Hosté Událostí, komentářů týdne diskutovali o konci ministerské nominace poslance Filipa Turka (za Motoristy). Premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání s prezidentem Petrem Pavlem oznámil, že hlava státu jej nikdy nejmenuje. Motoristé však jiného kandidáta místo Turka navrhnout nehodlají. Hosté hovořili také o historickém propojení Čechů a Slováků jedním jazykem – československým. Tehdejší politické vedení tím chtělo udržet republiku po roce 1918 pohromadě. Diskuze se týkala také zisku dvou medailí během nedělních soutěží zimní olympiády v Itálii. Pozvání do debaty přijali herec, politik a diplomat Martin Stropnický, komentátor týdeníku Echo Daniel Kaiser, právnička a bývalá politička Kateřina Valachová, neurochirurg Vladimír Beneš a herec a režisér Milan Šteindler. Pořadem provázela Klára Radilová.
Výběr redakce
Soud v Hongkongu poslal prodemokratického aktivistu Laie na dvacet let za mříže
03:29před 3 mminutami
Aktuálně z rubriky Domácí
Hosté Událostí, komentářů týdne hovořili o konci ministerské nominace Turka
Hosté Událostí, komentářů týdne diskutovali o konci ministerské nominace poslance Filipa Turka (za Motoristy). Premiér Andrej Babiš (ANO) po jednání s prezidentem Petrem Pavlem oznámil, že hlava státu jej nikdy nejmenuje. Motoristé však jiného kandidáta místo Turka navrhnout nehodlají. Hosté hovořili také o historickém propojení Čechů a Slováků jedním jazykem – československým. Tehdejší politické vedení tím chtělo udržet republiku po roce 1918 pohromadě. Diskuze se týkala také zisku dvou medailí během nedělních soutěží zimní olympiády v Itálii. Pozvání do debaty přijali herec, politik a diplomat Martin Stropnický, komentátor týdeníku Echo Daniel Kaiser, právnička a bývalá politička Kateřina Valachová, neurochirurg Vladimír Beneš a herec a režisér Milan Šteindler. Pořadem provázela Klára Radilová.
Vnitro dostatečně nechrání měkké cíle, míní NKÚ
Ministerstvo vnitra nevytvořilo podle Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) ani po osmi letech funkční systém ochrany škol, nákupních či kulturních center nebo nemocnic, byť to předpokládala koncepce ochrany měkkých cílů pro léta 2017 až 2020. Také podle úřadu zanedbávalo svou koordinační roli a splnilo jen dva ze čtyř pilířů, na nichž měl systém stát. Úřad o závěrech své prověrky informoval v tiskové zprávě.
Vláda projedná novelu trestního zákoníku. Zasedne i koaliční rada
Vláda na pondělním zasedání projedná například rozšíření trestného činu obchodování s lidmi o zneužívání náhradního mateřství, nezákonné osvojení a nucený sňatek. Pro nadbytečnost kabinet nejspíš odmítne novelu o předcházení ekologické újmě, kterou předložila skupina opozičních poslanců. Jednání ministrů kvůli návštěvě premiéra Andreje Babiše (ANO) v Bavorsku povede vicepremiérka Alena Schillerová (také ANO). Zasedne také koaliční rada.
Léky do boxů nebo domů. Vojtěch chce spustit zásilkový výdej léků na předpis
Namísto cesty do lékárny by si lidé mohli nechat léky na předpis doručit domů nebo do výdejního boxu. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (nestr. za ANO) chce zásilkový výdej zavést nejpozději od ledna 2028. Část farmaceutů ale upozorňuje na možné dopady na bezpečnost pacientů, zejména kvůli kontrole kontraindikací, i na riziko, že změna oslabí dostupnost lékáren v regionech.
Babišovi vypršela před měsícem lhůta na vyřešení střetu zájmů
Je to přesně měsíc, co premiérovi Andreji Babišovi (ANO) uplynula 30denní lhůta, během které měl podle zákona vyřešit svůj střet zájmů. Firmy, které vlastní a které pobíraly státní dotace, ale dosud nepřevedl do svěřenského fondu, jak slíbil. Čeká podle svých slov na souhlas ze dvou zemí Evropské unie. Nově se také objevily rozpory mezi tím, co Babiš slíbil, tedy že k majetku se dostanou jeho děti až po jeho smrti, a tím, co je údajně napsáno v zakládací listině fondu.
Thonetům vrátí čestné občanství, jejich židle se v Bystřici vyrábějí dodnes
Obec Bystřice pod Hostýnem na Kroměřížsku napraví historickou křivdu a po 78 letech vrátí čestné občanství vynálezcům ohýbaného nábytku Augustovi a Jakobovi Thonetovým, které jim komunisté vzali v roce 1948. Jejich patent na ohýbání bukového dřeva dnes v Česku využívá jako jediná firma sídlící v Bystřici. O židle vyvinuté v polovině 19. století mají pořád zájem zákazníci z celého světa.
ŘSD varuje před stopkou i pro rozestavěné projekty, dle vlády se výhled bude měnit
Vládou navržený střednědobý výhled rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI) podle Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) v současné podobě ohrožuje plynulou výstavbu a může vést i k pozastavení rozestavěných projektů. Dokument počítá v letech 2027 a 2028 s výrazným poklesem peněz oproti letošku. Podle ministra dopravy Ivana Bednárika (nestr. za SPD) bude vláda výhled ještě měnit.
Načítání...