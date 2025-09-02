Muže, který v pondělí na předvolebním mítinku hnutí ANO v Dobré na Frýdecko-Místecku podle dostupných informací udeřil šéfa hnutí Andreje Babiše berlí do hlavy, podezírá policie i z pokusu o ublížení na zdraví. Obviněn ještě nebyl, sdělila v úterý dopoledne mluvčí krajské policie Soňa Štětínská.
Podezřelého z napadení Babiše vyšetřuje policie i kvůli pokusu o ublížení na zdraví
„Kriminalisté nadále s podezřelým mužem pracují. Pracují nejen s jeho výpovědí, jsou také v kontaktu s panem Babišem a při incidentu zraněnou ženou, rovněž s dalšími osobami,“ uvedla policie. Případ si podle Štětínské převzali krajští kriminalisté. „V této chvíli jej prověřují pro podezření z trestných činů výtržnictví a ublížení na zdraví ve stadiu pokusu,“ řekla.
Útočníka policisté bezprostředně po útoku zadrželi. Babiš po incidentu odjel na vyšetření do nemocnice. Večer na síti X napsal, že mu lékaři doporučili klid, zrušil proto úterní program v Olomouckém kraji. Mluvčí Nemocnice ve Frýdku-Místku Jana Březinová řekla, že se k případu zdravotnické zařízení nebude vyjadřovat.
Incident se stal v pondělí okolo 16:00. Babiše podle Štětínské udeřil do hlavy francouzskou berlí senior. Kromě předsedy ANO byla ošetřena ještě jedna žena a rozsah zranění bude také předmětem šetření. Poslanec ANO Aleš Juchelka, který Babiše jako dvojka moravskoslezské kandidátky doprovázel, řekl, že expremiéra někdo berlí udeřil do hlavy opakovaně. „On se potom samozřejmě kryl, potom tam vznikl takový mumraj. Odvedli ho do auta, zavezli ho do nemocnice,“ prohlásil. „Byl na urgentním příjmu ve Frýdku-Místku, byl na CT,“ dodal Juchelka.
Babiš v Moravskoslezském kraji vede kandidátku ANO v podzimních volbách do Poslanecké sněmovny. Ve středu a ve čtvrtek má opoziční lídr opět program v Moravskoslezském kraji, kde také hnutí ANO ve čtvrtek představí svůj volební program. Volby proběhnou 3. a 4. října.