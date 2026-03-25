Majitelé psů si letos místy výrazně připlatí


před 1 hhodinou|Zdroj: ČT24

Řada obcí letos zdražila poplatky za psy. Třeba v Novém Kníně zaplatí majitelé nově ročně až tisíc korun místo původní stovky. Oslovené radnice zdražování zdůvodňují rostoucími náklady na úklid i odchyt toulavých zvířat. Majitelé psů s úhradou podle úřadů často otálejí a část poplatků zůstává nevybraná i z minulých let. Termín splatnosti má většina obcí nastavený na konec března.

Ve městě Nový Knín na Příbramsku letos majitelé psů zaplatí desetkrát víc než minulý rok. Zatímco dříve hradili sto korun, teď je to tisíc korun za psy žijící v bytě a pět set korun za ty v rodinném domě. Podle Žanety Janků, která má na městském úřadě na starosti správu majetku, město neměnilo poplatek pětadvacet let.

„Poplatek jsme navyšovali, protože město mělo vysoké náklady. Někteří majitelé po svých psech neuklízí,“ vysvětluje Janků s tím, že povinnosti majitelů uklízet po psech výkaly musí často řešit město. Obec se ale potýká i s dalším problémem.

Ilustrační foto

„Odchytová služba řeší zaběhlé psy. Pracovníci pak čekají do večera, dokud si psa majitelé nevyzvednou,“ dodává Janků. Termín, do kdy musí lidé poplatek za psa uhradit, má Nový Knín na konci března. Podle správkyně poplatku Kateřiny Šalanské už ho uhradily dvě třetiny majitelů.

Stojánky s pytlíky na exkrementy

Dobřichovice v okrese Praha-Západ zvedly letos poplatek za psa ze 150 na současných 400 korun. „Městu se zvýšily výdaje, protože ne všichni lidé po sobě uklízí,“ vysvětluje Věra Terezie Homolová, která má výběr poplatků v obci na starosti. I tady přišlo zdražení po více než dvaceti letech. Kromě úklidu se z poplatků hradí i pytlíky na stojanech, které jsou pro majitele psů v obci zdarma.

Středočeská obec Mělnické Vtelno zvýšila částku na dvojnásobek. „Měli jsme poplatek sto korun, teď máme dvě stě,“ říká nezávislá starostka Martina Götz. Peníze investovali do košů a pytlíků na úklid, které rozmístili po obci.

Ilustrační foto

„Zbylé peníze dáváme do útulku pro psy v Mělníku,“ dodává starostka. Právě tam umisťují zatoulané psy, které v obci odchytnou. Mělnické Vtelno mělo termín splatnosti poplatku na konci února. „Někteří obyvatelé poplatek stále neuhradili, řešíme to výzvou,“ dodává Götz.

Lidé platí na poslední chvíli

Podle oslovených radnic majitelé psů s platbou poplatků často otálejí. Ve většině obcí je splatnost do konce března. V Chomutově ještě za psa nezaplatila asi čtvrtina lidí. A u deseti procent majitelů eviduje město nedoplatky i z předchozího roku, uvedla mluvčí města Zuzana Vavřínová.

Na poslední chvíli platí také část obyvatel Znojma, kde se za psa městu odvádí 200 korun. „Zatím poplatek neuhradilo 942 z celkového počtu 2415 poplatníků,“ říká mluvčí Znojma Petra Šuláková. V Kroměříži ještě nezaplatilo za psy patnáct procent majitelů. „Pokud člověk poplatek nezaplatí včas, dostane od města výzvu k zaplacení,“ říká mluvčí Kroměříže Jan Vondrášek. Hrozí podle něj také nařízení daňové exekuce.

Štěňata – ilustrační foto

Některé obce mají termín splatnosti poplatku za psa později. Město Jablunkov, ve kterém je 434 psů, ho má shodný s termínem platby poplatku za komunální odpad, tedy 30. dubna. „Občané to můžou na úřadě zaplatit najednou. Máme to takhle už dlouho, všichni už jsou tak naučení a neměnili by to,“ věří správkyně místních poplatků Romana Ćmielová. Za psa tam lidé v bytě platí 1200 korun, v domě pak 300 korun.

Na konec dubna stanovila termín i obec Nepřevázka ve Středočeském kraji. Majitelé zde platí za prvního psa sto korun, za každého dalšího tři sta korun. Dobřichovice mají splatnost poplatku až s koncem června.

Nejdražší jsou psi v bytech

Pes se prodraží především v bytech a velkých městech. V Praze-Lipencích zaplatí majitel za jednoho psa v bytě 1500 a za každého dalšího 2250 korun. Výrazně levněji tam vyjde pes v domě. „Držitel psa v rodinném domě platí 300 korun za rok, za každého dalšího je částka 600 korun za rok,“ uvádí referentka místních poplatků Blanka Raková.

