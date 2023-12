Labe ještě zůstává na nejvyšším stupni, v západních Čechách začíná sčítání škod po povodních

V Ústí nad Labem je připraven materiál ke stavbě protipovodňových stěn, ale radnice již nepočítá s tím, že by se použil. Uzavřena je část Přístavní ulice, protože zateklo do podjezdu pod Benešovým mostem – přestože tato část silnice měla sloužit jako protipovodňová vana a být před povodněmi ochráněna.

Hydroprognostik Jakub Přibyl upřesnil, že Labe v Ústí by mohlo kulminovat ve čtvrtek v podvečer, jeho hladina bude na 650 centimetrech. To je nižší úroveň, než naznačovaly dřívější odhady. Podle Přibyla pomohlo, že na horách začalo mrznout a přestalo tát i zásahy na přehradách, díky nimž se podařilo povodeň zmírnit.

„Očekáváme kulminaci během zítřka (čtvrtka). Města jsou ve střehu, svolávala protipovodňové komise a byla připravena na to, že bude hladina stoupat výš. Ale jak je vidět, počasí se umoudřilo,“ řekl hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller (ANO). Míní, že výraznou roli v rozsahu povodní sehrála nechranická přehrada, která dokázala zmírnit záplavovou vlnu z Ohře. „Nebýt Nechranic, situace by tady byla podstatně horší,“ zdůraznil.

Třetí povodňový stupeň je na dolním toku Labe v Děčíně, Ústí nad Labem a Litoměřicích, na středním toku v Kostelci nad Labem na Mělnicku a v Němčicích na Pardubicku, vyplývá z informací Českého hydrometeorologického ústavu. V Němčicích již hladina klesá, podle predikce ČHMÚ by se stupeň povodňové aktivity mohl v noci snížit na druhý. V Kostelci nad Labem naopak ještě teče vody čím dál více a podobné je to v severních Čechách.

Středočeský kraj podle hejtmanky Petry Peckové (STAN) sleduje, jak se chová Labe hlavně u Neratovic – to kvůli Spolaně – a také v Mělníku. U soutoku s Vltavou je řeka na druhém stupni a do případného dosažení třetího jí zbývá ještě asi třicet centimetrů. Pak by ale záhy mohl nastat problém. „Kdybychom se dostali přes 600 centimetrů, tak by to už ohrožovalo ve větší míře nemovitosti. Zatím k tomu nedošlo, doufám, že se situace už bude uklidňovat,“ řekla hejtmanka.

Vedoucí vodohospodářského dispečinku podniku Povodí Labe Jiří Petr uvedl, že hladina řek v Královéhradeckém a Pardubickém kraji stoupá pouze na středním a dolním Labi, všude jinde hladiny klesají. I on se domnívá, že k dalšímu rozvodnění na řekách už nedojde, na horách totiž opět začíná mrznout a z podhůří již většina roztátého sněhu odtekla, nejsou ani předpokládány další srážky.

Kromě Labe byl ve středu stupeň značící povodňové ohrožení zhruba do 18:00 na Svratce v Brně. Její hladinu ovlivňuje odtok z přehrady a také stavební práce v korytě. Povodeň ve Svratce zaplavila bagr, který používala stavební firma při protipovodňových úpravách. Hasiči se ho v pondělí pokusili vyprostit, ale nepodařilo se to, zůstává proto pod vodou.

Povodňové ohrožení vyhlásila místní povodňová komise také na rybníku Řibřich u Mrákotína na Vysočině, kde v pondělí hrozilo protržení hráze. Podařilo se ji zabezpečit, ale povodňový stupeň zůstává, o jeho snížení nebo zrušení rozhodne komise podle mrákotínského starosty Miroslava Požára až později.

I řeka Morava byla v Olomouci ráno krátce na třetím povodňovém stupni, mírně se i rozlila do neobydleného území, brzy ale její hladina zase klesla. Podle primátora Miroslava Žbánka (ANO) ale zafungovaly úpravy z minulých let, jejichž cílem bylo zabránit zaplavení obydlené části města. Rozšíření koryta podle něj prokazatelně zabránilo tomu, aby se Morava vylila do městské části Lasce, jak se dříve stávalo.

Nejhorší má za sebou Sázava, která byla na některých místech na třetím stupni od Božího hodu, i Chrudimka, kde byla velká povodeň již na Štědrý den. Na mnoha řekách je ale stále druhý stupeň povodňové aktivity – kromě Labe, Sázavy, Chrudimky a Moravy též na Orlici, Cidlině, Bílině, Ohři, Jihlavě a na pařížovské přehradě na řece Doubravě.