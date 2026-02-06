Mach vidí za poklesem inflace i kroky nové vlády. Klesá dlouhodobě, namítá Skopeček

Inflace v Česku podle lednových čísel meziročně zpomalila na 1,6 procenta, byla tak nejnižší za posledních devět let. Náměstek ministryně financí Petr Mach (SPD) to ocenil. „Je dobře, že už je za námi období strašně vysoké inflace, která lidem zkrouhla jejich reálné příjmy a úspory,“ tvrdí. Do aktuálních statistik se dle něj propsalo převedení platby za obnovitelné zdroje energie na stát. Ekonomický růst však vnímá jako slabý, dle něj je potřeba zrychlit. Místopředseda sněmovny Jan Skopeček (ODS) podotkl, že za předchozí vysokou inflací stála i uvolněná měnová politika České národní banky. Upozornil však, že vysokou inflaci dle něj nastartovaly i restriktivní kroky hnutí ANO při covidové pandemii. Stávající inflace klesá dlouhodobě, zdůraznil v Událostech, komentářích. Diskusí provázel Lukáš Dolanský.
Stavebnictví i průmysl po předchozích poklesech loni rostly
Stavebnictví v Česku loni meziročně vzrostlo o 9,3 procenta po poklesu o 1,4 procenta v roce 2024, vyplývá z informací Českého statistického úřadu (ČSÚ). V prosinci růst zpomalil na 5,3 z listopadových 6,2 procenta. Po poklesu v předchozích dvou letech loni meziročně vzrostla o 1,5 procenta i průmyslová výroba. Přebytek zahraničního obchodu loni činil 216,5 miliardy korun, meziročně se o čtyři miliardy snížil. Vývoz podle statistiků vzrostl o 2,6 procenta, dovoz pak o 2,8 procenta.
Soud dal svévolně vystěhované ženě šanci na vyšší odškodné za postup exekutorky
Nejvyšší soud (NS) dal svévolně vystěhované ženě šanci na vyšší odškodnění za nesprávný úřední postup soudní exekutorky. Odpovědnost nese stát, žaloba míří konkrétně na ministerstvo spravedlnosti. Původně žena vysoudila zhruba 656 tisíc korun, nyní by vzhledem k okolnostem případu mohla dosáhnout na vyšší částku. Znovu rozhodne Městský soud v Praze. Verdikt NS je dočasně zpřístupněný na úřední desce.
Za poškození běžecké stopy nově hrozí pokuta
Údržba běžeckých stop v Česku vyjde na desítky milionů korun ročně. Správci často musí řešit škody, třeba po autech. V tomto týdnu opravili trať v Polevsku v Lužických horách. Od letoška je poškození upravené stopy zákonem výslovně kvalifikováno jako přestupek a lidem hrozí pokuta. Provozovatelé tratí se nyní radí o společném postupu.
Mach vidí za poklesem inflace i kroky nové vlády. Klesá dlouhodobě, namítá Skopeček
Od facky k respektu. Zákaz tělesných trestů má změnit výchovu v Česku
Letos vstoupila v platnost novela občanského zákoníku. Manželé se díky ní mohou rychleji rozvést, snadnější má být i úprava péče o děti. Kromě toho se ale Česko připojilo, jako jedna z posledních zemí Evropě, k tomu, že zakazuje tělesné tresty dětí. Podle odborníků má krok za cíl změnit přístup k výchově a nastavit nový standard ochrany dětské důstojnosti. Za tělesné tresty nicméně rodiče nebudou čekat nové postihy.
Začíná olympiáda, čeští fanoušci si ji můžou užít v olympijském parku
V Itálii se v pátek naplno rozběhnou olympijské hry, v Česku už ve čtvrtek večer začal olympijský festival v Českých Budějovicích. Sportoviště na místním výstavišti jsou připravená, organizátoři je chystali skoro tři týdny. Lidé si od pátku budou moci vyzkoušet 24 převážně zimních sportů. Organizátoři vyrobili pět tisíc kubíků technického sněhu pro běžkařský okruh, pro jistotu i do zásoby, i když ani několikadenní obleva by neměla dle technického ředitele festivalu Josefa Ženíška působit problémy. Návštěvníci budějovického areálu se mohou projet také na pět set metrů dlouhé ledové dráze, kterou už otestoval bývalý krasobruslař Tomáš Verner. Fanoušci sportů si budou moci vyzkoušet mimo jiné i curling, snowboarding, krasobruslení nebo hokej.
Vyšetřeme zneužívání v církvi jako v zahraničí, žádaly oběti na Hradě
Oběti sexuálního zneužívání v církvi žádají zřízení nezávislé komise, která by se případy zabývala a prošetřila je. Spadat by mohla pod některou z výzkumných institucí či univerzit nebo pod ombudsmana, uvedl zástupce obětí Ladislav Koubek. Záležitost řešily oběti s prezidentem Petrem Pavlem. Ten podle Koubka o věci nedávno hovořil s papežem a diskutovat chce rovněž s novým arcibiskupem Stanislavem Přibylem. Komise se kauzami zabývaly ve Francii či Rakousku.
Česko by s Německem mohlo spolupracovat v jaderné energetice, řekl Havlíček
Česko a Německo by mohly v budoucnu spolupracovat v oblasti malých modulárních reaktorů (SMR). Uvedl to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) po jednání s německou ministryní hospodářství a energetiky Katherinou Reicheovou v Berlíně. Havlíček také řekl, že vláda v Berlíně mění svůj postoj k jaderné energetice. Odmítl také možnou dvourychlostní Evropskou unii.
