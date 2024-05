Migrační pakt problémy nevyřeší, domnívá se Zaorálek kandidující za Sociální demokracii

Jak hodnotíte dvacet let Česka v EU?

Já jsem byl veliký podporovatel, protože jsem si říkal exportně orientovaná země, které hodně závisí na vztazích kolem, to je pro nás jediná šance. A vlastně to vypadalo, že je to dlouho pravda. Pak se to začalo komplikovat, protože se ukázalo, že model, který jsme zvolili už dříve – levná práce a výhodná geografická poloha, a tím přilákáme investice – ten sice nesl plody po určitou dobu, dokonce nám to záviděli na Balkáně a jinde, bylo zřejmé, že nás pokládají za model úspěšné země, ale to se vyčerpalo.

Dneska ta stagnace, kterou máme, ukazuje, že model narazil na své limity a že najednou se ukazuje, že v zemi nemáme centrální firmy. Nemáme tady firmy, které by měly vysokou přidanou hodnotu, nemáme tady vlastní silný výzkum, který by dělal vysokou přidanou hodnotu. Tak se ukazuje, že se země prostě zastavila. A bohužel v Evropské unii vznikla něco jako mzdová železná opona, která jde po linii minulé, a ten rozdíl životní úrovně se nemění. A bohužel se ukázalo, že bohaté země nemají takový zájem tu situaci nějak posouvat. Takže dnes mi připadá, že je to obrovská výzva.

Jsem přesvědčen, že Evropa, která takto zastavila sociální integraci, a ta, která připustí zaostávání částí, tak ta nemůže držet pohromadě. Je to pro mě jedna z největších výzev, aby skutečně platilo to, co se říkalo – že vstup do Evropské unie znamená sbližování. Dneska to neplatí. Dokonce někdy je to úplný opak. Mezi Belgií a Bulharskem je desetinásobek rozdíl ve mzdách.

A která tři témata považujete v těchto volbách za nejdůležitější?

Tam mám jasno. To je třeba boj proti daňovým rájům, protože nejenže tady říkám, že dneska nemáme firmy, které by měly dostatek vysoké přidané hodnoty, ale velké nadnárodní firmy, které tady jsou, velkou část zisků, stovky miliard, odvádějí jinam. Odvádějí je do daňových rájů, které jsou v Evropské unii, jako je Lucembursko, Holandsko, Malta, Irsko. Takže stovky miliard naší práce odcházejí jinam a tam z nich bohatnou ty země. A my nemáme šanci je v tom napodobit.

A nejsem na to sám. Jsem členem Evropské sociální demokracie nebo hlásím se ke kandidátce, kterou vede Nicolas Schmit. A máme dohodu, že v Evropě tohle připouštět, že země je připravovaná o takové peníze, je do budoucna nemožné. Musí platit zásada, že když máte někde firmu, máte tam výrobu, zaměstnance, tak tam musíte také danit. To je něco, co bych chtěl, aby se zásadně změnilo. Také, aby Evropa, než se v tom angažuje, aby byl tlak na zvyšování minimální mzdy. To je důležité proto, aby neplatila politika levné práce a zároveň, aby nadnárodní korporace vyplácely peníze tady. To jim zase bere část toho, co odvážejí dneska pryč.

A pak mě samozřejmě bude velice zajímat, co podle mě dneska nejvíc trápí občany, a to jsou vysoké ceny energií, to znamená energetická politika. Ale také v Česku vysoké ceny potravin, cenově nedostupné potraviny a samozřejmě také problém krize bydlení.

Ale ještě u potravin a to mi připadá jako skandál, když si vezmete, po třiceti letech tady máme situaci, že máme ceny potravin stejné jako Německo nebo Rakousko. Země, které mají třikrát větší reálné mzdy. To mi připadá, že je na pováženou, že jsme se do takového stavu dostali. Že sice máme ceny potravin některých bohatých sousedů, ale mzdami jsme hluboko pod nimi.

Co chcete v Evropském parlamentu prosazovat a čemu chcete naopak bránit?

Už jsem to řekl – abychom se vrátili k myšlence sbližování životní úrovně, sbližování mezd a k tomu dávat Evropu dohromady sociálně. Tou životní úrovní a sociální zkušeností. To bylo něco, co bylo na začátku. A to se opustilo.

A čemu budete bránit?

Když si vezmete ceny energií, tak to vypadá tak, že tady máme socialismus pro miliardáře, ale náklady nesou domácnosti, střední třída a ti chudší. Proti takovému modelu rozvoje se musí lidé obrátit, to je otázka času, nejsou ochotni to déle trpět.

