Líčení v kauze dezinfekce fotbalových stadionů může začít, rozhodl ÚS

Obvodní soud pro Prahu 6 bude moci začít projednávat kauzu dezinfekce fotbalových stadionů, ve které čelí obžalobě z podvodu a praní špinavých peněz i bývalý místopředseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) Roman Berbr či fotbalová FK Příbram. Ústavní soud (ÚS) odmítl návrh na zrušení přechodného ustanovení v novele zákona o soudech a soudcích týkající se přísedících, kterou mu kvůli pochybám o oprávněnosti případ projednávat zaslal trestní senát, sdělila mluvčí obvodního soudu Zuzana Barochová.
Trestní senát přerušil projednávání kauzy loni v březnu. Podle státního zástupce Jana Scholleho nebyl předseda senátu, který dostal případ na starost, vybrán transparentně. Ústavní soud ale toto stanovisko nesdílel. „V řízení tedy bude pokračováno,“ uvedla Barochová. Soud o tom podle ní rozhodne v neveřejném zasedání v únoru.
Podle žalobce nastal zmatek kvůli novele zákona, která zrušila od ledna 2025 přísedící u okresních soudů. Soudkyně, která Berbrovu kauzu měla původně soudit, odešla k jinému soudu. Případ následně připadl soudkyni, která už kvůli novele nebyla jmenována předsedkyní senátu. Protože je ale případ už z roku 2024, musí ho projednat trestní senát. Předseda soudu proto přidělil věc soudci Kryštofu Novému. Pro zúčastněné strany ale podle Scholleho nebylo přidělení předvídatelné a transparentní. Nevěděly prý, podle jakého klíče soud rozhodl.
Žalobce navrhl, aby soud předložil podle něj sporné přechodné ustanovení k novele, podle kterého věci dosuzují stávající předsedové senátu a noví se již nejmenují, Ústavnímu soudu k posouzení. Podle dřívějšího vyjádření státního zástupce je sice jisté, že kauzu dezinfekce fotbalových stadionů musí projednat senát, není ale jisté, zda ho má řídit soudkyně, které věc připadla, nebo Nový. S tímto návrhem poslat případ k Ústavnímu soudu pak souhlasil i předseda senátu.
ÚS však návrh vyhodnotil jako neopodstatněný. Podotkl, že „se jedná o zcela běžný důsledek novelizačních předpisů podobného typu“. Dodal, že obžalovaní a jejich právníci námitku proti přidělenému soudci nevznesli. Také ministerstvo spravedlnosti již dříve označilo postup předsedy soudu za zákonný.
Podle kontrolní komise byl objem prací extrémně nadsazený
Policie v případu obvinila šest lidí a čtyři firmy. Kromě Berbra jsou mezi stíhanými majitel klubu FK Příbram Jan Starka, fitness trenér a mistr Evropy a světa ve sportovním aerobiku David Huf, bývalý ligový fotbalista Jiří Tymich, zápasník MMA a fitness trenér Pavel Simandl mladší a jeho otec Pavel Simandl starší.
Muži se mají u soudu zpovídat ze zakázky, kterou získala Tymichova firma. Od FAČR dostala 9,89 milionu korun na dezinfekci devadesáti stadionů včetně šaten a chodeb. Podle dřívějšího zjištění Radiožurnálu ale z dokumentů o převodu peněz vyplývá, že si je přerozdělilo více osob. Podle kontrolní komise byl objem prací, a tudíž i cena, extrémně nadsazené. Většinu částky asociace dostala zpět, protože s dodavatelem uzavřela dohodu o narovnání. Za odvedené práce firmě zbylo zhruba 700 tisíc.
Kauza začala ještě za bývalého vedení FAČR. Na nesrovnalosti kolem zakázky na dezinfekci upozornila v prosinci 2020 kontrolní a revizní komise fotbalové asociace. Berbr byl už nepravomocně odsouzen k podmíněnému trestu v jiném případu, který se týká korupce a ovlivňování výsledků zápasů.