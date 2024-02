Median: ANO v lednovém modelu vede, i když oslabilo, druzí by byli Piráti

před 2 h hodinami

Ivan Bartoš na celostátním fóru Pirátů

Nejsilnější ze stran nynější vládní koalice by podle lednového volebního modelu agentury Median nebyla ODS jako v minulých měsících, nýbrž Piráti se ziskem 13 procent. Občanským demokratům agentura přisoudila 12 procent. Nic se však oproti minulosti nezměnilo na tom, že v čele je opoziční ANO. Proti modelu z prosince mu ale klesla podpora z 35 na 31,5 procenta.

Pětiprocentní hranici potřebnou pro vstup do sněmovny by podle Medianu překročily kromě ANO, Pirátů a ODS také SPD s 10,5 procenta, STAN se 7 procenty a TOP 09 s 5,5 procenta. Z nynějších sněmovních stran by neměli jistotu obhajoby mandátů lidovci, kteří mají v lednovém modelu 3 procenta – stejně jako hnutí Přísaha a strana PRO 2022. Mírně pod pětiprocentní hranicí figurují v modelu komunisté s 4,5 procenta a SOCDEM s 4 procenty.

Hypotetické volby, které by skončily výsledkem odpovídajícím lednovému modelu, by znamenaly, že by ANO získalo 79 poslaneckých mandátů. Další opoziční hnutí SPD by jich mělo 27, zatímco současná vládní koalice dohromady 94. Median upozornil, že koalici sestávající z pouhých dvou politických subjektů by mohly sestavit ANO a SPD, ANO a Piráti a také ANO a ODS. Takové spojení by disponovalo 109 mandáty.

Oproti předchozímu modelu Medianu oslabilo ANO, ODS a mírně i TOP 09, naopak posílili Piráti, SPD a mírně STAN. Zvýšení podpory Pirátů dala agentura do souvislosti s jejich vyšší podporou mezi prvovoliči v kombinaci s celkově nižší volební účastí, která by podle agentury dosáhla 64,5 procenta, a byla by tak o čtyři procentní body nižší než v prosincovém modelu. Úbytek celkového počtu voličů by zřejmě postihl strany koalice SPOLU, kterou v minulých sněmovních volbách sestavili ODS, lidovci a TOP 09. Nižší účast by mohla mít vliv i na výsledek ANO, které podle Medianu také oslabil přechod části voličů ke KSČM.