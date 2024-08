Moskva vyhostila pracovníka české ambasády kvůli dovozu léků

Administrativně-technický pracovník českého velvyslanectví v Moskvě, kterému Rusové hrozili trestním stíháním kvůli podle nich nelegálnímu dovozu léků, byl vyhoštěn. Tento týden se vrátil do Česka, uvedl server iROZHLAS.cz, Radiožurnál a deník Právo. Léky vezl podle Černínského paláce se souhlasem ministerstva zahraničních věcí k rukám tehdejšího českého chargé d’affaires Jiřího Čisteckého. Diplomat tehdy stál v čele zastupitelského úřadu v Rusku, od října se stane novým velvyslancem v Německu. Případ podle resortu neovlivní Čisteckého nadcházející misi v Berlíně.

Ruští celníci podle médií zadrželi v noci na 3. února na letišti Vnukovo zaměstnance české ambasády, který vezl v kufru velké množství léku Leponex, silného antipsychotika určeného především k léčbě schizofrenie.

Muž neměl u sebe žádné dokumenty o převozu léků ani recept či písemné potvrzení od lékaře. Velvyslanectví 5. února podle Českého rozhlasu poslalo ruským úřadům potvrzení, že léky byly určené pro Čisteckého.

Komu byly léky určeny?

„Léky byly vezeny do Moskvy k rukám tehdejšího vedoucího zastupitelského úřadu (Čisteckého), a to s vědomím a souhlasem ministerstva zahraničních věcí. Nemá to tedy žádný vliv na další angažmá pana velvyslance, který letos v květnu získal prověrku na nejvyšší stupeň – přísně tajné,“ sdělila mluvčí resortu Mariana Wernerová.