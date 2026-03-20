Souhrn dne
Podezření na teror v Pardubicích | Prezident podepsal rozpočet | Další údery na Teherán Zobrazit

Ministerstvo obrany obnovilo spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu


před 1 hhodinou|Zdroj: ČTK, ČT24
Nahrávám video
Ministerstvo obrany obnovilo spolupráci se svazem bojovníků za svobodu
Ministerstvo obrany obnovilo spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu (ČSBS), uvedl pro Českou televizi náměstek ministra obrany Radovan Vích (SPD). Minulá vláda zdůvodňovala přerušení spolupráce mimo jiné netransparentním hospodařením svazu. Spolek dříve také čelil kritice za kontroverzní výroky svého předsedy Jaroslava Vodičky, který byl v minulosti krajským zastupitelem v Ústeckém kraji za koalici SPD a Strany práv občanů.

Česká televize má k dispozici dokument, ze kterého vyplývá, že ministerstvo obrany zrušilo úkolový list, který zakazoval podporu svazu. Obnovení spolupráce potvrdily obě strany také při pátečním pietním aktu za Václava Morávka, člena odboje za druhé světové války.

„Snažíme se to memorandum, které tady bylo za předcházejícího vedení resortu, zásadně změnit tak, abychom se vrátili k původní spolupráci,“ řekl České televizi Vích, který byl v minulosti také poslancem za SPD. Zástupci spolku podle něj zatím vznesli požadavky na to, aby ministerstvo podporovalo jejich pietní akty a přispělo jim na publikace. Další požadavky podle Vícha nezazněly.

Svaz čelí kritice

Bývalá ministryně obrany Jana Černochová (ODS) zdůvodňovala přerušení spolupráce netransparentním hospodařením a odlivem členů. Kritizovala svaz také za to, že po začátku invaze na Ukrajinu neodsoudil ruskou agresi.

ČSBS v minulosti dostával několikamilionovou dotaci ze státního rozpočtu. Komunističtí poslanci podmiňovali v roce 2018 jejím zachováním svou podporu státnímu rozpočtu ve sněmovně. Minulá vládní koalice podporu svazu ukončila.

Vláda neplánuje zvyšovat výdaje na obranu
Ministr obrany Jaromír Zůna (za SPD)

ČSBS sdružuje účastníky národního boje za osvobození ve druhé světové válce, jakož i jejich rodinné příslušníky a pozůstalé po nich. Některé instituce či samosprávy už dříve odmítaly proplácet dotace ze svých rozpočtů pro ČSBS, nebo je snížily. Kritizovaly kroky vedení svazu, například to, že svaz ocenil bývalého komunistického poslance Zdeňka Ondráčka, který se před listopadem 1989 zúčastnil policejních zásahů proti účastníkům protirežimních demonstrací.

Svaz také čelil kritice za vylučování členů, kteří se vymezovali proti vedení ČSBS, nebo za projev předsedy Vodičky na tryzně v roce 2016 v Terezíně, který židovská obec označila za xenofobní.

Babiš jednal s velvyslancem USA o plnění závazků u výdajů na obranu, píše Deník N
Velvyslanec Spojených států v Česku Nicholas Merrick

Výběr redakce

03:14Aktualizovánopřed 9 mminutami
12:57Aktualizovánopřed 12 mminutami
před 55 mminutami
před 1 hhodinou
před 1 hhodinou
07:34Aktualizovánopřed 1 hhodinou
před 1 hhodinou
15:17Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Aktuálně z rubriky Domácí

Máme čtyři verze vzniku požáru, všechny úmyslné, řekl policejní prezident

Ministr vnitra Lubomír Metnar (ANO) po jednání krizového štábu svého resortu, které svolal kvůli požáru v areálu firmy v Pardubicích, v pátek odpoledne řekl, že nemá informace o tom, že by hrozilo další nebezpečí a že příslušné orgány ještě později vyhodnotí, zda nezvýšit stupeň ohrožení terorismem. Policejní prezident Martin Vondrášek upřesnil, že vyšetřovatelé mají čtyři verze vzniku požáru, všechny pracují s úmyslným zaviněním, které „mají v podstatě za prokázané“. Incident vyšetřuje jak policie, tak tajné služby. Pozdě odpoledne se sešla Bezpečnostní rada státu.
12:57Aktualizovánopřed 12 mminutami

