Místo memorování snaha chápat souvislosti. Ministerstvo navrhlo změny vzdělávání

před 1 h hodinou | Zdroj: ČT24 , ČTK

Nový rámcový vzdělávací program pro školy by měl přispět ke snižování nerovností ve vzdělávání a posílit výuku zaměřenou na dovednosti, řekl k zahájení veřejné konzultace tohoto programu ministr školství Mikuláš Bek (STAN). Větší důraz by se měl klást na aktivní práci s informacemi a hledání souvislostí. Odborníci i veřejnost se nyní mohou k návrhu vyjádřit, čas na to mají do konce května.

Rámce nového pojetí učiva základních škol jsou i podle ministerstva obecné. Školy k tomu můžou přistoupit různě – zapracovat změny do existujících předmětů, vytvořit nové, nebo dokonce opustit klasický rozvrh hodin. Žáci ale mají dostat víc prostoru k rozvoji individuálních dovedností – třeba větším zastoupením volitelných předmětů.

„Ambicí je, aby se méně spoléhalo na takové ty faktografické, encyklopedické znalosti a více se zdůrazňovala aktivní práce s informacemi, schopnost je aplikovat, využívat,“ vysvětlil Bek. Na druhých stupních základních škol by se měla škála volitelných předmětů zdvojnásobit. Děti by jimi trávily třicet procent hodin. Dostaly by tak příležitost do látky hlouběji proniknout. „Velmi často se ty možnosti, které škola má nad rámec daného povinného penza, posouvají do režimu doučování, do režimu přípravy na přijímací zkoušky,“ řekl ředitel Národního pedagogického institutu Ivo Jupa. „Chtěli bychom, aby se děti rozvíjely v rámci toho, co je baví,“ vysvětlil.