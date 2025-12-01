Kdo nebude práci ministra zvládat, z vlády odejde, říká Havlíček


Kandidát na ministra průmyslu a obchodu za hnutí ANO Karel Havlíček v Interview ČT24 hovořil o vznikající vládě a prioritách vlády v energetice. „Hnutí ANO udělá všechno pro to, aby jednotliví ministři svou práci zvládli. Pokud to někdo zvládat nebude, tak z vlády odejde,“ uvedl. „Nestrkáme hlavu do písku, ale kdo je bez viny, ať hodí kamenem. (...) Nejsme ze situace s Filipem Turkem (Motoristé sobě) nadšení, ale ctíme pravidla vznikající koalice,“ dodal. V rozhovoru s moderátorkou Terezou Řezníčkovou také uvedl, že si je vědom možného sporu s Bruselem ohledně cen emisních povolenek.

Na dotaz moderátorky, zda se hnutí ANO nezbavuje odpovědnosti, když nechává řešení situace okolo Turka, který čelí mimo jiné kritice za kontroverzní rasistické či homofobní příspěvky na sociálních sítích, na rozhodnutí prezidenta, Havlíček uvedl, že vláda naopak tu odpovědnost přijímá. „Prosím, abyste nás hodnotili zejména na základě výsledků. Pokud nebudeme plnit naše plány, tak je na místě nás kritizovat,“ dodal.

Turek musí vysvětlit vše, co se kolem něj děje, požaduje Pavel
Filip Turek (za Motoristy) ve sněmovně

Podle Havlíčka musí Turek do vlády jako kandidát na ministra životního prostředí zapadnout i kvůli tomu, že byl součástí výboru pro životní prostředí v europarlamentu. Stejně jako Turek i Havlíček ostře kritizuje Green Deal a tvrdí, že klimatické cíle EU vedou Evropu do záhuby. „My chceme ekologizovat Evropu, ale musíme na to někde vzít. Podnikatelé nám odcházejí do zahraničí,“ řekl.

Moderátorka Řezníčková se zeptala, zda nemá hnutí ANO také pochybnosti o předsedovi Motoristů Petru Macinkovi jako nominantu na post ministra zahraničí, například kvůli tomu, že na dřívějším videu televize XTV vyzýval k pálení evropské vlajky. Dle Havlíčka by takto politik vystupovat neměl, ale prý nechce lustrovat jednotlivé kandidáty na základě jejich minulých výroků v „uvolněnějších pořadech“. Jednotlivé kandidáty by prý také doporučoval hodnotit až na základě jejich výsledků.

Havlíček rovněž prohlásil, že vláda bude sestavená do poloviny prosince a nebude měnit zákon o střetu zájmů.

Havlíček s Pavlem jednal o hospodářské politice či energetice
Kandidát na ministra průmyslu a obchodu za ANO Karel Havlíček

Uzavření uhelných elektráren skupiny Sev.en není překvapením

Rozhovor se dotkl i tématu nedávné zprávy o brzkém uzavření tří uhelných elektráren skupiny Sev.en. „Vysoké ceny emisních povolenek likvidují průmysl a zvyšují ceny energií. Pro výrobce se staršími uhelnými elektrárnami se stává provoz nerentabilním,“ míní Havlíček.

ČEPS a Energetický regulační úřad musejí podle něj nezávisle vyhodnotit, jestli vypnutí uhelných elektráren ohrožuje energetickou stabilitu sítě nebo způsobí energetické nedostatky.

Tykačova skupina Sev.en ukončí provoz tří uhelných elektráren v prosinci 2026
Elektrárna Chvaletice

„Pokud ano, je na místě, aby do toho stát vstoupil a zaplatil další roky provozu elektrárny jejímu majiteli nebo někomu, kdo do toho vstoupí prostřednictvím aukce, než dojde k dostavění nových plynových zdrojů. Stávající vláda neudělala pro plyn nic,“ tvrdí.

Moderátorka se Havlíčka zeptala, zda neriskuje Česko spor s Bruselem ohledně zpochybnění cen emisních povolenek. Ten prohlásil, že je to „nástroj natolik špatný, že je spor nevyhnutelný“. Dle něj hrozí odchod firem do zahraničí a energetická chudoba, proto doufá, že se k české vládě v EU přidají i další země a zastaví systém dřív, než bude pozdě.

Otázka zestátnění ČEZu nastupující vládou

Místopředseda ANO již dříve připustil, že by budoucí vláda mohla jednat o zestátnění celé skupiny ČEZ. Ta v Česku pokrývá asi 75 procent produkce elektřiny.

Podle Havlíčka je zestátnění ČEZu proces podobný tomu, který už v jiných energetických společnostech probíhá a funguje například i ve Francii. „Část peněz můžete vrátit na burzu a získáte tak zdroje, které lze přesunout do majetku a vláda bude moci ovládat potřebné investice a zároveň neporuší energetickou bezpečnost,“ uvedl.

Nenastane tak dle něj situace jako v roce 2022, kdy během vládnutí Petra Fialy vystoupaly ceny energií na několik set euro za megawatthodinu.

Moderátorka Řezníčková oponovala, že dle ekonoma Radima Dohnala zestátnění ČEZu neovlivní mimo jiné ceny energií. Havlíček s tím souhlasí, ale vláda může podle něj díky majoritnímu podílu pružněji reagovat na možné krize. „Nemůže dále investovat, pokud jsou tam minoritní akcionáři a ti nedovolí státu ovlivňovat energetickou bezpečnost,“ konstatoval.

Budoucí vláda by mohla zestátnit celý ČEZ
Jaderná elektrárna Temelín

