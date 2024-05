Novela usnadní zakládání alejí. Měly by být bezpečnější pro řidiče

Novela zákona na ochranu zemědělské půdy zmírní normy pro zakládání alejí podél silnic. Začne platit na začátku letních prázdnin. Nové aleje by díky tomu měly být také bezpečnější. Po nárazu do stromu totiž každý rok zemřou při nehodách desítky řidičů.

Nově budou moct silničáři sázet stromy ve vzdálenosti půl metru od pole. Doteď jim zákon nařizoval tři metry. To by mělo vyřešit majetkoprávní problematiku toho, na jakém pozemku je možné stromořadí vysázet.

Zakládání alejí tak bude jednodušší a měly by rychleji přibývat. Daná je ale i vzdálenost stromů od silnice, pro což platí v různých místech různé parametry. Někde by mezi stromem a silnicí mělo být až šest metrů.

Stromy jsou spojené s řadou nehod, mají ale i výhody

Když se normy nedodržují, může to mít i vážné následky. Nárazem do stromu často končí tragicky nehody řidičů. Takový scénář má asi patnáct procent smrtelných nehod. Policie sice ve statistikách nerozlišuje, jestli auto bouralo do stromu nebo do zdi, přesto čísla hodnotí jako extrémně vysoká. „Počet mrtvých při těchto dopravních nehodách byl jen za loňský rok 101, za rok 2022 jich bylo 131,“ uvádí mluvčí policejního prezidia Ondřej Moravčík.

Vedoucí oddělení ministerstva dopravy, které dohlíží na bezpečnost silničního provozu (BESIP) Tomáš Neřold, ale upozorňuje, že aleje mají pro řidiče i některé výhody. Navádějí ho, kam komunikace bude pokračovat, stíní a chrání před větrem, vyjmenovává.