Protivníci stále častěji působí pod prahem otevřené války, varuje Řehka

Odolnost společnosti se stává klíčovým prvkem odstrašení i obrany a nelze ji budovat izolovaně v jedné instituci, ale napříč státem, ekonomikou i občanskou společností, řekl na alianční konferenci CASE26 náčelník generálního štábu Karel Řehka. Upozornil na to, že hranice mezi mírem, krizí a konfliktem se stírá a protivníci stále častěji působí pod prahem otevřené války.
Podle Řehky se bezpečnostní prostředí v Evropě zásadně změnilo, což ukázala ruská válka proti Ukrajině. Připomněl, že varováním už byla anexe Krymu v roce 2014, po níž následovaly kybernetické útoky, sabotáž, dezinformační kampaně či nátlak prostřednictvím energií. Tyto kroky podle něj dokazují, že protivníci se nespoléhají na klasické vojenské střety, ale snaží se oslabit státy dlouhodobě a systematicky.
Odolnost proto podle něj není doplňkem obrany, ale její nedílnou součástí. Nestačí mít silné ozbrojené síly, důležité je i fungování institucí, infrastruktury a celé společnosti. „Žádné ministerstvo ani vojenské velitelství ji nemůže vybudovat samo,“ prohlásil Řehka. Klíčová je podle něj připravenost v době před krizí a schopnost spolupráce mezi státní správou, armádou i civilní sférou.
Řehka zdůraznil význam civilní připravenosti a civilně-vojenské spolupráce, které musí být součástí plánování i výcviku. V případě krize je podle něj pozdě začít budovat vazby mezi institucemi. Upozornil také na význam důvěry veřejnosti, která patří k nejdůležitějším faktorům odolnosti. Společnost, která věří svým institucím, je podle něj méně zranitelná a lépe zvládá tlak.
Jako příklad Řehka zmínil Ukrajinu, která podle něj vedle vojenské obrany prokázala i vysokou míru společenské odolnosti, fungování institucí a zapojení obyvatel. To je podle něj klíčové i pro další státy.
Odolnost podle Řehky nevzniká v okamžiku krize, ale musí se systematicky budovat předem. Pokud se to podaří, budou státy nejen silnější, ale i důvěryhodnější a hůře zastrašitelné, dodal.
„Protože odolnost nespočívá jen v tom ustát šok. Jde o schopnost se přizpůsobit, reagovat a zotavit se, a zároveň zajistit, aby společnost dál fungovala,“ vysvětlil Řehka.