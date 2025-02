Koalice dokončuje úpravy reformy dávek. Není jasné, zda projde včas

Je to jedna z hlavních priorit kabinetu do konce volebního období. Své postoje vůči reformě ladili zástupci sněmovních stran i neziskových organizací s ministrem práce Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) v týdnu ve sněmovně.

Jurečka část výtek uznal a návrh upraví. Zásadní je pro něj nenarušit cíl – tedy zefektivnit dávkový systém a motivovat k práci. „Říkám, že revizí chci něčeho dosáhnout, a tím pádem tomu přizpůsobuji i nástroje. Pokud člověk, který je zdravý, řekne, že dělat nechce, tak já pak říkám, pardon, pak vypínáme podporu,“ nastínil svůj úhel pohledu.

„Na chyby upozorňujeme třeba rok, mohly se začít řešit dřív. Je to, jako byste uvařil dobré jídlo a potom ho neosolil a neohřál. Teď je šance ho osolit a ohřát, aby bylo dobré, jinak to bude promarněná energie,“ míní sociolog a zakladatel PAQ Research Daniel Prokop. Upozorňuje, že by měl resort upravit třeba životní minimum tak, aby takzvaná superdávka fungovala pro menší domácnosti.