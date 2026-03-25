Majitelé psů si letos místy výrazně připlatí

Řada obcí letos zdražila poplatky za psy. Třeba v Novém Kníně zaplatí majitelé nově ročně až tisíc korun místo původní stovky. Oslovené radnice zdražování zdůvodňují rostoucími náklady na úklid i odchyt toulavých zvířat. Majitelé psů s úhradou podle úřadů často otálejí a část poplatků zůstává nevybraná i z minulých let. Termín splatnosti má většina obcí nastavený na konec března.
Ve městě Nový Knín na Příbramsku letos majitelé psů zaplatí desetkrát víc než minulý rok. Zatímco dříve hradili sto korun, teď je to tisíc korun za psy žijící v bytě a pět set korun za ty v rodinném domě. Podle Žanety Janků, která má na městském úřadě na starosti správu majetku, město neměnilo poplatek pětadvacet let.
„Poplatek jsme navyšovali, protože město mělo vysoké náklady. Někteří majitelé po svých psech neuklízí,“ vysvětluje Janků s tím, že povinnosti majitelů uklízet po psech výkaly musí často řešit město. Obec se ale potýká i s dalším problémem.
„Odchytová služba řeší zaběhlé psy. Pracovníci pak čekají do večera, dokud si psa majitelé nevyzvednou,“ dodává Janků. Termín, do kdy musí lidé poplatek za psa uhradit, má Nový Knín na konci března. Podle správkyně poplatku Kateřiny Šalanské už ho uhradily dvě třetiny majitelů.
Stojánky s pytlíky na exkrementy
Dobřichovice v okrese Praha-Západ zvedly letos poplatek za psa ze 150 na současných 400 korun. „Městu se zvýšily výdaje, protože ne všichni lidé po sobě uklízí,“ vysvětluje Věra Terezie Homolová, která má výběr poplatků v obci na starosti. I tady přišlo zdražení po více než dvaceti letech. Kromě úklidu se z poplatků hradí i pytlíky na stojanech, které jsou pro majitele psů v obci zdarma.
Středočeská obec Mělnické Vtelno zvýšila částku na dvojnásobek. „Měli jsme poplatek sto korun, teď máme dvě stě,“ říká nezávislá starostka Martina Götz. Peníze investovali do košů a pytlíků na úklid, které rozmístili po obci.
„Zbylé peníze dáváme do útulku pro psy v Mělníku,“ dodává starostka. Právě tam umisťují zatoulané psy, které v obci odchytnou. Mělnické Vtelno mělo termín splatnosti poplatku na konci února. „Někteří obyvatelé poplatek stále neuhradili, řešíme to výzvou,“ dodává Götz.
Lidé platí na poslední chvíli
Podle oslovených radnic majitelé psů s platbou poplatků často otálejí. Ve většině obcí je splatnost do konce března. V Chomutově ještě za psa nezaplatila asi čtvrtina lidí. A u deseti procent majitelů eviduje město nedoplatky i z předchozího roku, uvedla mluvčí města Zuzana Vavřínová.
Na poslední chvíli platí také část obyvatel Znojma, kde se za psa městu odvádí 200 korun. „Zatím poplatek neuhradilo 942 z celkového počtu 2415 poplatníků,“ říká mluvčí Znojma Petra Šuláková. V Kroměříži ještě nezaplatilo za psy patnáct procent majitelů. „Pokud člověk poplatek nezaplatí včas, dostane od města výzvu k zaplacení,“ říká mluvčí Kroměříže Jan Vondrášek. Hrozí podle něj také nařízení daňové exekuce.
Některé obce mají termín splatnosti poplatku za psa později. Město Jablunkov, ve kterém je 434 psů, ho má shodný s termínem platby poplatku za komunální odpad, tedy 30. dubna. „Občané to můžou na úřadě zaplatit najednou. Máme to takhle už dlouho, všichni už jsou tak naučení a neměnili by to,“ věří správkyně místních poplatků Romana Ćmielová. Za psa tam lidé v bytě platí 1200 korun, v domě pak 300 korun.
Na konec dubna stanovila termín i obec Nepřevázka ve Středočeském kraji. Majitelé zde platí za prvního psa sto korun, za každého dalšího tři sta korun. Dobřichovice mají splatnost poplatku až s koncem června.
Nejdražší jsou psi v bytech
Pes se prodraží především v bytech a velkých městech. V Praze-Lipencích zaplatí majitel za jednoho psa v bytě 1500 a za každého dalšího 2250 korun. Výrazně levněji tam vyjde pes v domě. „Držitel psa v rodinném domě platí 300 korun za rok, za každého dalšího je částka 600 korun za rok,“ uvádí referentka místních poplatků Blanka Raková.
Stejná částka jako v Praze-Lipencích se za psa v bytě platí i v ostravské městské části Moravská Ostrava a Přívoz. V rodinném domě tam pes vyjde ročně na dvě stě korun. V městské části Brno-Bosonohy zaplatí lidé za psa v bytě 800 korun, u rodinného domu je částka poloviční.
Zákon o místních poplatcích udává, že maximální výše poplatku může být 1500 korun na jednoho psa. Senioři mají ze zákona platit nanejvýš 200 korun ročně za jednoho psa. Obcím přijde prostřednictvím poplatků do rozpočtu i několik set tisíc korun. Ve Znojmě se loni vybralo přes 440 tisíc korun, v Moravské Ostravě a Přívoze přes milion a v Chomutově více než 1,8 milionu korun.