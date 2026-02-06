Líčení v kauze dezinfekce fotbalových stadionů může začít, rozhodl ÚS


před 55 mminutami|Zdroj: ČTK

Obvodní soud pro Prahu 6 bude moci začít projednávat kauzu dezinfekce fotbalových stadionů, ve které čelí obžalobě z podvodu a praní špinavých peněz i bývalý místopředseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) Roman Berbr či fotbalová FK Příbram. Ústavní soud (ÚS) odmítl návrh na zrušení přechodného ustanovení v novele zákona o soudech a soudcích týkající se přísedících, kterou mu kvůli pochybám o oprávněnosti případ projednávat zaslal trestní senát, sdělila mluvčí obvodního soudu Zuzana Barochová.

Trestní senát přerušil projednávání kauzy loni v březnu. Podle státního zástupce Jana Scholleho nebyl předseda senátu, který dostal případ na starost, vybrán transparentně. Ústavní soud ale toto stanovisko nesdílel. „V řízení tedy bude pokračováno,“ uvedla Barochová. Soud o tom podle ní rozhodne v neveřejném zasedání v únoru.

Podle žalobce nastal zmatek kvůli novele zákona, která zrušila od ledna 2025 přísedící u okresních soudů. Soudkyně, která Berbrovu kauzu měla původně soudit, odešla k jinému soudu. Případ následně připadl soudkyni, která už kvůli novele nebyla jmenována předsedkyní senátu. Protože je ale případ už z roku 2024, musí ho projednat trestní senát. Předseda soudu proto přidělil věc soudci Kryštofu Novému. Pro zúčastněné strany ale podle Scholleho nebylo přidělení předvídatelné a transparentní. Nevěděly prý, podle jakého klíče soud rozhodl.

Žalobce navrhl, aby soud předložil podle něj sporné přechodné ustanovení k novele, podle kterého věci dosuzují stávající předsedové senátu a noví se již nejmenují, Ústavnímu soudu k posouzení. Podle dřívějšího vyjádření státního zástupce je sice jisté, že kauzu dezinfekce fotbalových stadionů musí projednat senát, není ale jisté, zda ho má řídit soudkyně, které věc připadla, nebo Nový. S tímto návrhem poslat případ k Ústavnímu soudu pak souhlasil i předseda senátu.

ÚS však návrh vyhodnotil jako neopodstatněný. Podotkl, že „se jedná o zcela běžný důsledek novelizačních předpisů podobného typu“. Dodal, že obžalovaní a jejich právníci námitku proti přidělenému soudci nevznesli. Také ministerstvo spravedlnosti již dříve označilo postup předsedy soudu za zákonný.

Podle kontrolní komise byl objem prací extrémně nadsazený

Policie v případu obvinila šest lidí a čtyři firmy. Kromě Berbra jsou mezi stíhanými majitel klubu FK Příbram Jan Starka, fitness trenér a mistr Evropy a světa ve sportovním aerobiku David Huf, bývalý ligový fotbalista Jiří Tymich, zápasník MMA a fitness trenér Pavel Simandl mladší a jeho otec Pavel Simandl starší.

Muži se mají u soudu zpovídat ze zakázky, kterou získala Tymichova firma. Od FAČR dostala 9,89 milionu korun na dezinfekci devadesáti stadionů včetně šaten a chodeb. Podle dřívějšího zjištění Radiožurnálu ale z dokumentů o převodu peněz vyplývá, že si je přerozdělilo více osob. Podle kontrolní komise byl objem prací, a tudíž i cena, extrémně nadsazené. Většinu částky asociace dostala zpět, protože s dodavatelem uzavřela dohodu o narovnání. Za odvedené práce firmě zbylo zhruba 700 tisíc.

Kauza začala ještě za bývalého vedení FAČR. Na nesrovnalosti kolem zakázky na dezinfekci upozornila v prosinci 2020 kontrolní a revizní komise fotbalové asociace. Berbr byl už nepravomocně odsouzen k podmíněnému trestu v jiném případu, který se týká korupce a ovlivňování výsledků zápasů.

Aktuálně z rubriky Domácí

Každý potřebuje vzhlížet k něčemu nad sebou, říká nově jmenovaný arcibiskup

Nově jmenovaný arcibiskup pražský Stanislav Přibyl v Událostech, komentářích řekl, že vnímá nespokojenost ve společnosti. „Myslím, že to je tím, že se potřebujeme vztahovat k nějakému ideálu a ty ideály zklamávají,“ sdělil a dodal, že to mohou být i politické ideály. Lidé podle něj očekávají něco jiného, než jim realita může dát. „Já jako křesťan poznávám, že ideál je v Bohu (…). A myslím si, že každý člověk potřebuje vzhlížet k něčemu nad sebou. A to něco nad námi, pokud to není něco dokonalého nebo někdo dokonalý, nás zklamává. Tam někde jsou počátky frustrace, protože jinak si to nedovedu vysvětlit, když se máme dobře,“ dodal. Přibyl, který se stane nejmladším pražským arcibiskupem od první světové války, hovořil v pořadu moderovaném Lukášem Dolanským například také o sexuálním zneužívání v církvi či o sociálních sítích.
před 31 mminutami

