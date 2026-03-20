Ministerstvo obrany obnovilo spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu (ČSBS), uvedl pro Českou televizi náměstek ministra obrany Radovan Vích (SPD). Minulá vláda zdůvodňovala přerušení spolupráce mimo jiné netransparentním hospodařením svazu. Spolek dříve také čelil kritice za kontroverzní výroky svého předsedy Jaroslava Vodičky, který byl v minulosti krajským zastupitelem v Ústeckém kraji za koalici SPD a Strany práv občanů.
Česká televize má k dispozici dokument, ze kterého vyplývá, že ministerstvo obrany zrušilo úkolový list, který zakazoval podporu svazu. Obnovení spolupráce potvrdily obě strany také při pátečním pietním aktu za Václava Morávka, člena odboje za druhé světové války.
„Snažíme se to memorandum, které tady bylo za předcházejícího vedení resortu, zásadně změnit tak, abychom se vrátili k původní spolupráci,“ řekl České televizi Vích, který byl v minulosti také poslancem za SPD. Zástupci spolku podle něj zatím vznesli požadavky na to, aby ministerstvo podporovalo jejich pietní akty a přispělo jim na publikace. Další požadavky podle Vícha nezazněly.
Svaz čelí kritice
Bývalá ministryně obrany Jana Černochová (ODS) zdůvodňovala přerušení spolupráce netransparentním hospodařením a odlivem členů. Kritizovala svaz také za to, že po začátku invaze na Ukrajinu neodsoudil ruskou agresi.
ČSBS v minulosti dostával několikamilionovou dotaci ze státního rozpočtu. Komunističtí poslanci podmiňovali v roce 2018 jejím zachováním svou podporu státnímu rozpočtu ve sněmovně. Minulá vládní koalice podporu svazu ukončila.
ČSBS sdružuje účastníky národního boje za osvobození ve druhé světové válce, jakož i jejich rodinné příslušníky a pozůstalé po nich. Některé instituce či samosprávy už dříve odmítaly proplácet dotace ze svých rozpočtů pro ČSBS, nebo je snížily. Kritizovaly kroky vedení svazu, například to, že svaz ocenil bývalého komunistického poslance Zdeňka Ondráčka, který se před listopadem 1989 zúčastnil policejních zásahů proti účastníkům protirežimních demonstrací.
Svaz také čelil kritice za vylučování členů, kteří se vymezovali proti vedení ČSBS, nebo za projev předsedy Vodičky na tryzně v roce 2016 v Terezíně, který židovská obec označila za xenofobní.