Hrdinství válečných veteránů uctili lidé v Česku i v zahraničí

Na pražském Vítkově, v Brně i dalších městech si lidé připomněli Den válečných veteránů. Zástupci armády, politici i veřejnost vzdali hold těm, kteří sloužili ve válečných konfliktech. Veterány uctili i v zahraničí, zejména v západní Evropě a zámoří.

U příležitosti vzpomínkové akce ke Dni válečných veteránů na pražském Vítkově ministryně obrany v demisi Jana Černochová (ODS) připomněla ruskou válku na Ukrajině a zdůraznila potřebu, aby Česko v pomoci napadené zemi pokračovalo nejen dodávkami vojenského materiálu, ale také prostřednictvím humanitární podpory.

Podle Černochové Den válečných veteránů připomíná, že si Češi mohou užívat bezpečí a míru, zatímco jiné země v jejich blízkosti ho nemají. Zdůraznila, že válečný konflikt na Ukrajině ukazuje, jak denně umírají nevinní lidé a civilisté. „Jen kvůli tomu, že se někdo nepoučil z dějin 20. století, vlastně ten válečný konflikt zažíváme znovu a znovu,“ uvedla.

Vyznamenání vojákům i aktivním záložníkům

Černochová společně s náčelníkem generálního štábu armády Karlem Řehkou ocenila několik vojenských příslušníků. Záslužný kříž ministra obrany převzal David Dvořák za vynikající plnění služebních povinností v oblasti působení aktivních záloh ozbrojených sil. Za záchranu lidských životů, statečnost a odvahu byli oceněni major Petr Stodola a četař Dušan Glezgo.

Podle ministerstva obrany ocenění symbolizuje uznání vojákům, kteří svým jednáním a profesním přístupem prokázali mimořádnou osobní statečnost a oddanost službě. Dalších devět vojáků převzalo medaile Za službu v aktivní záloze druhého stupně.

Řehka připomněl, že Den válečných veteránů je příležitostí vzdát úctu všem, kteří padli ve válkách, a zamyslet se nad hodnotami, za které bojovali. Podle něj však nejde jen o veterány z minulosti – úctu si zaslouží i novodobí veteráni.

„Jsou to lidé, kteří musí být schopni naplnit vojenskou přísahu. Jedou tam, kam je země pošle, a bojují za ni. Musí v sobě najít odvahu, i když mají strach. V rozhodující chvíli se musí rozhodnout správně – a podle mě je jedno, ve které válce se válčí,“ uvedl Řehka. Novodobých účastníků zahraničních misí je nyní podle něj zhruba 17 tisíc.

Školáci poděkovali za to, že mohou žít v míru

Zhruba stovka lidí si připomněla hrdinství válečných veteránů na Moravském náměstí v Brně. Symbolickým zasazením květu vlčího máku na travnaté políčko před kostelem svatého Tomáše uctili památku žijících i padlých vojáků. Vlastnoručně vyrobené vlčí máky zasadili také žáci jedné z brněnských základních škol.

Den válečných veteránů si lidé po celém světě připomínají 11. listopadu, v den výročí konce první světové války. Květy vlčího máku tehdy pokrývaly bojiště ve Flandrech. Právě tyto květy spatřil růst na hrobech a v zákopech kanadský vojenský lékař John McCrae, který v roce 1915 napsal báseň Na flanderských polích. Ta se později rozšířila a spojila symbol vlčího máku s uctíváním válečných veteránů. Den si připomínají zejména v západní Evropě, USA a zemích Commonwealthu jako Den památky, Den příměří nebo Den veteránů. V České republice se slaví od roku 2004 jako významný den.

„Chceme, aby děti měly vztah nejen k historii, ale i ke generaci našich předků,“ uvedla zástupkyně ředitele ZŠ Janouškova Helena Malůšková. Podle ní školáci vyráběli vlčí máky i proto, aby si společně připomněli minulost a poděkovali za to, že dnes mohou žít v míru. Studenti brněnské Univerzity obrany položili věnce a kytice k pomníku padlých vojáků.

Vzpomínkové akce ve světě

Den válečných veteránů si připomněli i ve světě. Francouzský prezident Emmanuel Macron vedl slavnostní ceremoniál u Vítězného oblouku v Paříži, v Británii se piet zúčastnili členové královské rodiny. Vzpomínkové akce začaly také v USA a Kanadě.

