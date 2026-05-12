VideoMožné zpřísnění pravidel na stadionech probrali hosté Událostí, komentářů


Události, komentáře: Derby mezi Spartou a Slavií. Místo oslav ostuda
Ministerstvo vnitra zahájí kvůli sobotním násilnostem správní řízení s fotbalovým týmem Slavia Praha. Resort bude řešit, jestli klub neporušil své povinnosti při zajištění bezpečnosti na stadionu. Řízení zahájila i policie. Mezi možná bezpečnostní opatření může být zahrnuto i rozpoznávání obličejů. O východiscích řešení problematiky na stadionech hovořili v Událostech, komentářích místopředseda sněmovny Patrik Nacher (ANO) a místopředseda senátorského klubu ODS a TOP 09 Martin Červíček (ODS). Do debaty se připojili také forenzní a krizový psycholog Štěpán Vymětal a bezpečnostní expert z Masarykovy univerzity Miroslav Mareš. Diskusí provázel Lukáš Dolanský.

Nizozemští zdravotníci pochybili při ošetření pacienta s hantavirem, jsou v karanténě

Obchodníci a potravináři chtějí odklad nařízení o obalech. Resort chystá „non-paper"

Skrytá hrozba. Írán může v Hormuzu „zlomit páteř" globální komunikace

Silné deště a krupobití. Hasiči kvůli bouřkám měli desítky výjezdů

Některé voliče frustruju, ale neuvrhnu zemi v chaos, odmítl Starmer rezignaci

Slavia zakáže pyrotechniku i kukly, prohlásil šéf klubu Tvrdík

Skončila evakuace lodi s hantavirem na Tenerife, cestující odletěli

EU uvalí nové sankce na násilné židovské osadníky

VideoProtest Kerska proti pískovně zčásti uspěl, zjistili Reportéři ČT

Osadu Kersko proslavil film Slavnosti sněženek natočený podle povídek spisovatele Bohumila Hrabala. Zdejší idylu ale vloni narušila zpráva, že společnost HDTS Power chce ve třech blízkých lokalitách těžit štěrkopísek. Místní obyvatelé se obávají, že Kersko přijde o vyhlášenou atmosféru a pískovna ohrozí krajinu. Oblast navíc podle nich není připravená na zvýšenou dopravu. Začali proto podepisovat petice a obrátili se na odbor životního prostředí. Se svým protestem částečně uspěli, protože firma už stáhla svoji žádost o těžbu ve dvou lokalitách, zjistil Karel Vrána z Reportérů ČT.
Obchodníci a potravináři chtějí odklad nařízení o obalech. Resort chystá „non-paper“

Evropské nařízení o obalech, které by mělo vstoupit v účinnost letos 12. srpna, kritizují tuzemští potravináři i obchodníci jako nepromyšlené a nákladné. Svaz obchodu a cestovního ruchu a Obalový institut SYBA proto žádají, aby byla účinnost odložena. Ministerstvo životního prostředí s Evropskou komisí aktivně komunikuje, uvedl pro ČT24 resort. Ten také připravuje dokument (takzvaný non-paper) k oblasti účinnosti nařízení, pro který bude shánět podporu dalších členských zemí.
VideoReportéři ČT ukazují, co vedlo k obvinění Blažka v bitcoinové kauze

V bitcoinové kauze si obvinění nedávno vyslechl bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek (dříve ODS). Reportéři ČT se zaměřili na to, z čeho konkrétně policisté a státní zástupci Blažka podezírají a také na to, čím podle nich porušil zákon. Ukazují také, komu dalšímu teď nově hrozí, že spolu s bývalým ministrem skončí před soudem. Natáčeli...
Silné deště a krupobití. Hasiči kvůli bouřkám měli desítky výjezdů

Bouřky, které zasáhly Česko, zeslábly. Do úterní šesté hodiny ranní platila výstraha ve Zlínském a Moravskoslezském kraji. Nejsilněji bouřky udeřily na Hodonínsku, hasiči tam vyjížděli kvůli počasí k 52 událostem. V regionu řešili hlavně popadané stromy a zaplavené sklepy. Bouřky se objevily ale i v okolí Bruntálu či Plzně. Na pomezí Vysočiny a Jihomoravského kraje i na dalších místech na Moravě se vyskytlo krupobití.
Slavia zakáže pyrotechniku i kukly, prohlásil šéf klubu Tvrdík

Podle předsedy představenstva klubu Jaroslava Tvrdíka sáhne fotbalová Slavia po událostech v sobotním ligovém derby se Spartou k přísným opatřením. Na tribunách stadionu v Edenu bude zcela zakázaná pyrotechnika a zakrývání obličeje, možná je i kontrola občanských průkazů u turniketů. Klub navíc navzdory možným pokutám spustí kamerový systém na rozpoznávání obličejů, který zatím nemá oporu v legislativě, uvedl Tvrdík.
Bezpečnost na fotbale řeší pořadatel, policie slouží jako pojistka

Vpád fanoušků na trávník, fyzické napadání soupeře či pyrotechnika na stadionu jsou situace, kterým mají podle zákona zabránit pořadatelé fotbalových utkání. Policie funguje jako pojistka ve chvíli, kdy na to kluby nestačí, a zároveň zajišťuje bezpečnost před samotným zápasem.
Tripartita se neshodla na zastropování věku odchodu do důchodu

Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se v pondělí neshodli na zastropování penzijního věku na 65 letech. Kabinet a odboráři se zmrazením věkové hranice počítají, zaměstnavatelé ho ostře kritizují. Tripartita nenašla shodu ani na řešení důchodů náročných profesí. Jednání proto budou pokračovat, vyplývá z vyjádření ministra práce Aleše Juchelky (ANO), odborových předáků a šéfů organizací podnikatelů a zaměstnavatelů na tiskové konferenci po tripartitním jednání.