Ministerstvo obrany obnovilo spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu (ČSBS), uvedl pro Českou televizi náměstek ministra obrany Radovan Vích (SPD). Minulá vláda zdůvodňovala přerušení spolupráce mimo jiné netransparentním hospodařením svazu. Spolek dříve také čelil kritice za kontroverzní výroky svého předsedy Jaroslava Vodičky, který byl v minulosti krajským zastupitelem v Ústeckém kraji za koalici SPD a Strany práv občanů.
před 1 hhodinou

Lidé v obci u Prahy mohou opět pít vodu z řadu. Po více než týdnu

Lidé v Holubicích mohou po více než týdnu pít vodu z řadu, podle rozborů je zdravotně nezávadná. Vodu minulý týden ve čtvrtek kontaminovaly chemikálie, šlo o výpary z nátěrů při údržbě vodojemu. Hygienici doporučují, aby lidé ve všech domácnostech a na všech odběrových místech vodu odtočili, odtékat by měla přibližně pět minut, informovala v pátek mluvčí středočeských hygieniků Dana Šalamunová. Kontroly vody a odběr vzorků budou pokračovat i příští týden, upozornily Středočeské vodárny na webu obce.
před 1 hhodinou

Hasiči zlikvidovali požár haly v Pardubicích

Požárem haly v Pardubicích se začala zabývat centrála proti terorismu, prověřuje podezření na teroristický útok. K zapálení se přihlásila konkrétní skupina. Ta se podle prohlášení na internetu označuje za mezinárodní organizaci a svůj čin dává do souvislosti s válkou v Gaze. Skladovací hala vzplála časně ráno a oheň se rozšířil na vedlejší administrativní budovu. Hasiči v pátek odpoledne uvedli, že už požár zlikvidovali. Podle Miroslava Poláka z Hasičského záchranného sboru Pardubického kraje nebylo v hale nic, co by souviselo s vlastní výrobou. Uvnitř byl uskladněn hlavně stavební materiál připravený na chystanou rekonstrukci.
07:34Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Národní očkovací strategie zůstává, peníze na propagaci nebudou, řekl Vojtěch

I nepovinné očkování bude podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) dál hrazené ze zdravotního pojištění a ministerstvo ho bude doporučovat a propagovat. Reagoval tak na požadavek SPD na úpravy národní očkovací strategie schválené minulou vládou. Nechystá se však státem placená kampaň za 50 až 80 milionů korun, s níž strategie počítala. Škrtnutí peněz na propagaci očkování potvrdil i premiér Andrej Babiš (ANO).
před 1 hhodinou

Za účast v bojích na Donbase uložil soud podmínku a obecně prospěšné práce

Soud v pátek uložil Miloši Ouřeckému tříletý podmíněný trest s dohledem probačního úředníka a povinnost odpracovat sto hodin obecně prospěšných prací za to, že pomáhal jako dobrovolník Ruskem koordinovaným silám na Donbase. Uznal ho vinným z trestného činu účasti na teroristické skupině, muž se přiznal. V hlavní větvi kauzy viní obžaloba proruskou domobraneckou skupinu Českoslovenští vojáci v záloze za mír (ČVZM) z toho, že Ouřeckého na Ukrajinu vyslala s cílem, aby jí po návratu předal nabyté bojové zkušenosti pro případné ústavní, hospodářské a politické změny v Česku. ČVZM vinu odmítají.
před 7 hhodinami

Prezident podepsal státní rozpočet, v sobotu vstoupí v účinnost

Prezident Petr Pavel podepsal státní rozpočet na letošní rok se schváleným schodkem 310 miliard korun. Podepsaný rozpočet vyšel ještě v pátek ve Sbírce zákonů a v sobotu začne platit. Skončí tak rozpočtové provizorium, v němž stát od začátku roku hospodaří. Loni byl plánovaný deficit 241 miliard korun, rozpočet nakonec skončil ve schodku 290,7 miliardy korun.
09:50Aktualizovánopřed 7 hhodinami

Králíček skončí jako zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost

Poslanec Robert Králíček (ANO) oznámil, že po zhruba dvou měsících končí jako vládní zmocněnec pro digitalizaci a strategickou bezpečnost. Ačkoliv se oběma oblastem věnuje dlouhodobě, šíře agendy mu podle něj neumožňuje práci skloubit s výkonem mandátu poslance a funkcí místopředsedy poslaneckého klubu ANO. Tématům se bude nadále věnovat ve sněmovně. Podle zdrojů Ekonomického deníku o jeho konci rozhodl premiér Andrej Babiš (ANO).
před 8 hhodinami
Načítání...