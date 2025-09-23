Každoročně chřipka vyřadí z práce více než sto tisíc lidí, průměrně na třináct dní. Prevencí lze zabránit více než pěti tisícům dní pracovní neschopnosti a socio-ekonomickým ztrátám téměř dvě miliardy korun. Prevencí je očkování, ke kterému ministerstvo zdravotnictví (MZd) apeluje. Úřad a hygienici to uvedli u příležitosti představení Národní očkovací strategie, která bude v brzké době předložena vládě.
Kvůli chřipce se tratí miliardy, apeluje ministerstvo na očkování
Socio-ekonomické ztráty jsou takové, které vzniknou kvůli pracovní neschopnosti jednotlivým složkám hospodářství – firmám v tom, co se nevyrobí, státu za nevybrané daně, zdravotním pojišťovnám za léčbu, příkladem může být i rodič starající se o nemocné dítě.
„Každý rok onemocní v České republice chřipkou přes milion lidí, máme každoročně přes dva tisíce úmrtí,“ shrnula hlavní hygienička Barbora Macková.
Proti chřipce je očkováno sedm procent lidí
Proti chřipce je třeba očkovat každoročně, minulý týden na konferenci v Senátu zaznělo, že očkováno je v Česku asi sedm procent lidí. Mezi seniory se pohybuje podíl očkovaných mezi dvaceti a třiceti procenty, cílem strategie je navýšení o dalších dvacet procentních bodů.
„Populace stárne. Starší populace je více náchylná k virům,“ řekl k tomu ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09). „Nízká proočkovanost není jen o tom, že máme více nemocných. Jsou to velké náklady, které jejich léčba přináší, a zbytečné zhoršení jejich zdravotního stavu.“
Nemoci dýchací soustavy, mezi které patří chřipka nebo covid-19, tvoří šestinu všech prostonaných dní, což podle MZd představuje 12,6 milionu dnů pracovní neschopnosti. Náklady na léčbu komplikací, jako je zápal plic, dosahují až třiceti tisíc korun za den hospitalizace.
Do Česka je podle ředitele odboru ochrany veřejného zdraví MZd Matyáše Fošuma objednáno 856 tisíc dávek proti chřipce a 723 tisíc dávek proti covidu-19. Obě byly aktualizované pro tuto sezonu podle aktuálních cirkulujících forem virů.
Objevují se i spalničky či černý kašel
Strategie se zabývá i dalšími chorobami, které jsou preventabilní očkováním. „V posledních letech se v Česku i v okolních zemích opět objevují spalničky, černý kašel nebo hepatitida A,“ upozornila Macková. Objevují se podle ní změnou klimatických podmínek i nemoci, které dříve na území Česka nebyly.
V Česku jsou proti některým onemocněním, jako jsou spalničky, tetanus nebo záškrt, lidé očkováni povinně v dětském věku. „Pokles dětské proočkovanosti představuje riziko pro kolektivní imunitu a je třeba podnikat aktivní kroky na zvýšení proočkovanosti,“ dodala Macková.