Hlasovat z ciziny nelze, pozor na přestěhování. Vnitro zveřejnilo pravidla pro eurovolby

ČTK, pez

před 2 h hodinami | Zdroj: ČTK

Ministerstvo vnitra zveřejnilo na svém webu informace o podmínkách kandidatury a hlasování ve volbách do Evropského parlamentu, které se v Česku uskuteční 7. a 8. června. Čas na to mělo podle zákona právě do úterý, tedy ve lhůtě 80 dní před startem voleb.

Ministerstvo na webu upozornilo mimo jiné na to, že na rozdíl od sněmovních voleb budou moci lidé hlasovat pouze ve volebních místnostech v Česku, nikoli na zastupitelských úřadech v zahraničí. Čeští občané budou moci volit v případě, pokud alespoň 8. června dosáhli osmnácti let věku. Občané jiných členských států EU navíc budou muset být k trvalému nebo přechodnému pobytu v Česku přihlášeni nejpozději od 24. dubna a do 28. dubna požádají příslušný obecní úřad o zápis do seznamu voličů pro eurovolby, pokud v něm nefigurují od minulých evropských voleb v roce 2019. Čeští občané budou do těchto seznamů zaneseni automaticky ze stálého voličského seznamu. Pokud se ale někteří z nich po 28. dubnu přestěhují mimo původní domovskou obec, měli by si od jejího obecního úřadu vyžádat potvrzení o vyškrtnutí z tamního voličského seznamu. To by podle ministerstva měli předložit obecnímu úřadu v místě nového trvalého pobytu k doplnění do jeho seznamu nejpozději do 5. června nebo následně ve dnech hlasování volební komisi spolu s doložením změny místa trvalého pobytu.