Evropě chybí nová dimenze konkurenceschopnosti, míní Síkela

Eurokomisař pro mezinárodní partnerství Jozef Síkela (STAN) ve čtvrtečním Interview ČT24 poznamenal, že s konkurenceschopností Evropy to z hlediska tradičního pojetí „vůbec není tak zlé“. Připustil ovšem, že Evropě chybí nová dimenze konkurenceschopnosti, která se přelévá do otázek bezpečnosti, nezávislosti a samostatnosti. Pro budoucí růst Evropské unie jsou podle něho zásadní dohody s jihoamerickým blokem Mercosur a Indií. Pořad moderovala Barbora Kroužková.
před 35 mminutami

Stavebnictví i průmysl po předchozích poklesech loni rostly

Stavebnictví v Česku loni meziročně vzrostlo o 9,3 procenta po poklesu o 1,4 procenta v roce 2024, vyplývá z informací Českého statistického úřadu (ČSÚ). K vývoji přispělo pozemní i inženýrské stavitelství. Po útlumu v předchozích dvou letech se loni dařilo i průmyslové výrobě, byla meziročně větší o 1,5 procenta. Přebytek zahraničního obchodu loni činil 216,5 miliardy korun, oproti předchozímu roku se o čtyři miliardy snížil. Vývoz podle statistiků rostl o 2,6 procenta, dovoz pak o 2,8 procenta.
09:27Aktualizovánopřed 43 mminutami

Líčení v kauze dezinfekce fotbalových stadionů může začít, rozhodl ÚS

Obvodní soud pro Prahu 6 bude moci začít projednávat kauzu dezinfekce fotbalových stadionů, ve které čelí obžalobě z podvodu a praní špinavých peněz i bývalý místopředseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) Roman Berbr či fotbalová FK Příbram. Ústavní soud (ÚS) odmítl návrh na zrušení přechodného ustanovení v novele zákona o soudech a soudcích týkající se přísedících, kterou mu kvůli pochybám o oprávněnosti případ projednávat zaslal trestní senát, sdělila mluvčí obvodního soudu Zuzana Barochová.
před 55 mminutami

Česko sníží na třetinu výdaje na humanitární pomoc v zahraničí, píše Právo

Ministerstvo zahraničí letos výrazně sníží výdaje na humanitární pomoc, kterou Česko posílá do zahraničí. Minulá vláda Petra Fialy (ODS) počítala s částkou 165 milionů korun, nynější kabinet Andreje Babiše (ANO) má podle návrhu rozpočtu na tyto účely milionů padesát. Podle ministra zahraničí Petra Macinky (Motoristé) jsou důvodem úspory, opozice rozhodnutí kritizuje, napsal v pátek deník Právo.
před 1 hhodinou

Jurečka hájí přínos ukrajinských pracovníků. Bartůšek upozornila na „jednu stranu mince“

V Česku pracuje 280 tisíc lidí z Ukrajiny, kteří mají statut dočasné ochrany, podotkl exministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL), který míní, že se Česku „jednoznačně“ vyplatí tato pracovní síla. Poukázal mimo jiné na dopad na veřejné rozpočty. To, že premiér Andrej Babiš (ANO) zpochybňuje tyto počty, označil Jurečka za „srabáctví“. Přínos Ukrajinců do státního rozpočtu a jejich zisk z něj je „jedna strana mince“, reagovala europoslankyně Nikola Bartůšek (Přísaha). Poukázala třeba na výdaje na školství a s tím související naplněné kapacity škol. Zmínila i problematiku dostupnosti bydlení. Tvrdí, že čísla jsou často nepřesná. Debatou v Událostech, komentářích provázel Lukáš Dolanský.
před 2 hhodinami

Soud dal svévolně vystěhované ženě šanci na vyšší odškodné za postup exekutorky

Nejvyšší soud (NS) dal svévolně vystěhované ženě šanci na vyšší odškodnění za nesprávný úřední postup soudní exekutorky. Odpovědnost nese stát, žaloba míří konkrétně na ministerstvo spravedlnosti. Původně žena vysoudila zhruba 656 tisíc korun, nyní by vzhledem k okolnostem případu mohla dosáhnout na vyšší částku. Znovu rozhodne Městský soud v Praze. Verdikt NS je dočasně zpřístupněný na úřední desce.
před 3 hhodinami

Za poškození běžecké stopy nově hrozí pokuta

Údržba běžeckých stop v Česku vyjde na desítky milionů korun ročně. Správci často musí řešit škody, třeba po autech. V tomto týdnu opravili trať v Polevsku v Lužických horách. Od letoška je poškození upravené stopy zákonem výslovně kvalifikováno jako přestupek a lidem hrozí pokuta. Provozovatelé tratí se nyní radí o společném postupu.
před 4 hhodinami
