Ministerstvo chce omezit pozdější nástupy dětí do prvních tříd. Zvažuje i úplné zrušení odkladů

Téměř čtvrtina dětí nastupuje do základních škol později, než by měla. Ministerstvo školství připravilo návrhy, jak počty odkladů snížit. Rozeslalo je zástupcům koalice, kteří mají řešení vybrat v řádu týdnů. Může dojít i k úplnému zrušení odkladů. Přenést vše do praxe podle resortu ale potrvá roky.

Starší syn Markéty Fryšové oslavil šesté narozeniny koncem srpna. Dostal odklad. Podle posudku z pedagogicko-psychologické poradny ještě nebyl na školu zralý. Chodí proto do přípravné třídy. „Bylo nám řečeno, že Jirka má nedostatky v pozornosti, začlenění se do kolektivu i co se týče třeba malování,“ vypočítává Fryšová.

Letos nastoupilo do prvních tříd třicet tisíc sedmiletých a starších dětí. Ministerstvo navrhuje čtyři varianty, jak trend změnit. Třeba umožnit odklad jen šestiletým narozeným po 30. červnu. Podle té nejradikálnější by většina z předškoláků nemohla dostat odklad vůbec. Zrušily by se i přípravné třídy. Děti by nastupovaly rovnou do prvních ročníků, kde by ovšem ještě nemohly propadnout.