Ministerstvo vnitra zahájí kvůli sobotním násilnostem správní řízení s fotbalovým týmem Slavia Praha. Resort bude řešit, jestli klub neporušil své povinnosti při zajištění bezpečnosti na stadionu. Řízení zahájila i policie. Mezi možná bezpečnostní opatření může být zahrnuto i rozpoznávání obličejů. O východiscích řešení problematiky na stadionech hovořili v Událostech, komentářích místopředseda sněmovny Patrik Nacher (ANO) a místopředseda senátorského klubu ODS a TOP 09 Martin Červíček (ODS). Do debaty se připojili také forenzní a krizový psycholog Štěpán Vymětal a bezpečnostní expert z Masarykovy univerzity Miroslav Mareš. Diskusí provázel Lukáš Dolanský.