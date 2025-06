Moderní léky na obezitu jsou tu. Stojí tisíce, lékaři vyjednávají o úhradách

K léčbě se ale musí přistupovat komplexně. Nezbytná je úprava životního stylu, který je zásadní i při prevenci vzniku obezity. „Snížit příjem vysoce zpracovávaných potravin, což je pro nás strašně těžké, protože jsou na každém kroku. Potřebujeme, abychom měli aktivní svaly, to znamená snažit se – jako to dělají skandinávské státy – o pohyb na každém kroku, vybíhat schody, chodit čtyři, pět kilometrů denně,“ uvedla emeritní viceprezidentka Evropské společnosti pro studium obezity Dana Müllerová.

Obezita je celosvětovým problémem. Zatímco před dvaceti lety jí trpělo na 400 milionů dospělých lidí, v roce 2030 to podle odhadů bude už víc než miliarda. V tuzemsku jsou na tom hůř muži než ženy. A výrazně se zhoršuje situace u dětí a adolescentů – kolem roku 1990 mezi nimi byla tři procenta obézních, o dvacet let později už skoro sedmnáct procent.

Adama kvůli jeho váze ve třídě spolužáci šikanovali – jeho kamarád Honza, který se v Olivovně léčil také, měl na kolektiv větší štěstí. „Mám kamarády, kteří mě v tom hodně podporují, a za to jsem strašně rád. Jsem tady ještě s jedním kamarádem a užívám si to tady naplno,“ dodává Jan.

Během pětitýdenního ozdravného pobytu mohou děti zhubnout i přes deset kilo. K dispozici mají třeba fitness centrum, kam chodí třikrát týdně. Důležitou roli hraje správné stravování. Měly by vynechat hlavně sladké nápoje nebo potraviny s vysokým obsahem cukru a soli. S hubnutím teď dětem nad dvanáct let pomůžou také léky.

„Jsou to léky, které jsou výrazně účinnější než cokoliv, co jsme měli předtím k dispozici,“ zmínil v 90’ ČT24 Haluzík s tím, že jde skutečně o revoluci. Léky podle něj mají také kromě snížení hmotnosti celou řadu dalších pozitivních účinků. „Jeden z nich je vliv na cukrovku, ale u dalšího z léků je například snížení kardiovaskulárních komplikací, což je vůbec poprvé v historii obezitologie, co máme taková data – že léčba obezity snižuje kardiovaskulární komplikace, takže to otevírá mnoho dalších možností, které jsme předtím neměli,“ dodal Haluzík.

S tím souhlasil i primář chirurgie Krajské nemocnice Liberec Martin Hrubý, který řekl, že tyto léky jsou pro léčbu obezity obrovským skokem dopředu. „I pro nás jako pro chirurgy tyto léky představují obrovskou pomoc v léčbě v kombinaci s chirurgickými zákroky,“ dodal. Je podle něj méně známé, že výsledkem chirurgických operací jsou u pacientů výrazné hormonální změny. „Díky těmto operačním zákrokům navozujeme stejné hormonální změny jako tyto léky,“ nastínil.