Česko si bude po roce 2027 od Švédska pronajímat celkem dvanáct letounů JAS-39 Gripen. Ministerstvo obrany podepsalo smlouvu na prodloužení pronájmu do roku 2035 za 16,695 miliardy korun včetně DPH. Cena podle ministerstva zahrnuje kromě pronájmu stíhaček i peníze na servis a výcvik pilotů. Další zhruba čtyři miliardy korun včetně DPH Česko v příštích letech vynaloží na modernizaci gripenů.
Obrana podepsala prodloužení pronájmu gripenů
Smlouvu za českou stranu podepsal vrchní ředitel sekce vyzbrojování a akvizic ministerstva obrany Lubor Koudelka, za švédskou stranu generální ředitel státní vyzbrojovací agentury FMV Mikael Granholm.
Česko si nyní od Švédska pronajímá čtrnáct letounů zhruba za 1,7 miliardy korun ročně, pronájem končí v roce 2027. Prodloužení pronájmu má zajistit jejich využívání českou armádou do roku 2035, kdy je nahradí 24 amerických letounů F-35.
Vláda řešila prodloužení pronájmu gripenů do roku 2035 delší dobu. Před rokem ministryně obrany Jana Černochová (ODS) po jednání se svým švédským protějškem Palem Jonsonem sdělila, že česká strana není s nabídkou Švédska spokojená a resort obrany požádal o její úpravu. Letos v dubnu úřad oznámil, že Švédsko předložilo Česku novou nabídku, která je zhruba o 25 procent výhodnější.
Armáda má nyní dvanáct jednomístných a dva dvoumístné stroje, podle nové smlouvy bude po roce 2027 využívat deset jednomístných a dva dvoumístné. Díky snížení počtu letounů tuzemsko podle ministerstva významně ušetří.
„I s nižším počtem strojů bude ochrana vzdušného prostoru České republiky zajištěna. Zároveň zajistíme bezproblémový výcvik pilotů a jejich přechod na novou platformu F-35,“ ujasnil dříve velitel vzdušných sil armády Petr Čepelka. „Na budoucí snížení počtu letadel bylo upozorněno NATO s tím, že daná skutečnost bude v rámci plánování ochrany společného vzdušného prostoru zohledněna,“ dodalo ministerstvo.
Nutnost modernizace
Sám pronájem netvoří významnou část nabídky, uvedl úřad. Na výši má podle něj vliv zejména stáří využívaných letadel, která budou ve službě už třetí dekádu, předpokládají se proto i vyšší náklady na údržbu. Smlouva podle něj také reaguje na vývoj cen v posledních letech, který značně překonal dlouhodobý průměr.
Používané gripeny bude třeba modernizovat, obrana za modernizaci podle smlouvy zaplatí 4,037 miliardy korun včetně DPH. „Modernizace letadel je nutný krok k zajištění jejich provozu, k jejich modernizaci dochází kontinuálně již od roku 2015,“ podotklo ministerstvo.
Gripeny mají být v českém letectvu nahrazeny americkými letouny F-35 Lightning II. O jejich nákupu rozhodla současná vláda v září 2023. Za stíhačky, související vybavení, výcvik, munici a zajištění životního cyklu Česko zaplatí 106 miliard korun. Další peníze si vyžádá například modernizace letecké základny v Čáslavi. Americké letouny tak vyjdou celkem na 150 miliard. Jde o nejdražší armádní nákup. První letouny F-35 pro Česko mají být hotové v roce 2029, všechny stroje by měly dorazit do roku 2035.