Atraktivnější tělocvik a více pohybu při výuce i cestě do školy mají podle ministerstva zastavit tloustnutí dětí

Ministerstvo školství chce zastavit negativní trend posledních let, kdy narůstá množství dětí s nadváhou a každé čtvrté dokonce trpí obezitou. Má to změnit čtyřletý strategický plán, který ministru Mikuláši Bekovi (STAN) schválila vláda. Jeho cílem je dostat do školní výuky více pohybu, a to nejen v hodinách tělesné výchovy.

Česká školní inspekce, z jejíhož materiálu ministerský plán vychází, doporučila zatraktivnit pro děti hodiny tělocviku zařazením nových a moderních sportů či zlepšením prostorových a materiálních podmínek pro pohyb. Strategie se zaměřuje i na snížení počtu absencí v hodinách tělocviku, které narůstají. Školy by nově měly více nabízet i alternativu, tedy zdravotní tělesnou výchovu. V ní by podle ředitelky Státního zdravotního ústavu Barbory Mackové děti nemusely soutěžit, nýbrž se věnovat cvičení jako pilates, „která mohou dělat i děti, které mají nějaké omezení,“ podotkla. Školy mají podle ministerstva pomoci ke zlepšení životního stylu i dětem z rodin, které pohyb zanedbávají. „Nejpodstatnější premisou je, že děti stráví ve školách strašně moc času,“ uvedl státní tajemník ministerstva školství Ondřej Andrys.

Pohyb na cestě do školy i při jiné výuce Podporovat pohyb dětí by ale školy měly nejen při tělocviku. Například by zřizovatelé měli podpořit i aktivní způsob dopravy do škol. O to se již zasazuje například středočeské město Dobříš, které v čase před začátkem školy zakazuje vjezd do ulic v okolí základní školy. „Takže tam nenajíždějí davy rodičů auty, ale stavějí a parkují dál. Děti docházejí do školy pěšky,“ poznamenala spoluzakladatelka Nadačního fondu Aktivní Česko Jana Havrdová. Násobně se v Dobříši také zvedl počet žáků, kteří jezdí do školy na kole. Někde se snaží podpořit pohyb žáků i při běžných hodinách. Třeba v parku pražské základní školy Campanus je k dispozici interaktivní hřiště. Hodina zeměpisu v něm má podobu kvízu – děti chodí mezi stanovišti, z nichž se jim zobrazují otázky. Obejít všechna stanoviště zabere téměř celou vyučovací hodinu. Kromě výuky je park dětem k dispozici i o velké přestávce. „Naší snahou je dostat děti ven. Děti pak fungují v hodině mnohem lépe ve výuce,“ podotkla statutární zástupkyně ředitelky školy Kateřina Zítková.