaroslava Mikošky se v noci na úterý objevila další čtyři ohniska, která bylo nutné uhasit, a požár tak není dosud plně zlikvidovaný. Vyšetřovatelé jsou na místě od pondělí, aby zjistili jeho příčinu. Doporučení nevětrat kvůli zplodinám odvolali hasiči již v pondělí v podvečer. Několik hodin totiž stoupal do okolí hustý tmavý dým.
před 2 hhodinami

VideoFremr v kauze Dozimetr obviněn není. Jeho roli v případu zkoumali Reportéři ČT

Jméno bývalého volebního manažera TOP 09 Jiřího Fremra se v souvislosti s korupční kauzou Dozimetr objevuje od začátku. Svou roli v případu komentoval minulý týden před soudem. Policie Fremra nicméně neobvinila, a ten tak v kauze figuruje pouze jako svědek. Aktéři případu – třeba podnikatel Pavel Kos, který spolupracuje s policií – ale vypověděli, že bral úplatky. Fremr potvrdil, že se skutečně přátelil s hlavní postavou kauzy Michalem Redlem. Pro STAN a TOP 09 je aféra mimořádně citlivá. Média totiž zveřejnila informace, že u partají skončila část peněz, které policisté považují za úplatky. Fremr odmítá, že by bral peníze z veřejných zakázek. A nevzpomíná si ani na to, že by se někdy s Redlem bavil o financování politických stran. Případ zasáhl i hnutí ANO, když kvůli kontraktům s jedním z obviněných musela skončit tehdejší místopředsedkyně sněmovny Jana Mračková Vildumetzová. Okolnosti kauzy i roli Fremra pro Reportéry ČT popsali Ondřej Golis a Jana Neumannová.
před 2 hhodinami

VideoLeteckého paliva je dost do podzimu, prohlásil Havlíček

Vláda se snaží navýšit zásoby pohonných hmot. Po jednání Bezpečnostní rady státu to řekl v pořadu Události, komentáře moderovaném Lukášem Dolanským ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO). Dostatek je podle něj i leteckého paliva, a to do podzimu. „Pokud se na to díváme skrze Letiště Praha a skrze správu hmotných rezerv, tak v tuto chvíli můžeme říci to, že je sezona pokryta,“ uvedl. Podle exministra průmyslu a obchodu Lukáše Vlčka (STAN) je Česko na tyto krizové stavy dobře připraveno. „Máme velmi robustní zásoby v hmotných rezervách. Přece jenom ty poslední čtyři roky se udělal velký kus práce, aby, pokud taková situace nastane, Česká republika byla připravenější, než tomu bylo v minulosti,“ řekl Vlček.
před 3 hhodinami

Metro na lince B po večerním požáru v okolí tubusu obnovilo provoz po celé trase

Část metra linky B mezi stanicemi Českomoravská a Černý Most v pondělí večer uzavřel požár střelnice pod tubusem metra mezi Rajskou zahradou a Černým Mostem. Do obou stanic se dostal kouř, dopravní podnik preventivně evakuoval cestující a zajistil odvětrání stanic i tubusů. Událost se obešla bez zranění, uvedli mluvčí hasičů Vojtěch Rotschedl a dopravního podniku Aneta Řehková. Od úterního rána metro na lince B znovu jezdí po celé trase.
včeraAktualizovánopřed 5 hhodinami

Otrávených balení s dětskou výživou by mohlo být podle médií až dvanáct

Otrávených balení s dětskou výživou potravinářského výrobce HiPP by mohlo být až dvanáct, dosud se přitom hovořilo o šesti baleních, z nichž pět se policii podařilo zajistit. Informují o tom rakouská média včetně veřejnoprávní stanice ORF, konkrétní zdroje ale neuvádějí. Případ vydírání firmy HiPP, která má sídlo v Německu, se bezprostředně týká Česka, Slovenska a Rakouska, kde se skleničky s výživou kontaminovanou jedem na krysy našly.
před 9 hhodinami

VideoPřípad otrávené dětské výživy řeší kriminalisté ze tří zemí

Případ otrávené dětské výživy řeší kriminalisté ze tří zemí. Dvě sklenice obsahující jed na krysy se našly v Česku, další dvě na Slovensku a jedna v Rakousku. Policisté hovoří o vydírání výrobce, obchodní řetězce tyto produkty dočasně stahují. Rakouská média přišla s informací, že zaměstnanci firmy HiPP, která výživy vyrábí, si e-mailu s výhrůžkami zřejmě všimli až dva týdny po vypršení ultimáta. Bezpečnost potravin v Česku hlídá několik úřadů. Závadných, falšovaných nebo přímo nebezpečných výrobků objeví ročně stovky. Případy vyhrožování otrávením potravin jsou v Česku ale ojedinělé.
před 14 hhodinami

Nepřípustné. Resort zahraničí plísnil ruského velvyslance kvůli výhrůžkám firmám

Ministerstvo zahraničí ruskému velvyslanci v Česku Alexandru Zmejevskému vyjádřilo důrazný protest vůči výhrůžkám tuzemským firmám. Podobná rétorika vůči Česku, zdejším subjektům i českým spojencům je zcela nepřípustná, uvedl následně úřad. Velvyslance v pondělí dopoledne na resortu přijala vrchní ředitelka evropské sekce Hana Hubáčková, o jeho předvolání rozhodl minulý týden ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé). Velvyslanec Zmejevskij protest odmítl, uvedla později ruská ambasáda.
včeraAktualizovánopřed 15 hhodinami
