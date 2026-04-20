„V tuto chvíli je velmi diskutabilní, jestli byl (íránský) režim oslaben,“ uvedl v Duelu ČT24 bývalý eurokomisař a poslanec Evropského parlamentu Pavel Telička. Existuje podle něj také možnost, že Írán bude ještě „agresivnější“, než tomu bylo doposud. „Z hlediska dlouhodobé perspektivy nejsem příliš velkým optimistou,“ dodal. Primárních cílů útoku na Írán, tedy oddálit tuto blízkovýchodní zemi od jaderné bomby, bylo podle bývalého velvyslance při NATO Jakuba Landovského dosaženo. „Změna režimu jako sekundární cíl se nepovedla,“ připustil ale. Kromě války v Íránu probrali hosté debaty moderované Danielem Takáčem také opakovaná vyjádření některých amerických představitelů týkající se možnosti odchodu USA z NATO a obchodní vztahy mezi EU a Spojenými státy.
Těla dětí nalezená na hřbitově nepatřila obětem zločinů, uvedla trinidadská premiérka
před 4 hhodinami
U Jičína se vyskytlo slabé tornádo, letos první zdokumentované, uvedl ČHMÚ
Na východ od Jičína v okolí obcí Studeňany, Úlibice a Radim se v neděli odpoledne vyskytlo při dešťové přeháňce slabé tornádo. Bylo prvním zadokumentovaným tornádem v letošním roce v Česku. Na facebooku o tom v pondělí informoval Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Případné svědky tornáda meteorologové požádali o poskytnutí svědectví, fotografií či dokumentaci případných škod.
VideoHosté Událostí, komentářů týdne rozebrali návštěvu šéfa NATO v Česku
Hosté Událostí, komentářů týdne probrali návštěvu generálního tajemníka NATO Marka Rutteho v Česku, výdaje na obranu a budoucnost médií veřejné služby. Tématem bylo také směřování Maďarska po vítězství Pétera Magyara v parlamentních volbách nebo nenávist v kyberprostoru. Pozvání přijali publicista Roman Joch, redaktor Reflexu a expert na Maďarsko Oliver Adámek, marketérka Lucie Kubovičová, novinář a moderátor Čestmír Strakatý a bývalá místopředsedkyně Evropské komise Věra Jourová. Debatou provázela Klára Radilová.
Začátek týdne bude chladnější a deštivější, od čtvrtka se oteplí
Na začátku tohoto týdne bude místy pršet, nejvyšší odpolední teploty zejména na severu nepřekročí ani deset stupňů Celsia, jinde se dostanou maximálně k 15 stupňům. Od čtvrtka se oteplí až na 18 stupňů, srážky budou už jen výjimečné. V neděli se ale znovu výrazněji ochladí a má víc pršet, vyplývá z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).
VideoKultura cestování vlakem se od devadesátých let transformovala pomalu
Před 35 lety Československé státní dráhy skomíraly. Nákladních vagonů a lokomotiv bylo zbytečně moc, osobní vozy se zase jevily zastaralé a nevyhovující. Dluhy narůstaly a na postupnou transformaci se muselo čekat. Modernizace železnic oficiálně začala až po rozdělení republiky. Rychlost i komfort cestování se od té doby na některých tratích výrazně zlepšily, omlazování vozového parku ale trvá dodnes.
Nový lék může dětem s Duchennovou svalovou dystrofií oddálit ztrátu chůze
Dětem s Duchennovou svalovou dystrofií (DMD) by mohl pomoci nový přípravek, který zpomaluje postup nemoci a oddaluje ztrátu schopnosti chůze. V Česku ho pojišťovna zatím schválila prvnímu pacientovi. Onemocnění, při němž postupně odumírají svaly, zatím nelze zcela vyléčit. Nemocí trpí v zemi přes 350 lidí.
VideoVýrobců obuvi ubývá, trendy i návyky zákazníků mění trh
Počet výrobců obuvi klesá – v Česku za tři roky o třináct, v Evropě o více než dva tisíce. Stávající producenti proto hledají nové cesty, jak oslovit zákazníky, zatímco čelí silné konkurenci z Asie. Češi se při nákupech stále z velké části orientují podle ceny, přibývá však i těch, kteří si připlatí za takzvanou barefoot obuv napodobující chůzi naboso nebo za boty na míru. Vedle zdravé chůze hraje stále větší roli především pohodlí, trendem posledních let navíc zůstávají tenisky.
Vláda projedná návrh o rok odložit používání geoportálu územního plánování
Návrh prodloužit o jeden rok přechodné období, v němž nebude povinné používat Národní geoportál územního plánování, projedná v pondělí vláda. Na programu má i dvojici novel měnící rozpočtové určení daní, které předložil Pardubický kraj, nebo opoziční návrh Starostů a nezávislých (STAN) na úpravu krácení odměn zastupitelů při hromadění funkcí.
