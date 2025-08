Houby, borůvky, maliny. Češi loni nasbírali lesní plody za více než sedm miliard korun

Češi loni v lesích nasbírali přes 31 tisíc tun hub a lesních plodů v hodnotě přes 7 miliard korun. I když je to více než v roce 2023, data jsou pod dlouhodobým průměrem. Nejčastěji si lidé z lesa nosili houby, borůvky, maliny a ostružiny. Na jednu domácnost připadá v průměru skoro sedm kilogramů. Informovalo o tom ministerstvo zemědělství, které vychází ze zjištění České zemědělské univerzity v Praze (ČZU).

Letos zatím bez přestupků

Každý rok, když začne sezona sběru borůvek, řeší národní parky také případy porušení pravidel. Podle mluvčího národního parku České Švýcarsko Tomáše Salova nějaké přestupky zaznamenali i letos, ale jsou těžko doložitelné. „Je to trochu nepřímé a jde to špatně dokázat. Pokutu dostanou většinou za neoprávněný vjezd do lesa,“ vysvětluje Salov. Taková pokuta začíná na dvou tisících a vyšplhat se může i k pěti tisícům korun.

Strážci šumavského národního parku loni řešili několik případů s neoprávněným sběrem borůvek. Sběrači často jezdili na zakázané lesní cesty a vcházeli do klidových zón. Letos je tam situace zatím klidnější. Problémy nejsou ani v Krkonoších. „V posledních letech se to uklidnilo, problémy s neoprávněným sběrem borůvek byly před deseti až patnácti lety,“ dodává mluvčí Správy Krkonošského národního parku Radek Drahný.