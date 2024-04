Vědci popsali, jaká psí plemena nejméně umírají na rakovinu. Našli zákonitost, má ale řadu výjimek

před 5 m minutami | Zdroj: University of California - Riverside , Royal Society Open Science

Aby tyto rizikové faktory pochopil lépe, potřeboval Nunney nějaký zvířecí druh s větším rozdílem mezi nejmenšími a největšími jedinci. A psi jsou k tomu skvělí. „Testování na psech je ještě lepší, protože můžete porovnat malou čivavu s velkou dogou. To je 35násobný rozdíl ve velikosti a tomu se lidé nemohou přiblížit,“ doplnil Nunney.

To ale neplatí pro živočichy stejného druhu. „Studie na lidech ukazují, že vysocí lidé mají rakovinu častěji než lidé malí. Na každých deset centimetrů výšky je tu asi desetiprocentní nárůst oproti základnímu riziku,“ přiblížil Nunney.

„Vyvstává otázka, proč tedy nemáme více rakoviny než myš? A my víme, že nemáme. Riziko rakoviny se s přibývající velikostí jednotlivých druhů zvířat nezvyšuje,“ uvedl evoluční biolog z Kalifornské univerzity v Riverside a autor studie Leonard Nunney.

Teorie pracuje se základním logickým předpokladem. Je běžné, že buňky získávají chyby nebo mutace, když se dělí a vytvářejí své kopie. Větší zvířata a ta, která žijí déle, mají více buněk a delší dobu života, během níž se tyto buňky dělí. A to by teoreticky mělo znamenat, že také mají více příležitostí získat mutace, které se nakonec stanou rakovinou.

Vědci si chtěli studií ověřit jednu z teorií o vzniku rakoviny. Tento model předpokládá, že důležitým faktorem vzniku rakovinového bujení je velikost organismu, což výzkum potvrdil. Pravidlo platilo v rámci jednotlivých psích plemen, a do značné míry i napříč celou rozmanitou psí populací. Vědci v něm ale našli nečekaně velké množství výjimek, hlavně u těch největších druhů.

Ve studii se ale objevily i některé zvláštní hodnoty, které vybočovaly z toho, co vědci čistě z dat o velikosti očekávali. Nejvyšší úmrtnost na rakovinu měli hladkosrstí retrívři, u nichž se objevoval sarkom s vyšší pravděpodobností, než předpovídaly statistiky. A také skotští teriéři trpí rakovinou častěji než ostatní malá plemena psů.

Co je sarkom

Délka života jako faktor

Například ta úplně největší plemena psů, jako jsou například dogy, totiž mívají rakovinu méně než plemena střední velikosti. Jenže tady je ve hře další faktor, který výše popsaný mechanismus narušuje –délka života psů se s velikostí zkracuje. Proč, to se zatím neví, ale platí to. „Na každý kilogram nárůstu typické velikosti plemene připadají asi dva týdny života. Velký pes má štěstí, když se dožije devíti let, zatímco malí psi se mohou dožít až čtrnácti let,“ vysvětluje Nunney.

Rakovina je nemocí typickou pro starší věk, takže díky kratší délce života mají největší psi nižší riziko vzniku tohoto onemocnění.