Stejná částka jako v Praze-Lipencích se za psa v bytě platí i v ostravské městské části Moravská Ostrava a Přívoz. V rodinném domě tam pes vyjde ročně na dvě stě korun. V městské části Brno-Bosonohy zaplatí lidé za psa v bytě 800 korun, u rodinného domu je částka poloviční.

Zákon o místních poplatcích udává, že maximální výše poplatku může být 1500 korun na jednoho psa. Senioři mají ze zákona platit nanejvýš 200 korun ročně za jednoho psa. Obcím přijde prostřednictvím poplatků do rozpočtu i několik set tisíc korun. Ve Znojmě se loni vybralo přes 440 tisíc korun, v Moravské Ostravě a Přívoze přes milion a v Chomutově více než 1,8 milionu korun.

Výběr redakce

Aktuálně z rubriky Domácí

ŽivěOdvody živnostníků na sociální pojistné zřejmě klesnou na loňskou úroveň

Odvody živnostníků na sociální pojistné se zřejmě vrátí na loňskou úroveň. Sněmovna schválila předlohu koaličních politiků, která zastavuje zvýšení jejich měsíčního vyměřovacího základu a vrací ho na loňskou úroveň. Klesne na 35 procent průměrné hrubé mzdy. Živnostníci by tak mohli měsíčně ušetřit 715 korun. Podle ministra práce Aleše Juchelky (ANO) má tento krok mimo jiné podpořit drobné živnostníky. Poslanci také v závěrečném kole schválili novelu týkající se přerozdělení peněz z Všeobecné zdravotní pojišťovny (VZP).
09:00Aktualizovánopřed 9 mminutami

Žena zadržená na Slovensku kvůli požáru v Pardubicích je podle policie Američanka

Žena zadržená na Slovensku kvůli podezření z úmyslného založení požáru haly pardubické zbrojovky LPP Holding je americkou občankou. Vyplývá to z vyjádření českého policejního prezidia. Bratislavský soud již v pondělí ženu poslal do předběžné vazby, proti rozhodnutí podala stížnost, o které bude rozhodovat slovenský nejvyšší soud. Stížnost proti vazbě podal i jeden z obviněných zadržených v Česku.
09:48Aktualizovánopřed 13 mminutami

Rozpočet, personální změny i spory s prezidentem. Babišův kabinet vládne sto dní

Kabinet Andreje Babiše (ANO) složený z ANO, SPD a Motoristů vládne sto dní. Za tu dobu stihl prosadit státní rozpočet na letošní rok i řadu personálních změn. Musel se ale rovněž vypořádat s opozičním pokusem o vyslovení nedůvěry, spory některých koaličních představitelů s prezidentem Petrem Pavlem i s komplikacemi způsobenými americko-izraelským útokem na Írán. Jak dosavadní práci kabinetu hodnotí politici a experti?
11:47Aktualizovánopřed 34 mminutami

Za nehodu v opilosti určil soud prezidentovu řidiči trest zákazu řízení a pokutu

Okresní soud v Náchodě potrestal řidiče prezidenta Petra Pavla za nehodu v opilosti zákazem řízení na osmnáct měsíců a peněžitým trestem 52 500 korun. Rozsudek není pravomocný, řidič Vojtěch Kopp se na místě odvolal. Člen policejní ochranné služby Kopp havaroval loni 8. února večer v České Čermné na Náchodsku, kde byl prezident na chalupě. Kopp a další policisté měli na starosti jeho ochranu, prezident v havarovaném autě nejel. Poškozené odkázal soud na občanskoprávní řízení.
13:02Aktualizovánopřed 41 mminutami

Opozice v Karviné chce rezignaci primátora kvůli korupční kauze ve fotbale

Dopady korupční fotbalové kauzy, v níž kvůli podezření z uplácení figuruje i primátor Karviné Jan Wolf (nestraník, dříve SOCDEM), se bude ve středu zabývat rada města. Podle opozice by měl Wolf rezignovat na funkci. Svolání mimořádného zastupitelstva ale zatím není v plánu, protože řádné zastupitelstvo se má uskutečnit zhruba za měsíc. ČTK to řekli radní města Martin Gebauer (ANO) a opoziční zastupitel Miroslav Hajdušík (KSČM). Karvinský fotbalový klub popřel účast na ovlivňování utkání.
11:30Aktualizovánopřed 1 hhodinou

Majitelé psů si letos místy výrazně připlatí

Řada obcí letos zdražila poplatky za psy. Třeba v Novém Kníně zaplatí majitelé nově ročně až tisíc korun místo původní stovky. Oslovené radnice zdražování zdůvodňují rostoucími náklady na úklid i odchyt toulavých zvířat. Majitelé psů s úhradou podle úřadů často otálejí a část poplatků zůstává nevybraná i z minulých let. Termín splatnosti má většina obcí nastavený na konec března.
před 1 hhodinou

Načítání...