Lipavský podle Kupky zvažuje vstup do ODS


před 20 mminutami|Zdroj: ČTK, ČT24
Týden v politice: Nový předseda ODS Martin Kupka
Bývalý ministr zahraničí, nestraník Jan Lipavský zvažuje podle předsedy občanských demokratů Martina Kupky vstup do strany. Nynější poslanec za ODS Lipavský bude viditelnou tváří poslaneckého klubu, sdělil Kupka v rozhovoru pro pořad Týden v politice.

Lipavský byl v bývalé koaliční vládě Petra Fialy (ODS) ministrem zahraničí za Piráty. Po jejich odchodu z kabinetu zůstal členem vlády jako nestraník. Do současné sněmovny se Lipavský dostal v říjnových volbách na pražské kandidátce SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) jako nominant občanských demokratů, kteří jsou nyní v opozici.

„Lipavský bude tvořit viditelnou tvář poslaneckého klubu, o tom není vůbec sporu,“ řekl Kupka v pořadu. Rozhodnutí o případném vstupu do ODS musí někdejší ministr zahraničí učinit sám a musí na to mít čas. Kupka poukázal na jeho pevné postoje například k ruské vojenské invazi na Ukrajinu, k pomoci napadané zemi a k podpoře Izraele.

Lídr musí mít tah na branku a neohlížet se, zdůraznil nový předseda ODS Kupka
Nově zvolený předseda ODS Martin Kupka

Postoje podle Kupky ukázaly i Lipavského politickou orientaci. „Představuje opravdu jeden z těch pevných a důležitých, silných bodů politiky ODS i do budoucna,“ dodal.

Kupka Bendu jako předsedu klubu podpoří

Po obměně vedení ODS bude v dohledné době volit vedení i poslanecký klub občanských demokratů, v jehož čele stojí Marek Benda. Jeho složení bude podle Kupky určitě odlišné od současného, Bendu ale podpořil. „Já bych Marka Bendu na post předsedy volil,“ komentoval.

Obsazení pozic místopředsedů by mělo podle Kupky odpovídat důležitým kompetencím. Půjde podle něho o lidi, kteří budou tvořit viditelnou část politiky ODS ve sněmovně a oponovat vládním záměrům.

Místopředsedy ODS se stali Haas, Drobil, Červíček a Vondra
Nové předsednictvo ODS

