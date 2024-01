Piráti si volí předsedu. Oba kandidáti jsou pro setrvání strany ve vládě

V kandidátském projevu Ivan Bartoš odmítl, že by jeho dosavadní působení v čele Pirátů bylo již příliš dlouhé. „Není důležitá délka, ale co se za tu dobu podaří,“ podotkl. Míní, že má stále motivaci, pracovitost, tah na branku a je oddán pirátským hodnotám, za něž označil „vztah k liberálním hodnotám a touhu po svobodě“. „Předseda není ten, který někam svévolně vede stranu. Jsme demokratická strana, je to o tom, že naše společná vůle dělat změnu nás spojuje, a když se nedohodneme jako kolektiv, předsednictvo to za nás neudělá,“ řekl Bartoš.

Markéta Gregorová řekla, že věří, že strana má teprve před sebou ta největší vítězství. „Pevně věřím, že současný nástup krajní pravice nebo zhoršování stavu demokracie ve světě bude díky hrdinům, co neustoupí ze svých hodnot jenom dočasný výkyv politického kyvadla,“ prohlásila. Dodala, že sama chce „vést jménem Pirátů tyto bitvy a vyhrávat je“. „Mám energii, zkušenosti i politický instinkt k tomu, abych rozpoznala, kde nemáme uhýbat a slevovat ze svých nároků a kde naopak uplatnit chytrou demokracii,“ uvedla. Má ambici pirátskou stranu vnitřně zesílit, k čemu by podle Gregorové mělo vést naslouchání a stranická diskuse. Nemíní, že by jako předsedkyně Piráty polarizovala, uvedla europoslankyně, jež své kandidátské vystoupení ukončila pozdravem „čauky mňauky“.

Po kandidátských projevech odpovídali oba kandidáti na otázky členů, než začne samotné hlasování. Neshodli se, zda by měly či neměly být omezeny počty funkčních období všech volených politiků na dvě, naopak oba se vyslovili pro to, aby Piráti setrvali ve vládě. Gregorová řekla, že „momentálně spíše ano“, Bartoš podmínil další vládní angažmá strany tím, že „se nestane nějaký strašný crash“. Za něco takového by považoval například ústavní zakotvení manželství jako svazku muže a ženy.