Připadá mi, že když evropští poslanci tam několik let sedí, nic moc neslyšíte, a pak před volbami řeknou, že migrační pakt, Zelená dohoda, všechno je špatně, tak je otázka, co se tam celou dobu dělo. Pak to znamená, že parlament opravdu není místem, kde se střetávají zájmy a kde se vede zásadní politická debata. To je další věc. I ty evropské instituce takto nemohou dále fungovat a my bychom jako Česko, protože nás to enormně zajímá, měli být skutečně členem, ne jenom jako, tak bychom se měli zabývat i reformou institucí. Aby to bylo místo politického zápasu, kde se nevytváří speciální typ jazyka, kterému se těžko rozumí.

Měla by se Evropská unie rozšiřovat? Koho případně přijmout, koho ne a proč?

To, co se řeklo, že se Evropa v roce 2030 rozšíří z 27 na 36 zemí, to je zrakový klam, úplný nesmysl. Podívejte se, jak dneska vypadá situace. Gruzie? Tam vládne v podstatě oligarchická kasta, která vede pravděpodobně zemi někam ke Kremlu. Pak si vezmeme situaci třeba v Severní Makedonii. Tam byla zvolena prezidentka, která vystoupila a použila výraz Makedonie, čímž okamžitě vznikl spor s Řeckem, takže vypuklo to, co se celou dobu snažili uhasit. Turecko, to je jenom technicky, prakticky to není žádné přibližování, žádné rozšiřování. Moldávie, Ukrajina, Gruzie, to jsou země, kde Rusko ovládá část území, takže jak to chcete vlastně rozšiřovat? Mně to připadá, že je to všechno chiméra.

Jsou země, které byste nepodpořil, aby se Unie rozšířila?

Myslím si, že to vůbec nejde. Je to absurdní. Když máte například v Srbsku situaci, že uzavřelo se Si Ťin-pchingem volný obchod, to je nekompatibilní s Evropskou unií. Dokonce dva ministři v Srbsku jsou na sankčním seznamu Spojených států.

Hlavně jsme třeba řekli, že budeme vyjednávat s Ukrajinou. Představte si, vy chcete vyjednávat s Ukrajinou, která není schopna uspořádat demokratické volby. První podmínka, když chcete vstoupit do Unie, že musíte splňovat demokratické standardy, tomu se říká kodaňská kritéria. Samozřejmě že je Ukrajina nesplňuje, protože není schopna udělat demokratické volby. A my jsme ji přesto vyzvali. Víte, co na to řekli na Balkáně? Že jsme rozdělili proces rozšíření. Můžete rozšiřovat z geopolitických důvodů a pak tvrdit, že rozšiřujete za zásluhy. Tím jsme vytvořili schizofrenickou situaci a teď se řeší, co s tím. Vytváříme falešnou představu rozšiřování, která je jenom na papíře. Na papíře všichni vyplňují, že splňují úkoly. V reálu se nic takového neděje.

Mohu odpřisáhnout, že žádné rozšíření 2030 tak, jak jsem vám říkal, nebude a nemůže být. A Charles Michel je nesolidní člověk, když to vyhlásil. Všichni budou povídat, jak podporujeme rozšíření, a já tvrdím, že je to klamání veřejnosti. Ta realita tomu vůbec neodpovídá. V případě Ukrajiny jsme slibovali něco, co nejsme schopni splnit. Ani v případě Aliance, ani v případě Evropské unie. Přece každý, kdo se tím zabývá, to musí vidět. A já nevím, proč se lidem neříká pravda.

Dosud nefungovala žádná společná pravidla týkající se migrace. Jak hodnotíte reformu migrační politiky, která by měla platit od roku 2026?

Jestli se nepletu, tak už patnáct zemí říká, že začne pracovat na nové. Jaký to má smysl, že se teď před volbami, zřejmě z nějakých politických důvodů, aby to vypadalo, že se něco udělalo, vytvořil migrační pakt, vůči kterému už patnáct zemí říká, že začne pracovat na nové úpravě, protože jsou si vědomy toho, že tato dohoda problémy nevyřeší.

Co je základní problém? Evropská unie je volný prostor, ve kterém můžete cestovat mezi zeměmi, to je poměrně velká hodnota. Jestliže ji chcete udržet, tak musíte na vnější hranici být schopni kontrolovat to, kdo vám přichází. Když to neuděláte a nesvedete, tak hrozí, že se schengenský prostor rozpadne.